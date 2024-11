TP. Hồ Chí Minh cần hơn 200 nghìn tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng đến năm 2030

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có quyết định phê duyệt Đề án huy động nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng trên địa bàn giai đoạn 2024 – 2030 (gọi tắt là Đề án). Theo đó, Đề án nhằm mục tiêu giữ vững ổn định, ngăn chặn suy giảm, huy động tối đa mọi nguồn lực xã hội để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, cải cách hành chính; đổi mới phương thức, hiện đại hóa công tác chỉ đạo điều hành;

Đồng thời, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư; tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, hấp thụ nhanh và huy động đa dạng các nguồn vốn đầu tư; đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm, các dự án hạ tầng, giao thông, đô thị;

Đặc biệt, TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo bước chuyển biến mang tính đột phá về chuyển đổi số và phát triển kinh tế tri thức gắn với khai thác tiềm lực khoa học, công nghệ.

Trong đó, lĩnh vực ưu tiên đầu tư phát triển hệ thống hạ tầng gồm giao thông vận tải, hạ tầng năng lượng, viễn thông đồng bộ, hiện đại; trong đó, tập trung hoàn thành xây dựng các tuyến đường quốc lộ và hệ thống đường kết nối nội vùng, liên vùng theo quy hoạch; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm quốc gia, nhất là tuyến Vành đai 3, 4, các đường cao tốc, đường sắt đô thị, đường sắt kết nối vùng, nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đến năm 2030, tổng vốn đầu tư 209.778 tỷ đồng và được phân theo lĩnh vực đầu tư: Giao thông vận tải theo hình thức đối tác công tư cho 16 dự án, dự kiến 69.256 tỷ đồng; Giáo dục đào tạo là 24.803 tỷ đồng, với 110 dự án (2.638 phòng học); Xây dựng là 41.127 tỷ đồng, với 8 dự án.

Ngoài ra, lĩnh vực Văn hóa thể thao là 28.585,549 tỷ đồng, với 40 dự án (32 dự án do Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hồ Chí Minh quản lý với tổng mức đầu tư dự kiến 27.072,940 tỷ đồng, 8 dự án do UBND quận, huyện quản lý với tổng mức đầu tư dự kiến 1.512,609 tỷ đồng). Trong đó, 21 dự án đã được HĐND Thành phố thông qua với tổng mức đầu tư dự kiến 22.164,653 tỷ đồng (20 dự án do Sở Văn hoá và Thể thao trực tiếp quản lý với tổng mức đầu tư dự kiến 22.134,653 tỷ đồng, 1 dự án do UBND Quận 1 quản lý với tổng mức đầu tư dự kiến 30 tỷ đồng).

Đối với lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, TP. Hồ Chí Minh cần 3.414 tỷ đồng, với 6 dự án (vốn huy động đầu tư); Y tế là 42.592 tỷ đồng, với 48 dự án.

Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh rà soát cơ chế để huy động nguồn lực đầu tư toàn xã hội, phấn đấu đến năm 2025 đạt 420.000 tỷ đồng, năm 2026 đạt 477.000 tỷ đồng, năm 2027 đạt 528.000 tỷ đồng, năm 2028 đạt 584.000 tỷ đồng, năm 2029 đạt 646.000 tỷ đồng, năm 2030 đạt 714.000 tỷ đồng.

Được biết, hàng năm, số tiền kiều hối huy động của Thành phố đạt từ 6-8 tỷ USD/năm. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên. Đầu tư cho khoa học và công nghệ của xã hội đạt bình quân từ 1,0%/GRDP trở lên. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội bình quân đạt 7%/năm. Kêu gọi xã hội hóa tham gia các dự án đầu tư bình quân đạt 3-5 dự án/năm.