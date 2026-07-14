Trẻ em trở thành "lực lượng" nhà đầu tư mới tại Mỹ

Sự phát triển của các ứng dụng đầu tư và sự ra đời của tài khoản Trump đang thúc đẩy ngày càng nhiều gia đình Mỹ tích lũy tài sản cho con từ sớm...

Ảnh minh họa - Ảnh: New York Times

Theo tờ báo New York Times, việc mở tài khoản đầu tư cho trẻ em tại Mỹ từng chủ yếu dành cho các gia đình giàu có và thường cần đến sự hỗ trợ của chuyên gia tài chính. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh của hoạt động đầu tư cá nhân trong khoảng một thập kỷ qua đã giúp ngày càng nhiều phụ huynh có thể đầu tư những khoản tiền nhỏ cho con thông qua các ứng dụng và nền tảng trực tuyến.

Các công ty như Robinhood, Schwab, Vanguard, Fidelity và Acorns đang đẩy mạnh cung cấp sản phẩm cho nhóm khách hàng mới này. Trong đó, Acorns đã phát triển Acorns Early, phiên bản dành riêng cho trẻ em.

Theo ông Noah Kerner, CEO Acorns, mục tiêu của công ty là giúp trẻ hiểu rằng những khoản đầu tư nhỏ nhưng đều đặn có thể tạo ra khác biệt lớn trong dài hạn. Phụ huynh có thể cho phép con đầu tư tiền tiêu vặt hoặc tiền kiếm được từ việc nhà và các công việc nhỏ.

Kể từ khi Acorns Early ra mắt vào năm 2020, hơn 1,2 triệu phụ huynh đã mở tài khoản cho con và nộp trung bình 89 USD mỗi tháng vào mỗi tài khoản.

“Việc đầu tư chưa bao giờ dễ dàng như hiện nay. Bên cạnh đó, ngày càng nhiều phụ huynh quan tâm đến việc đầu tư và tích lũy tài sản cho con từ sớm”, bà Mallory Baska, nhà cung cấp dịch vụ giáo dục tài chính thông qua công ty Money Talk Mal, nhận định với New York Times.

TÀI KHOẢN TRUMP TẠO THÊM ĐỘNG LỰC

Xu hướng này càng được thúc đẩy bởi sự xuất hiện của “tài khoản Trump”, loại tài khoản đầu tư mới dành cho trẻ vị thành niên, trong đó thuế đối với khoản tiền sinh lời chưa phải nộp ngay mà được lùi đến khi người thụ hưởng rút tiền.

Tài khoản Trump còn được gọi là tài khoản 530A, theo tên điều khoản quy định loại tài khoản này trong luật thuế Mỹ. Tài khoản hoạt động gần giống một tài khoản hưu trí cá nhân, tức là tiền được đầu tư trong thời gian dài và bất kỳ ai, từ cha mẹ, người thân đến doanh nghiệp, đều có thể đóng góp cho trẻ.

Tài khoản Trump còn được gọi là tài khoản 530A, theo tên điều khoản của Bộ luật Thuế vụ Mỹ. Tài khoản hoạt động gần giống tài khoản hưu trí cá nhân, tức là tiền được đầu tư trong thời gian dài và bất kỳ ai, từ cha mẹ, người thân đến doanh nghiệp, đều có thể đóng góp cho trẻ.

Loại tài khoản này được thiết lập theo Đạo luật Cắt giảm Thuế cho Các Gia đình Lao động (Working Families Tax Cuts), được ban hành ngày 4/7/2025. Chương trình bắt đầu mở cho công chúng vào tuần trước. Để khuyến khích các gia đình tham gia, Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD làm khoản tiền ban đầu cho những trẻ đủ điều kiện sinh từ ngày 1/1/2025 đến ngày 31/12/2028.

Trang web của chương trình cho biết nếu một trẻ sơ sinh nhận khoản tiền ban đầu 1.000 USD và không có thêm bất kỳ khoản đóng góp nào, giá trị tài khoản có thể tăng lên 243.000 USD khi người thụ hưởng bước sang tuổi 55. Tuy nhiên, con số này dựa trên giả định thị trường duy trì mức sinh lời cao và ổn định trong nhiều thập kỷ - điều không thể bảo đảm.

Các tỷ phú và doanh nghiệp lớn cũng cam kết bổ sung tiền cho chương trình. Tỷ phú Ray Dalio, nhà quản lý quỹ đầu cơ, dành 75 triệu USD để tăng số dư tài khoản cho một số trẻ em tại bang Connecticut.

Trong khi đó, ông Michael Dell, CEO công ty Dell Technologies, cam kết 6,25 tỷ USD cho trẻ em dưới 11 tuổi sống tại những khu vực có thu nhập thấp. Goldman Sachs, Comcast, Intel, Morgan Stanley và nhiều doanh nghiệp khác cũng hứa đóng thêm 1.000 USD, tương đương khoản tiền của chính phủ, cho con của nhân viên.

Tài khoản Trump đi kèm nhiều điều kiện. Toàn bộ tiền trong tài khoản phải được đầu tư vào các quỹ tương hỗ chi phí thấp hoặc quỹ hoán đổi danh mục (ETF) theo dõi các chỉ số cổ phiếu lớn của Mỹ như S&P 500. Tổng số tiền đóng góp mỗi năm không được vượt quá 5.000 USD.

Người thụ hưởng phải kích hoạt tài khoản thông qua Robinhood, nền tảng giao dịch điện tử hợp tác với Bộ Tài chính Mỹ và ngân hàng Bank of New York Mellon để triển khai chương trình. Sau đó, tài khoản có thể được chuyển tài khoản sang một công ty môi giới khác đáp ứng điều kiện của chương trình.

Tương tự tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống, người thụ hưởng không được rút tiền trước 59 tuổi rưỡi nếu không muốn chịu khoản phạt thuế lớn, ngoại trừ một số trường hợp được phép như chi phí giáo dục.

Điều đó có nghĩa là dù được quyền quản lý tài khoản từ năm 18 tuổi, người thụ hưởng vẫn không thể tự do rút tiền. Nếu rút trước 59 tuổi rưỡi và không thuộc trường hợp được miễn, họ sẽ phải nộp thuế và chịu thêm khoản phạt.

NHIỀU LỰA CHỌN TÍCH LŨY CHO CON

Dù khoản hỗ trợ ban đầu 1.000 USD là lợi ích hấp dẫn, tài khoản Trump chưa chắc là lựa chọn đầu tư phù hợp nhất với mọi gia đình.

Bà Mallory Baska, 35 tuổi, là mẹ của hai con nhỏ và cung cấp dịch vụ giáo dục tài chính thông qua công ty Money Talk Mal. Bà dự định mở tài khoản Trump cho con trai nhỏ, sinh năm 2025 và đủ điều kiện nhận khoản hỗ trợ 1.000 USD từ chính phủ, nhưng trước mắt chưa có kế hoạch đóng góp thêm.

Với con trai lớn, hiện 3 tuổi và không thuộc diện được nhận khoản tiền ban đầu, bà cũng không định mở loại tài khoản này. Thay vào đó, bà ưu tiên đóng tiền vào kế hoạch 529, một loại tài khoản tiết kiệm dành cho chi phí giáo dục và được hưởng ưu đãi thuế.

“Tôi ưu tiên chương trình 529 vì chi phí học đại học thường là một trong những gánh nặng tài chính lớn nhất mà nhiều người trẻ phải đối mặt khi bước vào tuổi trưởng thành”, bà Baska chia sẻ.

Cha mẹ bà Baska từng đầu tư vào tài khoản 529 khi bà còn nhỏ, giúp bà tốt nghiệp đại học mà không phải vay nợ sinh viên.

“Tôi đặc biệt quyết tâm với việc chi trả chi phí giáo dục cho các con, bởi bản thân từng được hưởng lợi lớn khi bắt đầu sự nghiệp ở tuổi 22 mà không phải gánh khoản nợ nào. Đó là một lợi thế tài chính rất lớn”, bà Baska nói.

Chương trình 529 cũng có hạn chế, chủ yếu là tiền phải được sử dụng cho các khoản liên quan đến giáo dục. Tuy nhiên, theo bà Baska, loại tài khoản này linh hoạt hơn nhiều người vẫn nghĩ. Nếu trẻ không học đại học, tiền có thể được dùng cho chương trình đào tạo nghề hoặc chuyển sang cho anh chị em của người thụ hưởng.

Bà Baska cũng khuyến nghị phụ huynh không nên hy sinh an toàn tài chính của bản thân để đầu tư cho con.

“Điều quan trọng là cha mẹ phải ưu tiên đầu tư cho tuổi nghỉ hưu của mình trước. Nếu bạn dành tiền đầu tư cho con nhưng sau này chúng lại phải chu cấp cho bạn khi về già, thì lợi ích từ khoản đầu tư đó cuối cùng cũng không còn nhiều ý nghĩa”, bà Baska chỉ ra.

Bà Baska dự định chuyển tiền từ tài khoản Trump của con trai sang tài khoản hưu trí cá nhân Roth (Roth IRA) khi cậu bé tròn 18 tuổi, thay vì tiếp tục để số tiền này trong tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống.

Khi chuyển đổi, khoản tiền sẽ được tính là thu nhập chịu thuế. Tuy nhiên, theo bà Baska, ở tuổi 18, người thụ hưởng nhiều khả năng thuộc nhóm chịu thuế suất thấp nhất trong cuộc đời. Sau đó, tiền rút khỏi Roth IRA trong tương lai sẽ không bị đánh thuế. Loại tài khoản này cũng có quy định rút tiền linh hoạt hơn tài khoản hưu trí cá nhân truyền thống.

BẮT ĐẦU SỚM ĐỂ TẬN DỤNG LÃI KÉP

Một ưu điểm lớn của tài khoản Trump là thúc đẩy cha mẹ bắt đầu đầu tư cho con ngay từ khi trẻ chào đời. Chính phủ Mỹ tuần trước cho biết phụ huynh thậm chí có thể đăng ký tài khoản cho trẻ sơ sinh ngay tại bệnh viện.

“Việc này đang trở thành một phần trong danh sách những việc cần làm khi cha mẹ có con, điều trước đây chưa từng có”, bà Natalie Gordon, CEO Babylist, nền tảng đăng ký quà tặng trực tuyến dành cho trẻ sơ sinh, nhận định.

Theo bà Gordon, nhiều phụ huynh trước đây cho rằng trì hoãn đầu tư cho con một năm sẽ không tạo ra khác biệt lớn. Tuy nhiên, nhờ tác động của lãi kép, bắt đầu càng sớm thì lợi ích tích lũy càng lớn.

Ngoài tài khoản Trump và chương trình 529, phụ huynh còn có thể lựa chọn tài khoản đầu tư đứng tên trẻ em và do người giám hộ quản lý.

Loại tài khoản này không có ưu đãi thuế cụ thể, nhưng ít hạn chế hơn về số tiền có thể đầu tư và thời điểm người thụ hưởng được sử dụng. Mỗi cá nhân có thể đóng góp tối đa 19.000 USD mỗi năm cho một trẻ mà không phát sinh nghĩa vụ khai báo thuế quà tặng. Trẻ có thể rút tiền sau khi tròn 18 tuổi.

Đây cũng là loại tài khoản được Acorns Early cung cấp. Ngoài mục tiêu tích lũy tài sản, nền tảng còn muốn trẻ tham gia trực tiếp vào quá trình đầu tư để hình thành thói quen tài chính từ sớm.

“Chúng tôi muốn trẻ nhìn thấy rằng chỉ cần đầu tư 3 USD mỗi ngày và duy trì đều đặn, khoản tiền đó có thể tạo ra khác biệt rất lớn trong dài hạn”, ông Kerner của Acorns nói.

Mô hình vừa học vừa thực hành cũng nhằm hạn chế nguy cơ trẻ tiêu hết số tiền ngay khi được quyền quản lý tài khoản.

Phần lớn các bậc cha mẹ có con nhỏ tại Mỹ hiện thuộc thế hệ sinh ra trong khoảng đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990. Họ từng trải qua nhiều giai đoạn kinh tế khó khăn, nhưng cũng chứng kiến thị trường chứng khoán tăng mạnh trong nhiều năm. Vì vậy, không ít người cho rằng mở tài khoản đầu tư cho con từ sớm là một cách hợp lý để tích lũy tài sản cho tương lai.