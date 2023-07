Tổng tài sản 28.000 tỷ, Geleximco báo lãi chỉ 66 tỷ đồng năm 2022

Tập đoàn Geleximco vừa công bố báo cáo kinh doanh năm 2022. Theo đó, lợi nhuận sau thuế của Geleximco giảm mạnh từ 488 tỷ đồng năm 2021 xuống chỉ còn 66 tỷ đồng trong năm 2022.

Vốn chủ sở hữu tính đến cuối năm 2022 là 11.516 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu chỉ đạt 0,57%.

Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu là 1,43 lần tương ứng với nợ phải trả của Tập đoàn Geleximco là 16.467,8 tỷ đồng. Tổng tài sản đạt 28.000 tỷ đồng, trong đó dư nợ trái phiếu đạt 4.145 tỷ đồng.

Geleximco không công bố cụ thể nhưng nhiều khả năng đây chỉ là số liệu của riêng công ty mẹ. Thống kê trên HNX cũng cho thấy, riêng trong năm 2022, Tập đoàn Geleximco - Công ty CP phát hành thành công nhiều lô trái phiếu.

Geleximco tiền thân là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội, ra đời năm 1993 với vốn điều lệ ban đầu 3 tỷ đồng. Năm 2001, doanh nghiệp này tăng vốn điều lệ lên 50 tỷ đồng, hợp tác với Tập đoàn LILAMA đầu tư dự án Nhà máy Xi măng Thăng Long với tổng mức đầu tư lên tới 350 triệu đô. Hiện vốn điều của lệ của doanh nghiệp này đạt 9.600 tỷ đồng.

Tình hình kinh doanh của Geleximco.

Geleximco xây dựng mô hình phát triển đa ngành, tập trung vào 4 lĩnh vực chính: Sản xuất công nghiệp; tài chính ngân hàng; bất động sản và thương mại dịch vụ. Chủ tịch Tập đoàn là doanh nhân Vũ Văn Tiền.

Với mảng Bất động sản, Geleximco được biết đến với nhiều dự án như Dragon Ocean Do Son (Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng) tại Đồ Sơn - Hải Phòng, Khu đô thị thành phố giao lưu trên đường Phạm Văn Đồng, Khu đô thị Gelexia Riverside, Khu đô thị Lê Trọng Tấn (Hà Nội), Khu đô thị Cái Dăm (Quảng Ninh), An Bình Plaza, khu đô thị An Bình City...

Ở lĩnh vực tài chính - ngân hàng , Geleximco là cổ đông sáng lập và đồng sở hữu các đơn vị như Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình (ABBank), CTCP Chứng khoán An Bình, CTCP Quản lý quỹ Đầu tư chứng khoán An Bình, Tập đoàn Đầu tư tài chính An Bình... Trong đó, Geleximco đang nắm 12,8% cổ phần của ABBank, là cổ đông lớn thứ hai sau Malayan Banking Berhad (Maybank). ABBank thuộc nhóm ngân hàng tư nhân cỡ nhỏ trong hệ thống, hiện ông Vũ Văn Tiền nắm giữ vai trò Phó chủ tịch HĐQT.

Còn lĩnh vực thương mại - dịch vụ, tập đoàn sở hữu sân golf Geleximco Hòa Bình – Hilltop Valley Golf Club. Hiện doanh nghiệp này đang có ý định tiếp tục đầu tư những dự án sân golf kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng quy mô lớn ở Lào Cai, Hải Phòng…

Năm 2022, Geleximco nổi đình đám với thông tin ký kết thỏa thuận thuê đất, hạ tầng… để xây dựng nhà máy sản xuất ô tô với tổng vốn đầu tư lên đến 800 triệu USD (gần 19.000 tỷ đồng) tại Tiền Hải, tỉnh Thái Bình.