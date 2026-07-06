TP. Hồ Chí Minh: Tháo gỡ vướng mắc các khu công nghiệp trọng điểm, tạo động lực phát triển kinh tế biển

TP. Hồ Chí Minh thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc tại Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn và tạo điều kiện mở rộng Khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, qua đó khơi thông nguồn lực phát triển, nâng cao năng lực thu hút đầu tư và hiện thực hóa định hướng phát triển khu kinh tế biển hiện đại...

Ảnh minh họa - Ảnh Hoàng Hùng

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được vừa có chuyến khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp (KCN) Dầu khí Long Sơn (xã Long Sơn) và làm việc với chủ đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 (phường Tân Phước) nhằm đánh giá tiềm năng phát triển các KCN trọng điểm, làm cơ sở xây dựng định hướng phát triển khu kinh tế biển hiện đại của Thành phố.

Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HEPZA), cho biết dự án KCN Dầu khí Long Sơn được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2008. Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch, KCN Dầu khí Long Sơn hiện có quy mô khoảng 850 ha, do Công ty Cổ phần Đầu tư Khu công nghiệp Dầu khí Long Sơn (Long Sơn PIC) làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư hơn 3.309 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục pháp lý, quy hoạch, công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Theo chủ đầu tư, nếu các vướng mắc được tháo gỡ, KCN sẽ được phát triển theo định hướng xanh, thân thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời có khả năng thu hút từ 15 - 20 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tại buổi khảo sát, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được ghi nhận những khó khăn của dự án, đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, tổng hợp các vướng mắc để báo cáo, kiến nghị Phó Thủ tướng Chính phủ xem xét tháo gỡ, tạo điều kiện triển khai dự án theo đúng quy hoạch, qua đó khơi thông nguồn lực và mở rộng không gian phát triển của khu vực.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Văn Được khảo sát KCN dầu khí Long Sơn và tham quan mô hình KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh.

Cùng ngày, đoàn công tác làm việc với chủ đầu tư hạ tầng KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 để nghe báo cáo về tình hình phát triển và định hướng mở rộng khu công nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thảo Nhi, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thanh Bình - Phú Mỹ, cho biết KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 được thành lập năm 2014 với quy mô gần 1.000 ha. Sau hơn 10 năm phát triển, khu công nghiệp đã trở thành một trong những KCN hiện đại của khu vực phía Nam, được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật và hệ thống dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp.

KCN có lợi thế kết nối với cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, Tổ hợp hóa dầu Long Sơn, hệ thống kho cảng khí cùng trung tâm logistics của khu vực, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và chuỗi cung ứng.

Từ những lợi thế này, chủ đầu tư đã phát triển Trung tâm Chuỗi cung ứng toàn cầu Phú Mỹ với hệ sinh thái logistics quy mô lớn, gồm cảng cạn rộng 38 ha, hệ thống bến cảng, depot container thông minh và khoảng 320.000 m² kho bãi đa chức năng.

Đến nay, KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3 đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư và dự kiến vượt mốc 7 tỷ USD vào năm 2027 khi các dự án đang nghiên cứu hoàn tất thủ tục cấp phép. Đồng thời, doanh nghiệp cũng đã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận đây là KCN sinh thái đầu tiên tại Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, chủ đầu tư kiến nghị Thành phố xem xét mở rộng quy mô KCN nhằm hình thành hệ sinh thái công nghiệp quy mô lớn, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút thêm các dự án công nghệ cao.

Đánh giá về KCN chuyên sâu Phú Mỹ 3, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được cho rằng khu công nghiệp có quy hoạch bài bản, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hệ thống cung cấp điện, nước, khí và logistics đáp ứng tốt nhu cầu của các nhà đầu tư. Với tỷ lệ lấp đầy khoảng 60% và khoảng 20% diện tích đã được các nhà đầu tư đăng ký, KCN cơ bản đáp ứng điều kiện để xem xét mở rộng theo quy định. Đây là mô hình KCN hiện đại, sinh thái, có suất đầu tư cao, phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp công nghệ cao của Thành phố.

Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định Thành phố sẽ tiếp tục đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng đầu tư, phát triển các KCN theo hướng xanh, hiện đại và bền vững, đồng thời nghiên cứu kết nối với các nhà đầu tư chiến lược.

Đối với quỹ đất công nghiệp còn lại, Thành phố sẽ ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư có năng lực, sở hữu công nghệ tiên tiến và cam kết đầu tư lâu dài, kiên quyết không để xảy ra tình trạng đầu cơ đất đai. Mục tiêu là từng bước hình thành các đô thị cảng biển hiện đại tại Long Sơn, Phú Mỹ và Tân Phước, tạo cực tăng trưởng mới, phát huy hiệu quả kinh tế biển và đóng góp vào sự phát triển bền vững của TP. Hồ Chí Minh.