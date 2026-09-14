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TP.Hồ Chí Minh đề xuất tăng 2 lần mức phí môi trường với nước thải, khí thải công nghiệp từ 2027

H Hằng Anh

TP. Hồ Chí Minh đang đề xuất áp dụng mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần mức do Chính phủ quy định từ năm 2027 và gấp 2,5 lần từ năm 2030…

TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng mức thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp. (Ảnh minh họa). Ảnh: Ánh Dương
TP. Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tăng mức thu phí bảo vệ môi trường với nước thải công nghiệp. (Ảnh minh họa). Ảnh: Ánh Dương

UBND TP. Hồ Chí Minh đang xây dựng, tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp trên địa bàn.

Theo dự thảo Nghị quyết của HĐND TP. Hồ Chí Minh quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp trên địa bàn thành phố, TP. Hồ Chí Minh sẽ ban hành quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp trên địa bàn thành phố được quy định và theo lộ trình.

Việc quy định theo lộ trình nhằm bảo đảm tính ổn định, khả năng dự báo của chính sách và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng chủ động trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư các giải pháp giảm thiểu, xử lý chất thải.

Cụ thể, theo dự thảo, từ ngày 1/1/2027-31/12/2029, áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần số phí phải nộp đối với nước thải, khí thải công nghiệp đã được Chính phủ ban hành tương ứng các đối tượng chịu phí quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 346/2025/NĐ-CP ngày 29/12/2025 và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 153/2024/NĐ-CP ngày 21/11/2024 của Chính phủ.

Theo đề xuất, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần số phí phải nộp đối với nước thải. Ảnh: chinhphu.vn
Theo đề xuất, mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp gấp 2 lần số phí phải nộp đối với nước thải. Ảnh: chinhphu.vn

Từ ngày 1/1/2030, áp dụng mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, khí thải công nghiệp gấp 2,5 lần số phí phải nộp đối với nước thải, khí thải công nghiệp đã được Chính phủ ban hành tương ứng các đối tượng chịu phí quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị định số 346/2025/NĐ-CP và khoản 1 Điều 3 Nghị định số 153/2024/NĐ-CP. 

Dự thảo tờ trình Nghị quyết nêu rõ TP. Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, có quy mô dân số, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và tốc độ đô thị hóa cao; tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, cụm công nghiệp, khu công nghệ cao và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với quy mô, ngành nghề đa dạng. Quá trình phát triển kinh tế xã hội tạo ra nhu cầu ngày càng lớn về kiểm soát các nguồn phát sinh nước thải, khí thải công nghiệp và nâng cao chất lượng môi trường sống của người dân.

Theo số liệu báo cáo năm 2025 gửi Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trên địa bàn Thành phố, số thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp khoảng 69,8 tỷ đồng/năm; số thu phí bảo vệ môi trường đối với khí thải công nghiệp khoảng 1,3 tỷ đồng/năm.

Kinh phí ngân sách thành phố bố trí chi cho hoạt động bảo vệ môi trường trung bình năm 2022- 2024 khoảng 4.000 tỷ đồng/năm.

Trong điều kiện thành phố tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với yêu cầu tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững, việc áp dụng công cụ kinh tế về môi trường ở mức phù hợp là cần thiết nhằm nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phát sinh chất thải; khuyến khích giảm lưu lượng, tải lượng ô nhiễm; thúc đẩy đầu tư, đổi mới công nghệ sản xuất và công nghệ xử lý chất thải.

Mặt khác, mức phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp hiện được áp dụng theo mức chung do Chính phủ quy định. Đối với một đô thị đặc biệt có quy mô hoạt động kinh tế lớn và yêu cầu cao về bảo vệ môi trường như TP. Hồ Chí Minh, việc áp dụng mức thu cao hơn theo cơ chế được pháp luật cho phép là cần thiết, đồng thời phải có lộ trình phù hợp để các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng áp dụng chủ động kế hoạch tài chính, đầu tư công nghệ và thực hiện nghĩa vụ theo quy định.

Việc HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp, khí thải công nghiệp cao hơn mức phí do Chính phủ quy định là thực hiện cơ chế, chính sách được Luật Phát triển đô thị giao cho đô thị đặc biệt.

Nghị quyết không quy định một loại phí mới, không mở rộng đối tượng chịu phí so với quy định của Chính phủ mà chỉ quy định mức thu cao hơn đối với các đối tượng chịu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp và khí thải công nghiệp đã được xác định tại Nghị định số 346/2025/NĐ-CP và Nghị định số 153/2024/NĐ-CP.

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