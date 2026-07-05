Trung Á tăng tốc mở rộng ngành điện, trở thành phép thử lớn đối với dòng vốn đầu tư
TTrọng Hoàng
Chọn cỡ chữ
Nhu cầu điện tăng nhanh đang thúc đẩy Uzbekistan đẩy mạnh mở rộng ngành điện với mục tiêu nâng sản lượng lên hơn 120 tỷ kWh trong 5 năm tới. Các dự án năng lượng tái tạo, lưu trữ điện, nâng cấp lưới điện và điện hạt nhân đang mở ra cơ hội đầu tư lớn cho quốc gia Trung Á này…
Uzbekistan đang bước vào giai đoạn
mở rộng hệ thống điện với quy mô chưa từng có nhằm đáp ứng nhu cầu năng lượng
ngày càng gia tăng của nền kinh tế. Theo kế hoạch của Chính phủ, sản lượng điện
sẽ được nâng từ khoảng 82 tỷ kWh hiện nay lên hơn 120 tỷ kWh trong vòng 5 năm
tới, biến ngành điện trở thành một trong những lĩnh vực thu hút đầu tư lớn nhất
của quốc gia này.
Sự gia tăng nhu cầu điện được thúc
đẩy bởi quá trình công nghiệp hóa, tăng trưởng dân số và sự xuất hiện của các
lĩnh vực kinh tế mới như hạ tầng số và trung tâm dữ liệu. Song song với việc mở
rộng nguồn cung, Uzbekistan cũng đặt mục tiêu giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên
liệu hóa thạch và xây dựng hệ thống năng lượng theo hướng phát thải carbon
thấp.
Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Quốc
tế Tashkent (TIIF), Tổng thống Shavkat Mirziyoyev cho biết đến năm 2030, năng
lượng tái tạo sẽ chiếm khoảng 54% tổng sản lượng điện của Uzbekistan. Theo ông,
nước này đã thu hút gần 6 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài vào các dự án năng lượng
xanh và sẽ tiếp tục đầu tư thêm khoảng 4 tỷ USD để hiện đại hóa hệ thống truyền
tải điện.
Bên cạnh các dự án điện mặt trời và
điện gió, Chính phủ Uzbekistan cũng kêu gọi đầu tư vào các hệ thống lưu trữ
năng lượng bằng pin, nâng cấp lưới điện và phát triển các trung tâm dữ liệu sử
dụng điện xanh. Điều này cho thấy chiến lược phát triển điện lực đang được gắn
kết chặt chẽ với mục tiêu thúc đẩy công nghiệp hóa và chuyển đổi số của nền
kinh tế.
CÁC
TỔ CHỨC TÀI CHÍNH QUỐC TẾ ĐÓNG VAI TRÒ DẪN DẮT DÒNG VỐN
Để hiện thực hóa kế hoạch mở rộng
ngành điện, Uzbekistan đang nhận được sự hỗ trợ đáng kể từ các tổ chức tài
chính quốc tế, đặc biệt là Ngân hàng Tái thiết và Phát triển châu Âu (EBRD).
Trong năm 2025, EBRD đã đầu tư gần 2
tỷ USD cho 120 dự án tại khu vực Trung Á và Mông Cổ. Trong đó, riêng Uzbekistan
nhận hơn 1 tỷ USD, trở thành quốc gia tiếp nhận nguồn vốn lớn nhất trong khu
vực. Theo EBRD, hơn một nửa tổng danh mục đầu tư tại Trung Á được phân loại là
các dự án xanh, trong khi khoảng một phần ba tập trung vào phát triển hạ tầng
bền vững.
Tại Uzbekistan, EBRD đã tài trợ cho
nhiều dự án quy mô lớn kết hợp giữa năng lượng tái tạo và lưu trữ điện. Một
trong những dự án tiêu biểu là gói tài chính trị giá 142 triệu USD dành cho tổ
hợp điện mặt trời công suất 1 GW kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin
với dung lượng 1.336 MWh do ACWA Power phát triển.
Ngoài ra, ngân hàng này cũng
thu xếp khoản tài trợ lên tới 195,5 triệu USD cho dự án nhà máy điện mặt trời
công suất 300 MW kết hợp hệ thống pin lưu trữ 75 MWh do Masdar đầu tư tại vùng
Kashkadarya.
Theo ông Huseyin Ozhan, Giám đốc
Điều hành EBRD phụ trách Trung Á và Mông Cổ, mở rộng công suất điện không chỉ
phụ thuộc vào nguồn vốn mà còn đòi hỏi những cải cách chính sách phù hợp. Trong
cuộc trao đổi với Euronews bên lề TIIF, ông cho rằng quá trình chuyển đổi năng
lượng cần được nhìn nhận từ hai khía cạnh song song là đầu tư và chính sách.
Theo ông Ozhan, hầu hết các quốc gia
Trung Á hiện đã xây dựng các chiến lược dài hạn về giảm phát thải carbon với
mục tiêu đạt trung hòa carbon vào khoảng năm 2050 hoặc 2060. Các tổ chức tài
chính quốc tế đang phối hợp cùng chính phủ các nước xây dựng các lộ trình và kế
hoạch triển khai cụ thể cho từng lĩnh vực nhằm giảm dần sự phụ thuộc vào nhiên
liệu hóa thạch.
Đối với Uzbekistan, EBRD cũng đang
hỗ trợ xây dựng các kịch bản phát triển ngành năng lượng theo hướng phát thải thấp
như một phần trong chiến lược chuyển đổi dài hạn.
NĂNG
LƯỢNG TÁI TẠO CHUYỂN TỪ MỤC TIÊU SANG TRIỂN KHAI THỰC TẾ
Theo đánh giá của EBRD, năng lượng
tái tạo sẽ tiếp tục là hướng đầu tư quan trọng nhất giúp Trung Á giảm dần sự
phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu truyền thống. Mặc dù khu vực này vẫn đang
dựa nhiều vào than đá, dầu mỏ và khí tự nhiên để vận hành các hệ thống điện và
sưởi ấm đã tồn tại từ nhiều thập kỷ, các chính phủ đang từng bước mở rộng quy
mô các dự án năng lượng tái tạo, đồng thời điều chỉnh các quy định để tạo điều
kiện cho khu vực tư nhân tham gia đầu tư.
Ông Huseyin Ozhan nhận định nếu phải
dùng một từ để mô tả con đường chuyển đổi năng lượng của Trung Á thì đó chính
là "năng lượng tái tạo".
Tại Uzbekistan, định hướng này đã
được hiện thực hóa thông qua các dự án kết hợp giữa điện mặt trời và hệ thống
lưu trữ bằng pin. Đây cũng là xu hướng đang được nhiều nhà đầu tư quan tâm bởi
việc phát triển năng lượng tái tạo không chỉ dừng ở xây dựng thêm các nhà máy
điện mà còn bao gồm khả năng lưu trữ, điều tiết và tích hợp lượng điện sạch
ngày càng lớn vào hệ thống lưới điện quốc gia.
Điều đó đồng nghĩa với việc mở rộng
công suất phát điện phải đi cùng với đầu tư vào các hệ thống lưu trữ, kết nối
lưới điện và hoàn thiện cơ chế quản lý thị trường điện nhằm đảm bảo toàn bộ hệ
thống vận hành ổn định khi tỷ trọng năng lượng tái tạo ngày càng tăng.
ĐIỆN
HẠT NHÂN BỔ SUNG NGUỒN ĐIỆN NỀN CHO TƯƠNG LAI
Bên cạnh năng lượng tái tạo,
Uzbekistan cũng đang bổ sung điện hạt nhân vào cơ cấu nguồn điện nhằm đáp ứng
nhu cầu tăng trưởng trong dài hạn. Tháng 6 vừa qua, quốc gia này đã chính thức
khởi công dự án nhà máy điện hạt nhân đầu tiên tại vùng Jizzakh, đánh dấu bước
chuyển từ giai đoạn chuẩn bị sang triển khai trong kế hoạch mở rộng ngành điện.
Theo kế hoạch, nhà máy sẽ bao gồm
hai lò phản ứng công suất khoảng 1.000 MW mỗi tổ máy cùng hai lò phản ứng
mô-đun nhỏ (SMR), mỗi tổ máy có công suất khoảng 55 MW. Khi hoàn thành, dự án
sẽ bổ sung thêm nguồn điện nền phát thải carbon thấp cho hệ thống điện quốc
gia.
Trao đổi với Euronews bên lề TIIF,
bà Sama Bilbao y León, Tổng Giám đốc Hiệp hội Hạt nhân Thế giới, cho rằng quyết
định của Uzbekistan phản ánh xu hướng đang diễn ra tại nhiều nền kinh tế mới
nổi, nơi nhu cầu điện tăng nhanh cùng với quá trình phát triển kinh tế.
Theo bà, những quốc gia này sở hữu
nguồn tài nguyên dồi dào và có tham vọng tăng trưởng mạnh mẽ, vì vậy cần các
nguồn cung điện ổn định để bảo đảm phát triển lâu dài. Bà cũng cho rằng kế
hoạch phát triển điện hạt nhân của Uzbekistan xuất phát từ hai mục tiêu song
song: đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng và giảm tỷ trọng khí tự nhiên trong
sản xuất điện.
Hiện khoảng 75% sản lượng điện của
Uzbekistan vẫn được sản xuất từ khí tự nhiên. Chính phủ nước này mong muốn dành
nhiều khí tự nhiên hơn cho các lĩnh vực sử dụng khác thay vì tiếp tục tiêu thụ
chủ yếu trong phát điện. Trong bối cảnh đó, điện hạt nhân được kỳ vọng sẽ đóng
vai trò quan trọng trong cơ cấu năng lượng tương lai, cùng với năng lượng tái
tạo tạo thành nền tảng cho quá trình chuyển đổi sang hệ thống điện phát thải
thấp của quốc gia Trung Á này.
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết AI Camera, robot di động tự hành, UAV, nền tảng giáo dục thông minh, vaccine và công nghệ sinh học nông nghiệp là những nhóm có khả năng tạo sản phẩm bước đầu trong năm 2026.
Nhu cầu điện tăng mạnh do quá trình điện khí hóa và sự bùng nổ của AI đang thúc đẩy cuộc đua phát triển công nghệ nhiệt hạch. Trong khi Mỹ và Trung Quốc dẫn đầu về đầu tư, bốn startup của Đức đang tận dụng lợi thế về nghiên cứu và công nghiệp để cạnh tranh trong lĩnh vực được kỳ vọng sẽ định hình tương lai ngành năng lượng...
Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.
Tăng trưởng kinh tế 8,18%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu. Cơ cấu thương mại còn nhiều rủi ro. Xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn… Đó là những thách thức được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề cập tại Họp báo Chính phủ thường kỳ vừa diễn ra tại Hà Nội.