TP.Hồ Chí Minh đề xuất tăng 2 lần mức phí môi trường với nước thải, khí thải công nghiệp từ 2027
HHằng Anh
Chọn cỡ chữ
TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần mức do Chính phủ quy định từ năm 2027 và gấp 2,5 lần từ năm 2030…
UBND TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng, tổ chức lấy ý kiến góp ý
dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải
công nghiệp, khí thải công nghiệp trên địa bàn.
Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh quy định mức
thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp
trên địa bàn thành phố, TP. Hồ Chí Minh sẽ ban hành quy định mức thu phí bảo vệ
môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp trên địa bàn
thành phố được quy định và theo lộ trình.
Việc quy định theo lộ trình nhằm bảo đảm tính ổn định, khả
năng dự báo của chính sách và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thuộc đối
tượng áp dụng chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư các giải
pháp giảm thiểu, xử lý chất thải.
Cụ thể, theo dự thảo, từ ngày 1/1/2027-31/12/2029, áp dụng mức
thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp
2 lần số phí phải nộp đối với nước thải, khí thải công nghiệp đã được Chính phủ
ban hành tương ứng các đối tượng chịu phí quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định
số 346/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 153/2024/NĐ-CP
ngày 21/11/2024 của Chính phủ.
Từ ngày 1/1/2030, áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối
với nước thải, khí thải công nghiệp gấp 2,5 lần số phí phải nộp đối với nước thải,
khí thải công nghiệp đã được Chính phủ ban hành tương ứng các đối tượng chịu
phí quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 346/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3
Nghị định số 153/2024/NĐ-CP.
Dự thảo tờ trình Nghị quyết nêu rõ TP. Hồ Chí Minh là đô thị
đặc biệt, có quy mô dân số, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tốc độ
đô thị hóa cao; tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp,
khu công nghệ cao và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô, ngành
nghề đa dạng. Quá trình phát triển kinh tế xã hội tạo ra nhu cầu ngày càng lớn
về kiểm soát các nguồn phát sinh nước thải, khí thải công nghiệp và nâng cao chất
lượng môi trường sống của người dân.
Theo số liệu báo cáo năm 2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn Thành phố, số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp khoảng 69,8 tỷ đồng/năm; số thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp khoảng 1,3 tỷ đồng/năm.
Kinh phí ngân sách thành phố bố trí chi cho hoạt động bảo vệ
môi trường trung bình năm 2022- 2024 khoảng 4.000 tỷ đồng/năm.
Trong điều kiện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh
tế gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững,
việc áp dụng công cụ kinh tế về môi trường ở mức phù hợp là cần thiết nhằm nâng
cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải; khuyến khích giảm
lưu lượng, tải lượng ô nhiễm; thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất và
công nghệ xử lý chất thải.
Mặt khác, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công
nghiệp, khí thải công nghiệp hiện được áp dụng theo mức chung do Chính phủ quy
định. Đối với một đô thị đặc biệt có quy mô hoạt động kinh tế lớn và yêu cầu
cao về bảo vệ môi trường như TP. Hồ Chí Minh, việc áp dụng mức thu cao hơn theo
cơ chế được pháp luật cho phép là cần thiết, đồng thời phải có lộ trình phù hợp
để các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng chủ động kế hoạch tài chính, đầu
tư công nghệ và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.
Việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí
bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp cao hơn mức
phí do Chính phủ quy định là thực hiện cơ chế, chính sách được Luật Phát triển
đô thị giao cho đô thị đặc biệt.
Nghị quyết không quy định một loại phí mới,
không mở rộng đối tượng chịu phí so với quy định của Chính phủ mà chỉ quy định
mức thu cao hơn đối với các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước
thải công nghiệp và khí thải công nghiệp đã được xác định tại Nghị định số
346/2025/NĐ-CP và Nghị định số 153/2024/NĐ-CP.
Nhân Ngày Quốc tế Bảo vệ tầng ô-dôn năm 2026 và kỷ niệm 10 năm Bản sửa đổi, bổ sung Kigali được thông qua, Cục Biến đổi khí hậu, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy tổ chức Chương trình tọa đàm “Hành động toàn cầu vì một hành tinh mát lành hơn”. Tọa đàm được phát trực tuyến trên trên VnEconomy.vn và FanPage VnEconomy vào 9h ngày 14/9/2026...
Rạng sáng 10.9 (giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân Ngô Phương Ly và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thủ đô Paris, bắt đầu thăm chính thức Pháp và dự Hội nghị thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris, theo lời mời của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp, cũng là cơ hội để kết nối những lĩnh vực thế mạnh của Pháp về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và các ngành công nghệ chiến lược với nhu cầu phát triển mới của Việt Nam.