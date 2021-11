Trị giá hàng hóa vi phạm từ buôn lậu, gian lận thương mại ước tính trên 228 tỷ đồng

Báo cáo vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, trong tháng 10/2021, tình hình hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên toàn tuyến giảm hơn so với tháng 9/2021 về số vụ vi phạm, nhưng tính chất vụ việc lại rất phức tạp, thủ đoạn của các đối tượng buôn lậu tinh vi hơn.

Nhận định nhu cầu sử dụng trang thiết bị phòng chống dịch bệnh tăng cao, Tổng cục Hải quan đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra thực tế một số các lô hàng quà biếu quà tặng tại kho hàng Công ty Cổ phần nhà ga hàng hóa ALS, hàng hóa được vận chuyển từ Nga về Việt Nam.

Kết quả đã phát hiện nhiều lô hàng có thuốc điều trị bệnh Covid-19, bộ test nhanh Covid-19, thuốc điều trị ung thư... Số thuốc phát hiện bắt giữ đều chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Thuốc điều trị bệnh Covid-19 chưa được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.

Tính từ 16/09/2021 đến 15/10/2021, toàn ngành Hải quan đã chủ trì, phối hợp, phát hiện, bắt giữ, tổng số 1.218 vụ việc vi phạm, trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 228,069 tỷ đồng; số thu ngân sách đạt 18,566 tỷ đồng. Cơ quan hải quan khởi tố 03 vụ; chuyển cơ quan khác kiến nghị khởi tố 07 vụ.

Trong đó, một số vụ việc điển hình như ngày 01/10/2021, Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên Phòng tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp Đồn Biên phòng Chiềng On, Đồn Biên phòng Chiềng Tương - Bộ đội Biên Phòng tỉnh Sơn La, Công An huyện Yên Châu, Đội Kiểm soát phòng chống Ma túy Cục Hải quan tỉnh Điện Biên tuần tra kiểm soát phát hiện 02 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm: 04 bánh Heroin (1.400gram) và 1.600 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 03/10/2021, Công an huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã phối hợp Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan Nghệ An tuần tra, kiểm soát, phát hiện 01 đối tượng có hành vi tàng trữ ma túy trái phép. Tang vật gồm: 404,87 gram ma túy tổng hợp.

Ngày 06/10/2021, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy - Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Bộ Công an; Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy khu vực Miền Bắc (Đội 5) - Cục Cục Điều tra chống buôn lậu kiểm tra 01 kiện hàng gửi từ Bỉ về Hà Nội phát hiện bên trong có chứa 3.986,40 gram ma túy tổng hợp MDMA.

Ngày 23/09/2021, qua công tác nghiệp vụ soi chiếu, kiểm tra, giám sát hành lý ký gửi cho hành khách trên chuyến bay QR976 từ Qatar đến Nội Bài, đã phát hiện 05 kiện hành lý của 02 đối tượng có dấu hiệu nghi vấn. Đội thủ tục Hành lý nhập khẩu - Cục Hải quan Hà Nội đã phối hợp với PC03-Bộ CA, CA TP Hà Nội kiểm tra thực tế hành lý phát hiện 26 miếng Sừng Tê giác có tổng trọng lượng 9.345,72 gram.

Ngày 27/9/2021, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan Quảng Trị đã phát hiện 01 lô hàng hóa nhập khẩu vô chủ trong địa bàn hoạt động hải quan, tang vật gồm 60 hộp sữa Ensure và 4.754 hộp mỹ phẩm các loại, trị giá tang vật khoảng 422,68 triệu đồng.

Ngày 23/09/2021, Chi cục Hải quan cửa khẩu La Lay - Cục Hải quan Quảng Trị đã phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu khu vực miền Trung - Cục Điều tra chống buôn lậu, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, Cục Phòng chóng Ma túy và Tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kiểm tra, kiểm soát phát hiện 01 Công ty có hành vi cất giấu gỗ bên trong các vách ngăn trên container và hầm hàng được gia cố phía bên dưới sàn của Container.

Hàng hóa vi phạm gồm: 5,993 m3 và 16 kg Gỗ xẻ, tròn nghi là gỗ Trắc, xuất xứ Lào; 71,377 m3 và 105 kg Gỗ tròn, xẻ nghi là gỗ Cẩm Lai, xuất xứ Lào.

Kiểm đếm hàng hóa trong các container vi phạm.

Ngày 06/10/2021, Đội Kiểm soát Hải quan - Cục Hải quan TP.HCM đã phối hợp với Phòng Giám sát trực tuyến - Cục Điều tra chống buôn lậu tiến hành kiểm tra 01 lô hàng của Công ty TNHH kinh doanh xuất nhập khẩu thực phẩm Vietseatrust, theo tờ khai hàng hóa là sò huyết nguyên con đông lạnh.

Kết quả kiểm tra, hàng hóa không được khai báo gồm: cá ngựa khô: 505 kg; mang cá cá đuối loài Manta: 120 kg; cá Hải Long khô: khoảng 100 kg; sừng động vật (nghi của trâu, bò): 30 kg; móng vuốt động vật: 05 kg; răng (nanh) động vật: 15,2 kg; xương: khoảng 123 kg (chưa trừ số lượng lấy mẫu giám định); tổ yến vụn: khoảng 3,5 kg; phụ tùng xe máy, ô tô các loại: khoảng 40 thùng carton.Tài sản di chuyển bao gồm quần áo, đồ dùng, bánh kẹo, ... khoảng 40 thùng carton; Gỗ cắt khúc nhiều kích cỡ (nghi vấn gỗ Gió bầu): 87 kg; Mực ống nguyên con đông lạnh: khoảng 100 thùng carton (10kg 1 thùng). Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng trên 02 tỷ đồng.