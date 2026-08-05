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Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột phấn đấu hoàn thành trong năm 2026

Đ Đan Tiên

Dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1 đã đạt hơn 82% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ và đang phấn đấu hoàn thành, đưa toàn tuyến vào khai thác trong năm 2026, sớm hơn kế hoạch ban đầu một năm...

Một đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh
Một đoạn tuyến cao tốc Bắc - Nam. Ảnh: Quốc Khánh

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh vừa ký báo cáo gửi Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 58/2022/QH15 về chủ trương đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1.

Theo báo cáo, dự án có tổng chiều dài 117,5 km, được đầu tư theo quy mô đường cao tốc với tốc độ thiết kế 80-100 km/h, tổng mức đầu tư gần 22.000 tỷ đồng.

Dự án được chia thành ba dự án thành phần, gồm: dự án thành phần 1 dài 31,5 km do UBND tỉnh Khánh Hòa làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 2 dài 37 km do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản; dự án thành phần 3 dài hơn 48 km do UBND tỉnh Đắk Lắk làm cơ quan chủ quản.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho biết dự án được khởi công ngày 18/6/2023. Đến nay, tổng sản lượng thi công đạt hơn 82% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra. Trong đó, dự án thành phần 1 đạt gần 88%, dự án thành phần 2 đạt hơn 72% và dự án thành phần 3 đạt hơn 97%.

Theo Bộ Xây dựng, mặc dù quá trình thi công gặp nhiều khó khăn do thời tiết bất lợi và biến động giá nhiên liệu, các chủ đầu tư, địa phương và nhà thầu đã triển khai nhiều giải pháp để đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, 20 km đầu tuyến thuộc dự án thành phần 1 đã được đưa vào khai thác; dự án thành phần 3 đã hoàn thành thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025.

Đối với phần khối lượng còn lại, Bộ Xây dựng cho biết đang tập trung đẩy nhanh thi công, bảo đảm thông xe kỹ thuật toàn tuyến vào ngày 19/12/2026 và phấn đấu hoàn thành, đưa dự án vào khai thác đồng bộ ngay trong năm 2026 theo chỉ đạo của Chính phủ, sớm hơn kế hoạch ban đầu dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Về nguồn vật liệu xây dựng, báo cáo cho biết dự án cần khoảng 3,3 triệu m3 đất đắp, 1,25 triệu m3 cát và 3,7 triệu m3 đá. Hiện dự án thành phần 2 đang gặp khó khăn về nguồn cung đá phục vụ sản xuất bê tông nhựa do các mỏ đủ tiêu chuẩn kỹ thuật còn hạn chế, trong khi các mỏ thương mại có trữ lượng và công suất khai thác thấp.

Bộ Xây dựng đã chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp với địa phương, chủ động tìm kiếm thêm nguồn vật liệu đá tại khu vực dự án và các địa bàn lân cận nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thi công.

Để bảo đảm hoàn thành dự án theo mục tiêu đã đề ra, Chính phủ kiến nghị Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương có tuyến đường đi qua tiếp tục quan tâm, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai. Đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Đắk Lắk sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc còn lại về giải phóng mặt bằng và các địa phương liên quan đẩy nhanh thủ tục đầu tư các hạng mục kết nối, bảo đảm khai thác đồng bộ toàn tuyến.

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