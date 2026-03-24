TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh

Minh Hà

24/03/2026, 10:24

Thành phố yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy chuyển đổi xanh…

TP. Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy chuyển đổi xanh - Ảnh minh họa.

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo triển khai kết luận Phiên họp lần thứ sáu của Ban Chỉ đạo quốc gia triển khai thực hiện cam kết của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu.

Cụ thể, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao nhiệm vụ chủ trì các giải pháp trong nông nghiệp và quản lý chất thải, đồng thời thực hiện báo cáo kiểm kê khí nhà kính định kỳ. Đây là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo rằng các hoạt động phát triển kinh tế không gây tổn hại đến môi trường.

Trong lĩnh vực năng lượng, Sở Công Thương tích cực rà soát và lồng ghép các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu vào quy hoạch phát triển ngành. Việc nghiên cứu và đề xuất cơ chế thu hút đầu tư vào các dự án năng lượng tái tạo như điện mặt trời và điện gió là một phần của chiến lược này. Điều này không chỉ giúp tăng cường nguồn cung năng lượng tại chỗ mà còn giảm sự phụ thuộc vào các nguồn năng lượng hóa thạch.

Phát triển giao thông xanh cũng là một trong những ưu tiên hàng đầu của thành phố. Sở Xây dựng được giao nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan để thúc đẩy phát triển hệ thống vận tải công cộng sử dụng năng lượng sạch.

Việc chuyển đổi phương tiện công cộng sang sử dụng điện là một bước tiến quan trọng trong việc giảm thiểu ô nhiễm không khí và cải thiện chất lượng sống cho người dân.

Ngoài ra, TP. Hồ Chí Minh cũng chú trọng đến việc tăng cường nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo để tìm ra các giải pháp giảm phát thải phù hợp với điều kiện thực tế của thành phố. Các sở, ngành được khuyến khích không tham mưu cho các dự án có mức phát thải khí nhà kính lớn, đồng thời ưu tiên các dự án sử dụng công nghệ sạch và thân thiện với môi trường.

Những nỗ lực này không chỉ thể hiện hành động của TP. Hồ Chí Minh trong việc thực hiện các cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu mà còn mở ra cơ hội phát triển bền vững cho thành phố.

Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành và sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, TP. Hồ Chí Minh đang từng bước khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cơ sở đăng kiểm chuẩn bị hạ tầng kiểm định khí thải xe máy

14:53, 20/01/2026

TP. Hồ Chí Minh yêu cầu cơ sở đăng kiểm chuẩn bị hạ tầng kiểm định khí thải xe máy

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

07:29, 29/01/2026

Chuyển đổi xanh trở thành chiến lược cạnh tranh quốc gia, mở ra nền kinh tế mới

TP. Hồ Chí Minh khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh năm 2025

10:31, 26/11/2025

TP. Hồ Chí Minh khai mạc Không gian giới thiệu sản phẩm, dịch vụ tăng trưởng xanh năm 2025

Từ khóa:

biến đổi khí hậu chuyển đổi xanh công nghệ sạch Giảm phát thải khí nhà kính giao thông xanh Kinh tế xanh năng lượng tái tạo phát triển bền vững TP. Hồ Chí Minh

Đọc thêm

Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Quy định bao bì và rác thải bao bì của EU: Những lưu ý với doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam

Nhằm thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn, hạn chế rác thải nhựa, quy định mới của EU buộc các phần bằng nhựa trong bao bì phải chứa một tỷ lệ nhựa tái chế nhất định. Theo lộ trình, đến năm 2030, tất cả bao bì lưu thông tại EU bắt buộc phải được thiết kế để có thể tái chế...

Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai

Chuyển đổi chăn nuôi bền vững: Động lực cho hệ thống lương thực tương lai

Tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mục tiêu của ngành chăn nuôi trong tương lai không chỉ dừng lại ở gia tăng sản lượng, mà đòi hỏi phải phát triển theo hướng thông minh hơn, xanh hơn, bao trùm hơn và có trách nhiệm hơn.

Du thuyền chạy hydro đầu tiên thế giới mở lối ngành hàng hải

Du thuyền chạy hydro đầu tiên thế giới mở lối ngành hàng hải

Viking Libra - du thuyền đầu tiên trên thế giới chạy hydro hóa lỏng kết hợp pin nhiên liệu được hạ thủy, đánh dấu cột mốc công nghệ của cả ngành hàng hải thế giới...

10 triệu USD hỗ trợ Huế tăng cường thích ứng biến đổi khí hậu

UBND thành phố Huế phối hợp với đối tác Luxembourg chính thức triển khai dự án VIE/301 nhằm nâng cao năng lực chống chịu trước biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững dựa vào hệ sinh thái và chuỗi giá trị nông nghiệp thích ứng...

EU “siết” mục tiêu khí hậu cho năm 2040: Đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam

EU “siết” mục tiêu khí hậu cho năm 2040: Đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam

Việc EU đặt mục tiêu giảm 90% phát thải vào năm 2040 không chỉ gia tăng áp lực từ các tiêu chuẩn carbon và cơ chế như CBAM, mà còn đẩy nhanh chuyển đổi xanh ở Việt Nam, thích ứng với các tiêu chuẩn khí hậu khắt khe của thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh...

