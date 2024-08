Trái chủ vụ Vạn Thịnh Phát nộp đơn yêu cầu bồi thường đến hết ngày 30/8

Tòa án nhân dân TP.HCM có thông báo ngày 19/8/2024 về thời gian nhận đơn yêu cầu bồi thường thiệt hại của các nhà đầu tư trái phiếu trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2.

Theo thông báo, Tòa án nhân dân TPHCM hiện đang thụ lý, giải quyết hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm giai đoạn 2 với các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan đến hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tòa án nhân dân TPHCM tiếp tục thông báo đến các nhà đầu tư mua trái phiếu của Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông (mã ADC2018.09; ADC 2018.09.1 và ADC 2019.01); Công ty cổ phần đầu tư Sunny World (mã SNW-2018.10), Công ty cổ phần đầu tư Quang Thuận (mã QT.2018.12.1) và Công ty cổ phần dịch vụ thương mại TPHCM (mã SET.H2025) chưa có tên trong danh sách sở hữu trái phiếu kèo theo kết luận điều tra của cơ quan điều tra Bộ Công an và chưa gửi đơn đến Tòa án nhân dân TPHCM thì tiếp tục gửi đơn đề nghị được xem xét theo quy định.

Tòa án nhận đơn đến hết ngày 30/8/2024, sau thời gian này, Tòa án nhân dân THCM không nhận đơn yêu cầu bồi thường của các trường hợp sở hữu trái phiếu của 4 công ty kèm theo các mã trái phiếu trên. Quyền lợi của các cá nhân này sẽ được giải quyết bằng vụ án dân sự nếu các bên có yêu cầu theo quy định pháp luật.

Trước đó, để tạo điều kiện cho các đương sự khắc phục hậu quả vụ án, Cục Thi hành án dân sự TPHCM thông báo số tài khoản của cơ quan Thi hành án dân sự mở tại Kho bạc Nhà nước TPHCM.

Trong vụ án này có 34 bị can bị truy tố về các tội danh trên. Theo cáo buộc, ở tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trương Mỹ Lan và các bị can đã đề ra chủ trương, thực hiện phát hành 25 mã trái phiếu “khống” thông qua 4 pháp nhân là Công ty An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setran để chiếm đoạt hơn 30.081 tỷ đồng của 35.824 nhà đầu tư.

Ở tội Rửa tiền, các bị can thực hiện loạt hành vi để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa số tiền hơn 445.748 tỷ đồng do tham ô tài sản và lừa đảo phát hành trái phiếu. Ngoài ra, các bị can lập các hợp đồng “khống” để vận chuyển hơn 4,5 tỷ USD qua biên giới (tương đương hơn 106.730 tỷ đồng).

Để thực hiện các hành vi phi pháp, bị can Trương Mỹ Lan đã thông qua hàng trăm công ty “ma” và những người giúp sức tích cực cho mình.

Cho đến nay, cơ quan tố tụng đã thu giữ số tiền hơn 408 tỷ đồng, trong đó số tiền thu được trong giai đoạn điều tra là hơn 224 tỷ đồng và giai đoạn truy tố là hơn 183 tỷ đồng.

Cơ quan tố tụng cũng phong tỏa 79 tài khoản của các bị can với số tiền hơn 92,2 tỷ đồng và 5.799,48 USD; ngăn chặn giao dịch 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán của các bị can, người liên quan, các pháp nhân liên quan với tổng số tiền hơn 824 tỷ đồng và 261.914,93 USD.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng kê biên tài sản, ngăn chặn giao dịch đối với cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bị can Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), các bị can và cá nhân khác tại 9 công ty.

So với hồi kết luận điều tra, cơ quan tố tụng làm rõ khối tài sản là bất động sản của bị can Trương Mỹ Lan và liên quan đến bà Lan để kê biên gồm thửa đất ở 181 Bến Chương Dương (nay là 268 Võ Văn Kiệt), phường Cầu Ông Lãnh, quận 1, TP.HCM; thửa đất địa chỉ lô đất CN1 Khu công nghiệp Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. 76 quyền sử dụng đất tại xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và 16 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP.HCM.