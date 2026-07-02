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Chủ tịch Fed cam kết đưa lạm phát về mục tiêu 2%

A An Huy

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh cam kết kiên định với mục tiêu lạm phát 2% của ngân hàng trung ương này, nhấn mạnh rằng bất kỳ ai kỳ vọng vào một chính sách tiền tệ nới lỏng hơn sẽ phải thất vọng...

Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Sintra, Bồ Đào Nha hôm 30/6 - Ảnh: Reuters.
Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Sintra, Bồ Đào Nha hôm 30/6 - Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu được giới đầu tư toàn cầu dõi theo tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) ở Sintra, Bồ Đào Nha vào ngày thứ Tư (1/7), ông Warsh nói: "Nếu mọi người nghĩ rằng Fed dễ dàng chấp nhận một mục tiêu lạm phát trên 2%, họ sẽ thất vọng”.

Tuyên bố này của nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới có thể đi ngược lại với mong muốn của Tổng thống Mỹ Donald Trump - người đã đề cử ông Warsh cho cương vị chủ tịch Fed và liên tục kêu gọi Fed giảm lãi suất.

Bài phát biểu của ông Warsh cũng khẳng định sự độc lập của Fed trước áp lực từ Nhà Trắng. "Chúng tôi đã là một ngân hàng trung ương độc lập trong một thời gian dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một ngân hàng trung ương độc lập. Sẽ không có sự thay đổi nào về điều đó”, ông nói.

Chỉ hai ngày trước bài phát biểu này của ông Warsh, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết rằng Tổng thống Trump không thể sa thải Thống đốc Fed Lisa Cook. Động thái này được đánh giá là khẳng định vị thế độc lập của Fed cả khi Tòa án Tối cao Mỹ mở rộng quyền lực của tổng thống trong việc sa thải thành viên của các cơ quan độc lập khác.

Tại hội nghị ở Bồ Đào Nha, ông Warsh cùng các nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương hàng đầu thế giới khác cùng khẳng định sẽ không vạch sẵn một hướng đi cho chính sách tiền tệ, và họ cũng tránh bình luận về tình hình kinh tế. Ông nói các nhà hoạch định chính sách tiền tệ của Mỹ sẽ chỉ đưa ra quyết định có tăng lãi suất hay không trong cuộc họp vào cuối tháng 7 này khi tiến hành cuộc họp đó.

Các nhà giao dịch đã giảm nhẹ kỳ vọng về việc Fed tăng lãi suất sau bài phát biểu của ông Warsh, nhưng vẫn đặt cược 65% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp diễn ra vào ngày 15-16/9.

"Có vẻ như giả định ban đầu của các nhà đầu tư rằng Fed dưới sự lãnh đạo của ông Warsh sẽ nhanh chóng cắt giảm lãi suất sẽ không xảy ra. Cán cân rủi ro đã rõ ràng thay đổi”, ông Oren Klachkin, nhà kinh tế thị trường tài chính tại công ty Nationwide, nhận định trong một báo cáo sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, ông Klachkin dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất cho tới hết năm nay.

Khi được hỏi liệu ông có nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể gây lạm phát, ít nhất là tạm thời, hay không, ông Warsh đưa ra câu trả lời chung chung rằng trách nhiệm của ngân hàng trung ương là đảm bảo việc tăng lạm phát vì AI không xảy ra, thay vì giải thích một số khía cạnh của AI có thể gây căng thẳng cho các nguồn lực sẵn có ngay cả khi công nghệ này cuối cùng sẽ giúp nâng cao năng suất.

Cùng xuất hiện trên sân khấu ở Sintra với ông Warsh có Chủ tịch ECB Christine Lagarde, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) Andrew Bailey và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada (BOC) Tiff Macklem. Tất cả các nhà hoạch định chính sách tiền tệ này đều đang phải ứng phó với lạm phát cao và hệ quả từ cuộc tranh ở Vùng Vịnh. Nhưng tác động của cuộc xung đột đó đã đưa các ngân hàng trung ương này đi theo những hướng khác nhau.

Những bình luận của ông Warsh sau cuộc họp chính sách ngày 16-17/6 đã khiến các nhà đầu tư tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay. Về phần mình, ECB đã tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6. Trong khi đó, BOE và BOC tỏ ra thận trọng hơn trong việc thắt chặt chính sách tiền tệ do sự yếu kém của nền kinh tế trong nước.

Ông Warsh cũng bày tỏ mong muốn rằng trong 1 năm tới đây, Fed sẽ chuyển sang sử dụng dữ liệu thời gian thực để hoạch định chính sách tiền tệ và dựa ít hơn vào các dữ liệu thống kê mang tính nhìn lại. Do AI và những gì ông mô tả là tốc độ thay đổi "theo cấp số nhân", ông Warsh nói rằng điều quan trọng là phải nhận ra các xu hướng mới khi các xu hướng đó đang diễn ra, không phải sau khi các xu hướng đó đã ăn sâu vào thực tế.

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