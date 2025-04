Tour “về nguồn” khởi động mùa du lịch hè 2025

Ngày hội Du lịch TP.HCM và Hội chợ VITM 2025 tại Hà Nội vừa qua là sự kiện mở đầu cho doanh nghiệp du lịch Việt chuẩn bị tăng tốc trong mùa cao điểm hè năm nay.

Đây là hai sự kiện du lịch lớn nhất trong năm, quy tụ hàng trăm doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước, là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu tới khách hàng bộ sản phẩm du lịch đặc sắc, chương trình khuyến mại hấp dẫn cùng nhiều hoạt động tương tác, kết nối quốc tế thú vị.

SÔI ĐỘNG NHIỀU DÒNG TOUR TRONG NƯỚC

Bà Huỳnh Phan Phương Hoàng, Phó tổng giám đốc Công ty Du lịch Vietravel, cho hay các tour du lịch khám phá nội đô TP.HCM dịp 30/4 có tiềm năng cao trong bối cảnh phục hồi của du lịch.

Công ty đã thiết kế nhiều hành trình gắn với chủ đề lịch sử, văn hóa, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm du lịch nội đô tại TP.HCM. Hiện tại, lượng khách đặt tour tăng tốt so với cùng kỳ năm trước. Khách không chỉ tìm đến những chuyến đi nghỉ ngắn ngày mà còn mong muốn được trải nghiệm, cảm nhận và ôn lại lịch sử qua từng hành trình.

Tại Công ty Du lịch Việt, dịp lễ 30/4 năm nay, lượng khách tham gia các tour, lưu trú ở TP.HCM ghi nhận mức tăng khoảng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Ông Phạm Anh Vũ, Phó giám đốc Du lịch Việt, thông tin: "Sự đầu tư mạnh mẽ vào nâng cấp các tour, dịch vụ, quảng bá của ngành du lịch TP.HCM đang mang lại hiệu quả. Dịp lễ này cũng ghi nhận lượng khách Trung Quốc, Hàn Quốc, Mỹ và các nước Đông Nam Á chiếm tỉ lệ cao, với thời gian lưu lại từ 5 - 7 ngày ở TP.HCM".

Công ty TSTtourist cho biết đại lễ 30/4 năm nay, du khách có sự quan tâm đặc biệt đến dòng tour trong nước. Chùm tour "Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước" tại TSTtourist với các điểm đến TP.HCM, Hà Nội, Phú Thọ, Đà Nẵng, Hội An, Huế được người tiêu dùng rất quan tâm. Tiêu biểu trong số này, là tour Củ Chi "Đất thép Thành đồng" khám phá đền Bến Dược - địa đạo Củ Chi - show diễn thực cảnh tại địa đạo Củ Chi (1 ngày)... đã được nhiều khách đặt kín.

Tại miền Bắc, Flamingo Redtours cũng cho ra mắt dòng tour "về nguồn" với mục tiêu kết hợp du lịch và giáo dục lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc. Trong dịp kỷ niệm 80 năm thành lập nước và 80 năm tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội, công ty đã dành gần một năm khảo sát, gặp gỡ nhân chứng lịch sử để ra mắt tour Tân Trào - thủ đô kháng chiến, giá từ khoảng 1,9 triệu đồng mỗi khách.

Tương tự, tour "Hà Nội – Quảng Bình – Quảng Trị" (5 ngày 4 đêm) đưa du khách tham quan cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, nhà lưu niệm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết hợp tắm khoáng nóng... Hiện tại, tour này đã kín chỗ dịp 30/4 do đáp ứng tiêu chí tìm hiểu lịch sử, không di chuyển máy bay nên tiết kiệm chi phí.

Nhiều doanh nghiệp lữ hành cũng cho biết, hiện số du khách đặt tour các địa phương miền Đông, miền Tây Nam Bộ dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay tăng từ 30 - 65% so với cùng kỳ. Theo thông tin từ Trung tâm Phát triển du lịch thành phố Cần Thơ, nhiều đơn vị lữ hành, khách sạn, khu nghỉ dưỡng, điểm tham quan trên địa bàn thành phố đã công bố chương trình kích cầu, khuyến mãi dành cho du khách như giảm giá tour đến các cù lao, giảm giá dịch vụ lưu trú, giá tour cho học sinh, sinh viên…

Một điểm đến khác là Bà Rịa - Vũng Tàu, dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, ở tỉnh có nhiều sự kiện văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Trong đó, huyện đảo Côn Đảo có nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút người dân và du khách như lễ viếng Nghĩa trang Hàng Dương, Đền thờ Côn Đảo, Nghĩa trang Hàng Keo, hội thi kết bè và đua bè tại Di tích Cầu tàu 914, đi xe đạp vì môi trường...

ĐÓN “MÙA VÀNG” DU LỊCH HÈ

Mới đây trong phiên họp bàn về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế, chỉ tiêu tăng trưởng năm 2025, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện hiệu quả 9 nội dung chủ yếu, trong đó có nội dung đẩy mạnh phát triển du lịch. Cụ thể Chính phủ yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, kích cầu, thu hút khách du lịch hè năm 2025.

Đồng thời cần phối hợp với Bộ Xây dựng để có phương án quản lý giá vé máy bay phù hợp, thúc đẩy du lịch trong nước, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Dịp lễ năm nay cũng là dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước, rất nhiều du khách mong muốn được tới các điểm đến lịch sử, nhưng thực tế ghi nhận giá vé máy bay từ các hành trình đến TP.HCM và ngược lại đều tăng cao.

Nói về tăng trưởng của ngành du lịch năm 2025, ông Nguyễn Trùng Khánh, cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, từng chia sẻ: kết quả tăng trưởng ngành du lịch năm 2024 có được là nhờ Chính phủ đưa ra các định hướng, quyết sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho du lịch. Đặc biệt là các chính sách về thị thực, xuất nhập cảnh.

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam tháng 3 đạt hơn 2,05 triệu lượt; tăng gần 29% so với cùng kỳ 2024. Tính chung trong quý 1, Việt Nam đón hơn 6 triệu lượt khách quốc tế, tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là con số kỷ lục chưa từng có từ trước đến nay, tăng 134% so với cùng kỳ năm 2019 (thời kỳ đỉnh cao của du lịch Việt Nam trước Covid-19), đem lại tổng thu 242.000 tỉ đồng từ du lịch.

Ông Khánh cho rằng với tốc độ tăng trưởng du lịch thời gian qua cùng những ghi nhận của quốc tế, có thể tin tưởng vào sức bật của du lịch Việt Nam năm 2025, là ngành kinh tế mũi nhọn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Cục Du lịch quốc gia Việt Nam cho biết, ngành du lịch đang tập trung triển khai chương trình kích cầu năm 2025, đổi mới xúc tiến, quảng bá và nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 22 - 23 triệu lượt khách quốc tế trong năm nay.

Bà Trần Thái Thị Tú Anh, chuyên viên Ghost MTV (Đà Nẵng) - một công ty chuyên về du lịch khách Hàn Quốc cho biết, dịp nghỉ lễ của Việt Nam trùng vào thời điểm du khách nước ngoài bắt đầu lên kế hoạch cho các chuyến du lịch hè. Vì vậy, các điểm đến hấp dẫn như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long,... đang nhận được nhiều lượt tìm kiếm của các du khách quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ.

Hiện nay, ngành Du lịch Việt Nam đang có rất nhiều thuận lợi trong tháng 4, từ sở vật chất, hệ thống giao thông, cho đến phương án truyền thông đã được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nửa năm nay. Đây là một cơ hội “vàng” để kích cầu du lịch cho các tỉnh, địa phương, tăng tốc ngay từ đầu mùa du lịch hè, lấy đà về đích sớm trong năm 2025.

Theo số liệu trên nền tảng công nghệ Booking.com, hè năm nay du khách Việt có sở thích du lịch đa dạng, với các điểm đến trải dài từ Bắc đến Nam. Đà Nẵng, Cam Ranh và Phú Quốc là những điểm đến nội địa được tìm kiếm nhiều nhất, cho thấy sức hút bền vững của các vùng biển này.

Ngoài ra, một số điểm đến văn hóa như Hội An, Huế cũng đang được “săn đón”. Đối với các thành phố lớn như TP.HCM, Hà Nội, du khách nội địa dành ít hứng thú hơn, nhưng lại có một bộ phận đông đảo du khách nước ngoài đến tham quan, khám phá.