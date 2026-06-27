TP. Hồ Chí Minh phấn đấu nâng thu nhập của người dân nông thôn tăng gấp 3 lần

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động mới về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Theo đó, TP. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị hiện đại, tích hợp đa giá trị, gắn với công nghiệp chế biến, logistics và thương mại nông sản của vùng.
Đồng thời, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn kết chặt chẽ với công nghiệp, dịch vụ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng nông thôn mới theo hướng hiện đại, thông minh, nâng cao chất lượng sống của người dân và bảo đảm phát triển bền vững.
Đến năm 2030, phấn đấu ngành nông nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân khoảng 2,5%/năm, năng suất lao động tăng khoảng 8%/năm. Thu nhập bình quân của người dân nông thôn dự kiến tăng gấp 2,5 - 3 lần so với năm 2020.
Thành phố đặt mục tiêu 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn mới, trong đó khoảng 50% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại.
Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt 100%, tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 90% và đến cuối năm 2030 không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố.
Bên cạnh đó, TP. Hồ Chí Minh đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp, với 100% hoạt động quản lý nhà nước của ngành được thực hiện trên nền tảng số.
Trên 80% hợp tác xã và doanh nghiệp cùng hơn 70% hộ nông dân ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, kinh doanh; trên 90% dịch vụ công trực tuyến được cung cấp toàn trình.
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt khu vực nông thôn đạt 100%, đồng thời duy trì độ che phủ rừng khoảng 11%.
Tầm nhìn đến năm 2045, TP. Hồ Chí Minh hướng tới xây dựng đội ngũ nông dân và cư dân nông thôn văn minh, có trình độ, kỹ năng và thu nhập cao. Nông nghiệp phát triển theo hướng sinh thái, sản xuất hàng hóa quy mô lớn, hiện đại, có giá trị gia tăng cao, gắn chặt với chuỗi cung ứng và thị trường quốc tế.
Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn ngành nông nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ và đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật trong quản lý, sản xuất.
Ngoài ra, Thành phố sẽ đẩy mạnh hội nhập quốc tế, mở rộng hợp tác, thu hút đầu tư, phát triển thị trường xuất khẩu nông sản và nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp.
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