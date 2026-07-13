Tổng thống Trump tìm cách giảm lạm phát trước bầu cử

Giữa lúc lạm phát tại Mỹ tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua, Tổng thống Donald Trump gây sức ép lên các công ty nước này để giảm giá hàng hóa...

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Đây là một phần trong nỗ lực kiểm soát giá cả nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri cho Đảng Cộng hòa trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 tới đây.

Theo tin từ tờ báo Financial Times, trong những tuần gần đây, ông chủ Nhà Trắng đã cảnh báo các nhà bán lẻ nhiên liệu về "những vấn đề lớn" nếu họ không giảm giá. Đồng thời, ông nói rằng nhờ có sự can thiệp của ông mà hãng bán lẻ Walmart đã giảm giá hàng nghìn mặt hàng.

Đầu tuần trước, ông Trump đã đăng trên mạng xã hội Truth Social rằng Walmart đã giảm giá "theo yêu cầu của chính quyền" và kêu gọi các hãng bán lẻ khác "noi gương những người yêu nước tuyệt đối này". Tuy nhiên, Walmart không đề cập đến Tổng thống khi hãng khởi động chương trình giảm giá mùa hè sau cuộc họp giữa các nhà bán lẻ Mỹ và các quan chức Bộ Nông nghiệp nước này.

Ông Trump cũng đã kêu gọi các trạm xăng "giảm giá ngay lập tức", yêu cầu họ "nhắm đến mức giá khoảng 2,5 USD mỗi gallon", trong bối cảnh chính quyền của ông mở một cuộc điều tra về hành vi thao túng giá xăng. "Nếu các nhà bán lẻ không làm điều này, những vấn đề lớn đang chờ họ”, ông cảnh báo.

Những nỗ lực kiềm chế giá cả leo thang của ông Trump diễn ra khi chi phí nhiên liệu tăng mạnh do cuộc chiến giữa Mỹ với Iran đã đẩy lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới lên mức cao nhất trong 3 năm. Trong tháng 5, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá tiêu dùng tăng cao khiến nhiều cử tri Mỹ không hài lòng. Một cuộc thăm dò gần đây của Financial Times cho thấy 58% người Mỹ được hỏi tin rằng cuộc chiến ở Vùng Vịnh là không xứng đáng với cái giá phải trả. Đánh giá này có thể đặt các nghị sỹ thuộc Đảng Cộng hòa của ông Trump vào tình thế khó khăn, buộc họ phải tìm cách xoa dịu cử tri trước cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ sắp tới.

Ông Trump ra tranh cử tổng thống nhiệm kỳ này khi cử tri Mỹ không hài lòng về lạm phát cao dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết sẽ "chấm dứt lạm phát" và "làm cho giá cả ở Mỹ trở nên phải chăng trở lại". Nhưng giờ đây, ông lại đang phải đối mặt với vấn đề lạm phát.

Đảng Dân chủ đã nắm bắt cơ hội này và gọi đó là "Trumpflation", đổ lỗi cho các chính sách của Tổng thống - bao gồm cuộc chiến ở Iran và chế độ thuế quan của ông - đã gây ra sự leo thang giá cả gần đây.

Giá xăng bán lẻ bình quân toàn quốc ở Mỹ hiện ở mức khoảng 3,88 USD/gallon, tăng khoảng 30% so với trước chiến tranh, mặc dù đã giảm từ mức cao thiết lập trong tháng 5. Giá dầu diesel đã tăng 1/3. Đại học Brown ước tính cuộc chiến đã khiến mỗi hộ gia đình Mỹ tốn thêm 500 USD chi phí nhiên liệu.

Giá xăng dầu tăng đã lan sang các lĩnh vực khác của nền kinh tế khi chi phí vận chuyển tăng cao. Giá trái cây và rau quả hiện đắt hơn 6% so với một năm trước.

Một số nỗ lực chống lạm phát của chính quyền ông Trump đã mang lại kết quả. Một chiến dịch nhằm kiểm soát dịch cúm gia cầm và điều tra việc tăng giá đã khiến giá trứng giảm từ mức cao kỷ lục ghi nhận vào tháng 3/2025. Nhà Trắng cũng đã đàm phán các thỏa thuận với các công ty dược phẩm để giảm giá thuốc như một phần của chương trình bảo hiểm Trump Rx của Tổng thống.

Tuy nhiên, cuộc thăm dò của Financial Times Focaldata tiến hành gần đây cho thấy 67% cử tri Mỹ không đồng ý với cách ông Trump giải quyết cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt. Chỉ 36% cho biết họ tán thành công việc mà Tổng thống đang làm nói chung, giảm 2 điểm phần trăm so với tháng trước.

Ngoài ra, việc ông Trump gây sức ép đòi doanh nghiệp giảm giá khiến nhiều nhà phân tích lo ngại về sự can thiệp của nhà nước vào thị trường tự do của Mỹ. Trước đó, ông Trump đã từng gây áp lực để các công ty rót vốn đầu tư vào các dự án ở Mỹ, nhượng cổ phần cho Chính phủ Mỹ, và trả tiền cho Chính phủ Mỹ để đổi lấy sự chấp thuận về mặt pháp lý.