Thẩm tra việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập

Việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập về bồi thường, tái định cư và hai nhà máy điện là giải pháp cấp thiết để tháo gỡ vướng mắc pháp lý. Chủ trương này giúp chủ đầu tư chủ động triển khai, kế thừa kết quả sẵn có nhằm đảm bảo tiến độ và an ninh năng lượng quốc gia…

Quang cảnh phiên họp. Ảnh:quochoi.vn.

Chiều 17/8/2026, tại trụ sở các cơ quan của Quốc hội (Hà Nội), Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường tổ chức Phiên họp Thường trực Ủy ban mở rộng thẩm tra sơ bộ Tờ trình số 550/TTr-CP ngày 14/8/2026 của Chính phủ về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chủ trì phiên họp.

Đề cập về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét, ban hành Nghị quyết về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập tại kỳ họp không thường lệ lần thứ Nhất Quốc hội khóa XVI với các nội dung chính như: Tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009 thành 03 dự án độc lập, bao gồm: Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục vụ các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1; Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương trình bày Tờ trình về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Ảnh: quochoi.vn.

Các dự án sau khi được tách độc lập sẽ kế thừa, sử dụng dữ liệu, kết quả công việc trước đây đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và thực hiện đúng quy định của pháp luật để tiếp tục triển khai thực hiện.

Chính phủ sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị thực hiện lập, thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2 tương ứng với hình thức đầu tư và nguồn vốn phù hợp của từng dự án. Khi cấp có thẩm quyền chính thức phê duyệt chủ trương đầu tư cho Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 1, Nghị quyết số 41/2009/QH12 ngày 25/11/2009 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận hết hiệu lực thi hành.

Thay mặt cơ quan thẩm tra, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Vương Quốc Thắng khẳng định sự cần thiết của việc chia tách này. Theo ông Thắng, hiện nay, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 được giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư, trong khi Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2 giao cho Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) thực hiện.

Ông Vương Quốc Thắng báo cáo tóm tắt thẩm tra sơ bộ dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập. Ảnh:quochoi.vn.

Việc tách thành các dự án độc lập là cần thiết để từng chủ đầu tư có cơ sở thực hiện trình tự, thủ tục về chủ trương đầu tư và triển khai dự án theo quy định của pháp luật.

Cơ sở pháp lý cho việc chia tách dự án dựa trên điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Đầu tư công năm 2024 và khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư số 143/2025/QH15. Đồng thời, Bộ Chính trị cũng đã có Công văn số 4135-CV/VPTW ngày 03/8/2026 đồng ý chủ trương tháo gỡ khó khăn cho dự án theo đề xuất của Đảng ủy Chính phủ tại Tờ trình số 98-TTr/ĐUCP, trong đó có nội dung tách Dự án thành các dự án độc lập.

Tuy nhiên, việc tách phải bảo đảm không làm thay đổi mục tiêu, yêu cầu và các nội dung cơ bản của chủ trương đầu tư đã được Quốc hội quyết định; không tạo khoảng trống pháp lý và không làm giảm yêu cầu quản lý nhà nước đối với dự án điện hạt nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh, dự án điện hạt nhân Ninh Thuận là dự án quan trọng quốc gia. Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 về bảo đảm an ninh năng lượng và Kết luận số 203-KL/TW ngày 04/11/2025 về việc khởi công Dự án từ đầu năm 2026, Quốc hội, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai. Việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét tách Dự án thành các dự án độc lập là yêu cầu cấp thiết, có cơ sở chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận phiên họp. Ảnh: quochoi.vn.

Với chức năng là cơ quan chủ trì thẩm tra, thời gian qua, Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường đã chủ động nghiên cứu hồ sơ Tờ trình, dự thảo Nghị quyết, Phụ lục I về tình hình thực hiện các nội dung của Dự án theo Nghị quyết số 41/2009/QH12 và Phụ lục II về tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến các cơ quan theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, từ đó đã xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra.

Để phiên họp thẩm tra bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận sâu vào một số nội dung lớn như: Sự cần thiết (cơ sở chính trị, pháp lý, thực tiễn) và tính đặc thù của việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành 03 dự án độc lập. Cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định việc tách một dự án quan trọng quốc gia đã được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư thành các dự án độc lập. Mối quan hệ giữa Nghị quyết mới với Nghị quyết số 41/2009/QH12, Nghị quyết số 174/2024/QH15, Nghị quyết số 189/2025/QH15 và Nghị quyết số 121/2026/UBTVQH15. Cơ chế chuyển tiếp, đặc biệt là thời điểm chấm dứt hiệu lực của Nghị quyết số 41/2009/QH12 và việc kế thừa hồ sơ, dữ liệu, tài sản, kết quả công việc, quyền và nghĩa vụ đã phát sinh.

Việc tiếp tục áp dụng các cơ chế, chính sách đặc biệt đối với 03 dự án sau khi tách. Cơ chế quản lý thống nhất các nội dung có tính liên dự án, nhất là an toàn hạt nhân, an ninh hạt nhân, bảo vệ môi trường, hạ tầng dùng chung, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh. Tiến độ, nguồn lực và khả năng bảo đảm hoàn thành Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo yêu cầu đề ra...

Trong khuôn khổ phiên họp, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào những nội dung, vấn đề nêu trên. Vào chiều 18/8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc tách Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận thành các dự án độc lập.