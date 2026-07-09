IMF: Căng thẳng ở Trung Đông sẽ đẩy cao áp lực lạm phát toàn cầu

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đưa ra cảnh báo về rủi ro lạm phát đối với nền kinh tế toàn cầu trong bối cảnh xung đột quân sự tại Trung Đông có nguy cơ tái diễn...

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Theo báo cáo mới nhất của IMF, xung đột này có thể đẩy lạm phát toàn cầu lên cao, gây tổn hại đến chuỗi cung ứng và tác động tiêu cực đến thị trường tài chính.

Trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 8/7 tuyên bố lệnh ngừng bắn với Iran đã "kết thúc", IMF đã hoàn tất cập nhật báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới (WEO) định kỳ. Báo cáo này nhận định nền kinh tế toàn cầu đã vượt qua xung đột tại Trung Đông tốt hơn dự kiến, nhưng nguy cơ xảy ra những đợt xung đột mới vẫn còn rất lớn.

Trên cơ sở đó, IMF dự báo lạm phát toàn cầu sẽ tăng từ 4,1% vào năm 2025 lên 4,7% trong năm nay - cao hơn so với dự báo mà định chế có trụ sở ở Washington DC đưa hồi tháng 4 - trước khi giảm xuống còn 3,9% vào năm 2027.

Cũng theo báo cáo trên, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm từ 3,5% vào năm 2025 xuống còn 3% trong năm nay, yếu hơn một chút so với dự báo trước đó, trước khi phục hồi lên 3,4% vào năm 2027.

Báo cáo được công bố sau khi các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ và Iran tái diễn, khiến Tổng thống Trump tuyên bố tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Ankara rằng thỏa thuận ngừng bắn với Tehran đã "kết thúc". Giá dầu Brent giao sau tại thị trường London - giá tham chiếu của thị trường dầu lửa toàn cầu - tăng hơn 5% lên khoảng 78 USD/thùng khi kết thúc phiên ngày 8/7.

IMF nhấn mạnh rằng "rủi ro cấp bách nhất" đối với nền kinh tế toàn cầu "xuất phát từ những diễn biến tại Trung Đông". "Sự leo thang của căng thẳng địa chính trị sẽ làm tổn hại đến tăng trưởng và gia tăng áp lực lạm phát", báo cáo cho biết.

IMF cảnh báo rằng xung đột tái diễn sẽ đẩy giá hàng hóa lên cao và làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nguồn cung cũng như áp lực tỷ giá hối đoái. Phản ứng tương đối nhẹ nhàng của thị trường năng lượng đối với cuộc xung đột trong những tháng gần đây chủ yếu là do việc xả kho dự trữ dầu, nhưng hiện nay các kho dự trữ này đang tiến gần đến mức thấp nhất trong nhiều năm và "có thể rơi vào tình trạng căng thẳng nếu tình trạng gián đoạn nguồn cung kéo dài hoặc hoạt động tích trữ dầu được đẩy mạnh”.

Ngoài ra, còn có các mối đe dọa đối với an ninh lương thực nếu xảy ra gián đoạn mới đối với thị trường phân bón và năng lượng - IMF cho biết.

Dự báo lạm phát toàn cầu mới nhất của IMF cao hơn nhiều so với dự báo hồi tháng 4 - thời điểm khi tổ chức này dự báo lạm phát toàn cầu là 4,4% trong năm 2026 và 3,7% vào năm 2027. Trước khi chiến tranh bắt đầu vào cuối tháng 2, IMF đã dự báo lạm phát toàn cầu là 3,8% trong năm nay và 3,4% vào năm 2027.

Bà Petya Koeva Brooks, Phó giám đốc bộ phận nghiên cứu của IMF, nói với tờ báo Financial Times: "Xu hướng giảm lạm phát mà chúng ta thấy từ đầu năm 2024 đã ngừng lại. Nền kinh tế toàn cầu đã vận hành tốt hơn so với lo ngại... nhưng tin tức về lạm phát có thể sẽ không còn khả quan như trước”.

IMF dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất chính sách từ mức hiện tại là 3,5-3,75% trong năm nay, trước khi cắt giảm lãi suất trong năm 2027.

Lạm phát ở khu vực đồng euro được IMF dự báo sẽ duy trì trên mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cho đến năm 2028. Điều này có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách ở Frankfurt có thể phải tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay sau khi tăng 0,25 điểm phần trăm vào tháng 6 lên 2,25%.

Kinh tế châu Âu - một khu vực nhập khẩu hàng hóa lớn - đã bị ảnh hưởng đặc biệt nặng nề bởi chiến tranh, bà Koeva Brooks cho biết. Bà nói thêm rằng đối với Anh, việc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) giữ lãi suất ổn định ở mức 3,75% là "phù hợp".

Thị trường phái sinh hiện dự báo BOE sẽ có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong thời gian còn lại của năm nay. Fed được dự báo có một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 9 hoặc tháng 10. ECB được cho là có thể sẽ tăng lãi suất vào tháng 9.

Dự báo tăng trưởng của IMF đối với tất cả các nền kinh tế G7 trong năm nay đều bị cắt giảm hoặc giữ nguyên trong báo cáo mới nhất, ngoại trừ Anh. IMF nâng 0,2 điểm phần trăm trong dự báo tăng trưởng kinh tế Anh 2026 lên 1% sau khi nước này có số liệu tăng trưởng khả quan trong quý đầu tiên. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Mỹ 2026 được IMF giữ nguyên ở mức 2,3%.

Theo IMF, sức bền của nền kinh tế toàn cầu cho đến nay phản ánh lực đẩy đến từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI), yếu tố giúp bù đắp một phần những tác động tiêu cực từ cuộc chiến Iran.

Tuy nhiên, IMF chỉ ra rằng phần lớn tác động tích cực này tập trung vào một số ít nền kinh tế mạnh về xuất khẩu thiết bị liên quan đến AI. Trong đó, Đài Loan, Hàn Quốc, Thái Lan và Malaysia đã đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn bình quân 4,4 điểm phần trăm so với dự báo mà IMF đưa ra hồi tháng 4.