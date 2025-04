TP.HCM sẵn sàng cho đại lễ 30/4, du lịch kỳ vọng “bùng nổ”

Dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay không chỉ là kỳ nghỉ lễ dài ngày mà còn là thời điểm đặc biệt kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025). TP.HCM – nơi từng là trung tâm của những ngày tháng lịch sử hào hùng, đang gấp rút hoàn tất các khâu chuẩn bị để đón hàng triệu lượt khách đến tham quan, trải nghiệm và hòa mình vào không khí lễ hội. Từ các tour du lịch độc đáo, chương trình nghệ thuật đặc sắc đến công tác điều tiết giao thông, đưa đón hành khách tại sân bay… tất cả đã sẵn sàng cho một dịp lễ lớn của cả nước.

DU LỊCH KỲ VỌNG “BÙNG NỔ”

Theo Sở Du lịch TP.HCM, lượng khách quốc tế đến Thành phố trong quý 1 năm 2025 đạt hơn 1,6 triệu lượt, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2024. Riêng tháng 3, lượng khách quốc tế tăng gần 23%, đạt gần 600.000 lượt.

Trong tháng 4, với nhiều chương trình đặc sắc diễn ra liên tục, dự kiến lượng khách quốc tế tiếp tục tăng mạnh, đặc biệt từ các thị trường trọng điểm như châu Âu, Mỹ, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á như Campuchia, Philippines... Các đoàn khách quốc tế thường lưu trú 5-7 ngày, lựa chọn city tour khám phá những biểu tượng của TP.HCM như Dinh Độc Lập, chợ Bến Thành, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, hay hành trình về địa đạo Củ Chi, du ngoạn sông Sài Gòn và tham gia vào các hoạt động du lịch đêm sôi động.

Ngoài ra, TP.HCM còn là điểm trung chuyển lý tưởng để du khách tiếp tục hành trình đến các địa phương nổi tiếng như miền Tây, Nha Trang, Đà Lạt… góp phần kích cầu du lịch liên vùng, nâng cao vị thế Thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

Dịp lễ 30/4 năm nay sẽ là “cú hích” mạnh mẽ cho ngành du lịch khi số lượng du khách quốc tế và nội địa đều được dự báo tăng cao. Một trong những hoạt động được mong chờ nhất chính là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia và chương trình diễu binh, diễu hành diễn ra vào sáng 30/4. Sự kiện sẽ quy tụ 36 khối của quân đội, công an do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ trì, cùng với 12 khối do TP.HCM tổ chức; với tổng cộng khoảng 13.000 người tham gia.

Trong phần lễ sẽ có nội dung bắn 21 loạt đại bác trên nền Quốc thiều Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân huy động hàng chục trực thăng Mi-8, Mi-17, máy bay chiến đấu Yak-130 và tiêm kích Su-30MK2 trình diễn.

Hợp luyện các khối diễu binh, diễu hành Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Điểm đặc biệt năm nay là việc ứng dụng công nghệ hiện đại trong toàn bộ chương trình diễu hành. TP.HCM sẽ lần đầu tiên sử dụng hệ thống màn hình LED sắp đặt, kết hợp công nghệ thực tế ảo, video art, đồ họa 3D… để trình chiếu hình ảnh tư liệu lịch sử, tạo nên một không gian diễu binh sinh động và sống động hơn bao giờ hết.

Thành phố cũng lắp đặt hàng loạt màn hình LED và hệ thống loa phóng thanh tại các tuyến đường chính, quảng trường và khu vực đông người để người dân có thể tiện theo dõi buổi lễ trong không khí trang nghiêm và hào hùng.

Tối 30/4, người dân TP.HCM sẽ được chiêm ngưỡng màn biểu diễn nhạc kèn kết hợp kỹ thuật cưỡi ngựa độc đáo tại hai tuyến đường trung tâm Nguyễn Huệ và Lê Lợi. Ngay sau đó, bầu trời Thành phố sẽ bừng sáng với màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật và trình diễn drone kéo dài từ 21h đến 21h15.

Đáng chú ý, năm nay TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 30 điểm, trong đó có 2 điểm bắn tầm cao là khu vực hầm sông Sài Gòn (thành phố Thủ Đức) và Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi); 28 điểm còn lại là pháo hoa tầm thấp tại nhiều địa bàn quận huyện.

Với đà tăng trưởng ấn tượng, mục tiêu đón 8,5 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, tăng hơn 40% so với năm 2024 của TP.HCM là mục tiêu khả thi khi Thành phố sở hữu lợi thế về tài nguyên du lịch văn hóa, hệ sinh thái dịch vụ đa dạng và đặc biệt là hàng loạt sự kiện quy mô lớn diễn ra xuyên suốt năm.

Đồng thời, việc chú trọng phát triển dòng sản phẩm du lịch văn hóa - lịch sử, TP.HCM đang từng bước khẳng định thương hiệu là “điểm đến ký ức” của du lịch Việt Nam.

TĂNG CƯỜNG ĐIỀU PHỐI, NÂNG CẤP HẠ TẦNG GIAO THÔNG DỊP LỄ LỚN

Theo Sở Giao thông công chánh TP.HCM, dự báo trong dịp lễ này, sản lượng hành khách thông qua sân bay Tân Sơn Nhất đạt trung bình 120.000 lượt/ngày, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Đặc biệt, dịp 30/4, nhà ga quốc nội T3 chính thức được khánh thành và đưa vào hoạt động, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong năng lực phục vụ của sân bay lớn nhất cả nước.

Theo kế hoạch, phần lớn các chuyến bay nội địa của Vietnam Airlines sẽ được chuyển sang ga T3, trong khi các chuyến bay đi Côn Đảo, Cà Mau, Rạch Giá vẫn tiếp tục hoạt động tại ga T1. Cổng vào ga T3 đặt tại đường 18E và C2 (quận Tân Bình), nơi hiện đang được Sở Giao thông công chánh TP.HCM phối hợp phân luồng, điều tiết giao thông đảm bảo kết nối thông suốt.

Song song đó, hệ thống xe buýt cũng được điều chỉnh mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao. Cụ thể, tuyến buýt số 109 (bến xe buýt Sài Gòn – sân bay Tân Sơn Nhất) được nâng tần suất từ 42 lên 110 chuyến/ngày. Tuyến không trợ giá 72-1 (sân bay – Vũng Tàu) cũng được kết nối trực tiếp với ga T3. Các tuyến có trợ giá như 103 và 152 vẫn giữ nguyên tần suất hoạt động, đảm bảo phục vụ ổn định cho khu vực ga quốc tế và ga T1, T2.

Ngoài ra, các tuyến xe buýt kết nối Metro số 1, các bến xe liên tỉnh và huyện Cần Giờ cũng được điều chỉnh tần suất hợp lý trong những ngày cao điểm.