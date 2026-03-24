TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai kết luận Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì các giải pháp trong nông nghiệp và quản lý chất thải, đồng thời thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính định kỳ. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo rằng các hoạt động phát triển kinh tế không gây tổn hại đến môi trường.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương tích cực rà soát và lồng ghép các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển ngành. Việc nghiên cứu và đề xuất cơ chế thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió là một phần của chiến lược này. Điều này không chỉ giúp tăng cường nguồn cung năng lượng tại chỗ mà còn giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch.

Phát triển giao thông xanh cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy phát triển hệ thống vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Việc chuyển đổi phương tiện công cộng sang sử dụng điện là một bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng đến việc tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để tìm ra các giải pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Các sở, ngành được khuyến khích không tham mưu cho các dự án có mức phát thải khí nhà kính lớn, đồng thời ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ sạch và thân thiện với môi trường.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện hành động của TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho thành phố.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam.