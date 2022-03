Top 10 trang phục đẹp nhất trên thảm đỏ Oscar 2022

Sau 2 năm bị đình trệ bởi dịch Covid-19, thảm đỏ Oscar 2022 lại sôi động chưa từng thấy với sự xuất hiện của những ngôi sao hạng A trong những bộ cánh hàng hiệu lộng lẫy - và không đeo khẩu trang. Không chỉ là một giải thưởng lớn nhất và uy tín nhất về điện ảnh, sự kiện thường niên này thường xuyên mang đến những khoảnh khắc phong cách mang tính biểu tượng. Những bộ trang phục thu hút sự chú ý trên thảm đỏ Oscar thường tạo nên những xu hướng đồ dạ tiệc sau đó.

Chẳng hạn, đã hai thập kỷ trôi qua, nhưng tất cả chúng ta vẫn bàn luận về chiếc váy lưới Elie Saab thêu hoa mà Halle Berry diện khi đoạt giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm 2002. Trong những năm gần đây, ai có thể quên chiếc váy Christian Siriano của Billy Porter vào năm 2019, hay chiếc váy Armani màu đỏ rực của Amanda Seyfried vừa diện năm ngoái? Đây là những khoảnh khắc thời trang tuyệt vời sẽ còn tiếp tục tồn tại vượt ra khỏi khuôn khổ một lễ trao giải.

Với Oscar lần thứ 94, việc các ngôi sao mặc gì cũng được thảo luận sôi nổi chả kém việc những ai đã cầm trên tay tượng vàng danh giá. Và đây chính là những khoảnh khắc phong cách rực rỡ nhất của thảm đỏ, theo VnEconomy.

Lần đầu tiên trong lịch sử, có sao mặc áo dài trên thảm đỏ Oscar. Người diện tà áo dài này chính là kiều nữ gốc Việt Kelly Marie Trần - diễn viên lồng tiếng cho nhân vật công chúa Raya trong phim Raya and The Last Dragon. Bộ áo dài có màu xanh emerald sang trọng, được thêu hoa văn nổi trên lớp vải sheer. Phía sau còn được đính thêm một tà vải dài tựa như đang khoác áo choàng. Marie Kelly Trần đội mấn và đeo khuyên tai đính đá cùng màu. Được biết, đây là một sáng tạo của NTK Thái Nguyễn.

Nữ diễn viên Emilia Jones nắm bắt xu hướng cut-out với váy của Dolce & Gabbana.

Nam tài tử Timothée Chalamet trong bộ suit đính đá lấp lánh vô cùng thời thượng của Louis Vuitton, đặc biệt khi anh không mặc sơ mi bên trong.

Zendaya - người đẹp của bộ phim Spider-Man: Homecoming - khoe vòng eo thon nhỏ với vóc dáng mảnh mai trong bộ váy của Valentino cùng trang sức cao cấp Bulgari. Chân váy ôm vừa tôn dáng nhưng phần đuôi xòe nhẹ lại tạ nét lộng lẫy. Ánh bạc lấp lánh đối lập với sự đơn giản của sơ mi bên trên, nổi bật mà vẫn hết sức tinh tế.

Nicole Kidman trông sang trọng trong trang phục của Armani Privé cùng chiếc đồng hồ Omega và đồ trang sức Harry Winston.

Alana Haim thể hiện nét sang trọng, quyến rũ trong bộ váy “nàng tiên cá” của Louis Vuitton.

Nữ diễn viên Zoe Kravitz chọn màu hồng nhẹ nhàng cho bộ trong phục Oscars. Cô mặc một thiết kế của thương hiệu xa xỉ Saint Laurent với chi tiết nơ tinh tế.

Nam diễn viên Andrew Garfield chọn vest nhung màu mận lịch lãm của Saint Laurent.

Diễn viên da màu Lupita Nyong'o trong chiếc đầm ánh kim của Prada, với những chi tiết tua rua cầu kỳ.