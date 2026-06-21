TP. Hồ Chí Minh đầu tư dự án chỉnh trang khu Mả Lạng, chợ Gà - Gạo hơn 16.300 tỷ đồng

Tại Kỳ họp thứ ba, HĐND TP. Hồ Chí Minh khóa XI đã thông qua chủ trương đầu tư dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và khu Chợ Gà - Gạo theo hình thức PPP, hợp đồng BT, với tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 16.300 tỷ đồng.
Theo phương án sơ bộ, giá trị quỹ đất đối ứng dự kiến thanh toán là hơn 10.734 tỷ đồng, phần giá trị còn lại hơn 5.634 tỷ đồng dự kiến thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước theo tiến độ thực hiện hợp đồng và khả năng cân đối ngân sách của Thành phố.
Theo tờ trình của UBND TP. Hồ Chí Minh, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026 - 2029 nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, từng bước giải quyết tình trạng hạ tầng xuống cấp, quá tải tại các khu dân cư lâu đời ở trung tâm Thành phố.
Đối với khu Mả Lạng, phường Cầu Ông Lãnh có diện tích khoảng 37.740m2, giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh.
UBND Thành phố cho biết khu Mả Lạng là khu dân cư hiện hữu có mật độ dân số cao, được hình thành qua nhiều giai đoạn phát triển đô thị. Phần lớn nhà ở trong khu vực được xây dựng từ lâu, diện tích nhỏ, kết cấu san sát, nhiều công trình đã xuống cấp và chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật, môi trường sống cũng như các tiêu chuẩn an toàn đô thị.
Bên cạnh đó, hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng, cây xanh và các công trình hạ tầng xã hội còn nhiều hạn chế. Nhiều tuyến hẻm có lộ giới nhỏ, gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.
Kết quả rà soát sơ bộ cho thấy phạm vi chỉnh trang khu Mả Lạng ảnh hưởng đến khoảng 1.070 trường hợp nhà, đất của 1.459 hộ dân với gần 4.700 nhân khẩu, đồng thời liên quan đến một số công trình công cộng hiện hữu như trường học và các cơ sở phục vụ cộng đồng.
Theo đánh giá của UBND Thành phố, việc triển khai dự án là yêu cầu cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng sống của người dân, đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đáp ứng yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ cũng như chỉnh trang cảnh quan khu vực trung tâm.
Đối với khu Chợ Gà - Gạo, phường Bến Thành có diện tích khoảng 4.350m2, giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và Hẻm 3 Yersin.
Đây là khu dân cư hình thành từ lâu đời, tập trung đông dân cư cùng các hoạt động thương mại, dịch vụ và kinh doanh nhỏ lẻ. Quá trình đô thị hóa khiến khu vực bộc lộ nhiều bất cập về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; hệ thống giao thông nội bộ chật hẹp, nhiều công trình nhà ở đã xuống cấp.
Điều kiện tiếp cận phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ còn hạn chế, khả năng thoát nạn khi xảy ra sự cố chưa đáp ứng yêu cầu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn.
Theo kết quả khảo sát sơ bộ, dự án tại khu Chợ Gà - Gạo ảnh hưởng đến khoảng 252 căn nhà, liên quan đến 192 hộ dân với 744 nhân khẩu. Thành phố kỳ vọng việc chỉnh trang khu vực này sẽ góp phần cải thiện điều kiện sinh sống, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, đồng thời đáp ứng nhu cầu tái định cư tại chỗ cho người dân.
Về quá trình chuẩn bị đầu tư, UBND TP. Hồ Chí Minh đã chấp thuận giao Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Sau quá trình lấy ý kiến các sở, ngành và địa phương, hồ sơ đã được Hội đồng thẩm định xem xét, yêu cầu hoàn thiện trước khi trình cấp có thẩm quyền.
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