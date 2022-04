TP. HCM chuẩn bị hệ sinh thái để đón làn sóng FDI “xanh”

Phát biểu tại Diễn đàn Nhịp cầu Phát triển Việt Nam năm 2022 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam – Vietnam Economic Times tổ chức chiều 8/4, ông Võ Văn Hoan, Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm liên quan đến phục hồi kinh tế đến tăng trưởng xanh và phát triển bền vững của thành phố.

TP. HCM PHỤC HỒI NHANH HƠN SO VỚI KỲ VỌNG

Theo ông Hoan, nhận thức được tầm quan trọng của phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, từ nhiều năm qua TP. HCM đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách của Trung ương nhằm cụ thể, hiện thực hóa các mục tiêu về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường.

Về phục hồi kinh tế, TP. HCM là đầu tàu kinh tế của cả nước, đóng góp 22% GDP của cả nước, chiếm từ 25 – 27% tổng thu ngân sách cả nước. Thành phố có vị trí thuận lợi, nguồn nhân lực chất lượng cao, quy mô thị trường lớn, là địa phương triển khai thí điểm nhiều mô hình, cách làm mới có hiệu quả, sức lan tỏa cao, cũng là nơi đầu tiên tổ chức mô hình chính quyền đô thị, thành phố trong thành phố tại thành phố Thủ Đức.

Thành phố cũng tiên phong xây dựng đô thị thông minh, cái nôi cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam, với hơn 2.000 startup, chiếm khoảng 50% startup cả nước hoạt động trên nhiều lĩnh vực.

Năm 2021, TP.HCM là một trong những địa phương chịu tác động nặng nhất của dịch Covid-19, song đến nay các hoạt động đã trở lại điều kiện bình thường mới, sản xuất kinh doanh được khôi phục, đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2021, mặc dù GRDP của TP.HCM đạt (-6,78%) nhưng tổng thu ngân sách của thành phố đạt 124,5% so với dự toán, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 7,23 tỷ USD, bằng 138% so với năm 2020, kiều hối về thành phố đạt 6,6 tỷ USD. Xuất khẩu bật tăng, đạt 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Thành phố cũng đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình phục hồi kinh tế- xã hội giai đoạn 2022 – 2025 nhằm đưa ra những giải pháp cấp bách, trọng tâm để khôi phục hoạt động bị đứt gãy, phục hồi kinh tế, văn hóa xã hội với hai giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1, trong năm 2022 tập trung khắc phục các hệ lụy đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng giúp cho doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tái gia nhập thị trường, phục hồi sản xuất kinh doanh, tạo việc làm, chăm lo an sinh xã hội và các hoạt động văn hóa xã hội trên cơ sở thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

“Nhờ triển khai hiệu quả đồng bộ các giải pháp từ đầu năm, tình hình phục hồi kinh tế -xã hội thành phố trong quý 1/2022 có nhiều khởi sắc khá toàn diện, hầu hết các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn thành phố hoạt động bình thường, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn quý 1 tăng 1,88% so với cùng kỳ. Đến nay, kinh tế thành phố đã đạt mức tăng trưởng dương, đây là tín hiệu đáng mừng chứng tỏ thành phố đang hồi phục nhanh và sớm hơn so với kỳ vọng”, Phó Chủ tịch Võ Văn Hoan thông tin.

Giai đoạn 2 từ năm 2023 – 2025, thành phố tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, giải quyết các điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững, tập trung mọi nguồn lực để phát huy thế mạnh của thành phố, là trung tâm kinh tế tài chính, thương mại mua sắm, dịch vụ, logistics, du lịch, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ…

XÂY DỰNG TP. HCM THÀNH TRUNG TÂM TÀI CHÍNH KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và kịp thời thích ứng với những dự báo về sự thay đổi của kinh tế trong và ngoài nước, ông Võ Văn Hoan cho biết, trong thời gian tới, TP.HCM sẽ triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm hướng tới mục tiêu phục hồi kinh tế tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững.

Toàn cảnh diễn đàn. Ảnh - Việt Tuấn.

Trước hết, thành phố sẽ tập trung triển khai thực hiện hiệu quả 51 chương trình và đề án trong 3 chương trình đột phá. Đó là chương trình đột phá về đổi mới quản lý; chương trình đột phá về phát triển hạ tầng thành phố; chương trình đột phá về phát triển nhân lực.

Đồng thời, thành phố tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế để phát triển kinh tế thành phố nhanh và bền vững trên cơ sở nghiên cứu ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, tăng năng suất lao động, triển khai thực hiện đề án phát triển thành trung tâm tài chính của khu vực và quốc tế.

Song song đó, thành phố tập trung xây dựng thành trung tâm khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất cả nước, đi đầu trong việc tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng 4.0 hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường lao động, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường tài chính theo chuẩn mực của nền kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thành phố cũng tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nhất là những ngành, lĩnh vực, những công đoạn có hàm lượng khoa học công nghệ có giá trị gia tăng cao, dựa trên nền tảng công nghệ cao, kinh tế số. Từng bước chuyển đổi các khu công nghiệp, khu chế xuất sử dụng công nghệ lạc hậu trở thành khu công nghiệp, khu chế xuất ứng dụng công nghệ cao thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động.

"Chúng tôi sẽ tập trung tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, giải quyết những điểm nghẽn kìm hãm phát triển thành phố, nhất là triển khai ngay giải pháp mạnh. Nút thắt đầu tiên đó chính là hạ tầng đô thị, thành phố sẽ sớm hoàn thành việc lập quy hoạch thành phố", ông Võ Văn Hoan cho biết.

Bên cạnh đó, thành phố cũng sẽ tổ chức triển khai nhiều dự án phát triển hạ tầng tại thành phố nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề trong đô thị đã đặt ra, ví dụ như giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, giảm kẹt xe, đẩy mạnh phát triển các hệ thống giao thông liên vùng, kết nối với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, các đường vành đai và các trung tâm để đảm bảo cho các điều kiện phát triển thành phố.

"Thành phố sẽ cùng với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương bạn tiếp tục đề xuất để triển khai các chính sách phù hợp, nhằm góp phần tích cực và thực hiện quá trình tăng trưởng kinh tế của thành phố trong thời gian tới. Đây cũng chính là việc chuẩn bị hệ sinh thái để đón một làn sóng FDI xanh để đón các nhà đầu tư xanh đến với thành phố phát triển bền vững của chúng tôi", Phó Chủ tịch UBND TP. HCM khẳng định.