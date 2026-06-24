TP. Hồ Chí Minh thành lập 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TP. Hồ Chí Minh vừa thành lập 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 1.700 ha, hướng tới hình thành các trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, giá trị gia tăng cao...

Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành quyết định thành lập và quy chế hoạt động đối với 7 Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn.

Theo quyết định, 7 khu được thành lập gồm khu tại Nhuận Đức quy mô 88,17 ha, Cần Giờ 89,74 ha, Củ Chi 23,3 ha, Nhuận Đức 470 ha, An Nhơn Tây 470 ha, Bình Giã 383,22 ha và Phước Hòa 203 ha.

Tổng diện tích các khu đạt hơn 1.700 ha, trải rộng trên nhiều địa bàn có thế mạnh phát triển nông nghiệp của Thành phố.

Việc thành lập các khu nhằm hình thành các trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ cao trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp, dược liệu, công nghệ sinh học và công nghệ sau thu hoạch. Đây cũng sẽ là nơi tiếp nhận, thử nghiệm, trình diễn và chuyển giao công nghệ mới, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sản xuất nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Theo quy chế hoạt động, các khu sẽ triển khai nhiều nhiệm vụ như nghiên cứu ứng dụng và sản xuất thử nghiệm công nghệ cao; thử nghiệm có kiểm soát các công nghệ và chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức trình diễn mô hình sản xuất, hội chợ, triển lãm công nghệ; cung cấp dịch vụ khoa học và công nghệ, kiểm nghiệm chất lượng nông sản, thực phẩm và vật tư nông nghiệp; hỗ trợ ươm tạo doanh nghiệp, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đồng thời, các khu cũng được định hướng trở thành đầu mối thu hút chuyên gia, nhà khoa học và nhà đầu tư trong và ngoài nước tham gia phát triển nông nghiệp công nghệ cao.

Theo định hướng, mỗi khu sẽ phát triển các lĩnh vực phù hợp với điều kiện địa phương. Trong đó, khu tại TP. Hồ Chí Minh tập trung vào trồng trọt và thủy sản; Cần Giờ phát triển thủy sản công nghệ cao; Củ Chi tập trung vào trồng trọt và công nghệ sau thu hoạch; Nhuận Đức phát triển trồng trọt, dược liệu, lâm nghiệp và thủy sản; An Nhơn Tây hướng tới chăn nuôi công nghệ cao, còn Bình Giã và Phước Hòa tập trung vào trồng trọt, dược liệu và lâm nghiệp.

Để bảo đảm hiệu quả hoạt động, UBND Thành phố giao Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với toàn bộ 7 khu. Ban Quản lý có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành trong công tác quy hoạch, phát triển hạ tầng, xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp cũng như kiểm tra, giám sát quá trình vận hành.

Bên cạnh đó, cơ quan này được giao tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách nhằm thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Nguồn vốn đầu tư cho các khu được huy động từ ngân sách nhà nước, ngân sách Thành phố, các chương trình hỗ trợ của Chính phủ và nguồn lực xã hội hóa. Thành phố cũng khuyến khích áp dụng các cơ chế tài chính đặc thù, chấp nhận rủi ro trong nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy quá trình thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất nông nghiệp.