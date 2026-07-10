Quan chức Fed lo AI gây lạm phát

Nếu AI tạo ra một xung lực duy trì khiến nhu cầu mạnh hơn so với nguồn cung, tôi thực sự cho rằng đó là một tình huống mà chúng tôi không thể xem nhẹ...

Trụ sở Fed ở Washington DC - Ảnh: Reuters.

Chủ tịch chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) John Williams cho biết trong số những yếu tố gây lạm phát ở Mỹ hiện nay, ông quan tâm nhất đến nhu cầu do trí tuệ nhân tạo (AI) thúc đẩy. Ông nhận định nếu nhu cầu đó duy trì, Fed có thể buộc phải tăng lãi suất.

“Về lạm phát, nếu AI tạo ra một xung lực duy trì khiến nhu cầu mạnh hơn so với nguồn cung, tôi thực sự cho rằng đó là một tình huống mà chúng tôi không thể xem nhẹ”, hãng tin Bloomberg dẫn lời ông Williams phát biểu vào ngày 9/7 tại một sự kiện của Fed New York. Ông nói thêm nếu lạm phát rốt cuộc trở nên dai dẳng hơn và cao hơn đáng kể so với kịch bản dự báo chính của ông, “chính sách tiền tệ sẽ cần phải có phản ứng”.

“Mặt khác, nếu câu chuyện không đi theo chiều hướng như vậy mà áp lực lạm phát dịu đi, tôi nghĩ chính sách tiền tệ như hiện nay là phù hợp”, ông Williams nhấn mạnh.

Sau ba lần tăng lãi suất liên tiếp vào cuối năm ngoái, Fed đã giữ nguyên lãi suất từ đầu năm 2026 đến nay. Tuy nhiên, nhiều quan chức Fed đang ngày càng ủng hộ việc sớm tăng lãi suất để ứng phó với áp lực lạm phát liên quan tới cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy 9 nhà hoạch định chính sách tiền tệ dự báo ngân hàng trung ương này sẽ có ít nhất một đợt tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong năm nay. Thậm chí, một số cho rằng Fed có lý do để có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp tháng 6.

Cùng ngày 9/7, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tuyên bố thành lập 5 tổ công tác nhằm đưa các quan điểm bên ngoài vào Fed để giới chức Fed tham khảo trong quá trình hoạch định chính sách. Trong số này có một tổ công tác về AI, với các thành viên do đích thân ông Warsh lựa chọn.

Ba thành viên dẫn đầu của tổ công tác AI là các cố vấn bên ngoài gồm nhà đầu tư vốn mạo hiểm Marc Andreesen, nhà kinh tế Charles I. Jones, và CEO Asha Sharma của Xbox - công ty con thuộc tập đoàn Microsoft. Nhiệm vụ chính của tổ công tác này là “đánh giá tác động kinh tế của các công nghệ có mục đích chung mới, bao gồm AI, để cung cấp thông tin cho công tác đánh giá chính sách của Fed”.

Theo hãng tin CNBC, quan điểm của các thành viên trong tổ công tác AI là khá đồng nhất và phù hợp với quan điểm của ông Warsh rằng AI sẽ là một công nghệ mang tới sự thay đổi lớn, có tác động sâu rộng đến nền kinh tế và năng suất. Trong các bài viết và phát biểu gần đây, các thành viên này đều đưa ra quan điểm rất tích cực về tác động của AI đối với nền kinh tế.

Ông Warsh từ lâu đã là một người có niềm tin rằng AI sẽ mang tới những chuyển biến tích cực cho nền kinh tế. Tại buổi họp báo sau cuộc họp tháng 6 của Fed, ông nói việc ứng dụng AI “sẽ là một sự thay đổi quan trọng trong nền kinh tế, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, và đời sống hộ gia đình mà chúng ta được chứng kiến trong những thập kỷ gần đây”.

Hồi năm 2025, ông Warsh nói ông tin rằng các tiến bộ của AI sẽ mở đường cho Fed tăng lãi suất, thông qua việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế mà không gây lạm phát.

Tuy nhiên, ông Warsh có thể sẽ phải đối mặt với sự hoài nghi trong chính Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) - bộ phận ra quyết sách trong Fed. Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed cho thấy một số thành viên FOMC tin vào ý tưởng cho rằng AI sẽ giúp tăng năng suất. Nhưng bên cạnh đó, cũng có những thành viên chỉ ra sự thiếu chắc chắn lớn cả về thời điểm và mức độ của sự gia tăng năng suất nhờ AI. Họ cho rằng kết quả đó có thể đến chậm hơn so với việc làn sóng đầu tư AI làm gia tăng nhu cầu và làm gia tăng áp lực lạm phát trong ngắn hạn.

Trên thực tế, việc các công ty công nghệ lớn của Mỹ đầu tư mạnh vào AI đã bắt đầu làm tăng sức nóng trong nền kinh tế. Phát biểu ngày 9/7, ông Williams đã bày tỏ lo ngại về tình trạng tăng giá điện và giá con chip liên quan tới cơn sốt AI.

Ông nói giá một số linh kiện đang tăng gấp đôi, thậm chí gấp ba, và AI là một “cú sốc nhu cầu”. Ông cũng nói hiện chưa rõ nguồn cung có tăng cùng với sự gia tăng nhu cầu đó không, và nguồn cung tăng là yếu tố cần thiết để ghìm giữ lạm phát.

Cuộc họp chính sách tiền tệ tiếp theo của Fed sẽ diễn ra vào cuối tháng 7, và theo dự báo, Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này. Các tổ công tác mà Fed mới thành lập dự kiến sẽ hoàn thành nhiệm vụ vào cuối năm nay.