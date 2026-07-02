Thứ Năm, 02/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Trung Quốc cải cách giáo dục để củng cố tự chủ công nghệ

H Hạ Chi

Trung Quốc vừa ban hành kế hoạch giáo dục toàn diện nhằm nâng cao vai trò của ngành giữa cuộc cạnh tranh công nghệ toàn cầu ngày càng khốc liệt, đồng thời thích nghi với tình hình tỷ lệ sinh suy giảm...

Ănh minh hoạ.
Ănh minh hoạ.

Theo đó, trong chương trình phát triển giáo dục 5 năm tới, Trung Quốc xác định phục vụ chiến lược quốc gia, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy tự chủ về công nghệ là những mục tiêu trọng tâm.

Kế hoạch tập trung vào nhiều lĩnh vực then chốt, từ nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường giáo dục khoa học, công nghệ, kỹ thuật đến xây dựng các trung tâm đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ có tầm ảnh hưởng quốc tế.

Theo giải thích chính thức từ Bộ Giáo dục Trung Quốc được South China Morning Post dẫn lại, cuộc cạnh tranh nhân tài và năng lực dẫn dắt công nghệ trên toàn cầu đang diễn ra quyết liệt hơn bao giờ hết. Trong khi đó, Trung Quốc cũng đang đối diện với những thách thức dân số, bao gồm tỷ lệ sinh liên tục suy giảm và quy mô dân số trong độ tuổi đi học thu hẹp. 

Vì vậy, kế hoạch mới của Trung Quốc không chỉ cải cách giáo dục theo nghĩa truyền thống mà còn đặt giáo dục vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển quốc gia. 

Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết mục tiêu của kế hoạch là đưa hệ thống giáo dục phát triển "vượt ra ngoài phạm vi của chính giáo dục", qua đó phát huy vai trò của giáo dục trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển xã hội, thích ứng với những thay đổi về nhân khẩu học và đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh công nghệ đang diễn ra trên toàn cầu.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ khuyến khích các trường đại học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực khoa học và kỹ thuật mở các chương trình hợp tác đào tạo tại Trung Quốc. Đồng thời, khuyến khích các doanh nghiệp đầu ngành trực tiếp thành lập hoặc đồng điều hành các cơ sở đào tạo nghề nhằm gắn kết chặt chẽ hơn giữa giáo dục và nhu cầu của nền kinh tế.

Cụ thể, Trung Quốc đặt mục tiêu thành lập khoảng 100 liên minh hợp tác giữa giáo dục và công nghiệp ở cấp khu vực; xây dựng 200 cơ sở đào tạo nghề phục vụ các ngành trọng điểm; phát triển hơn 100 trung tâm kỹ thuật và công nghệ; đồng thời hình thành khoảng 300 cơ sở chuyên đào tạo sinh viên xuất sắc trong các ngành khoa học cơ bản.

Ông Chu Zhaohui, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia Trung Quốc, nhận định đội ngũ nhân lực Trung Quốc: "Trung Quốc có thể là quốc gia đào tạo nhiều tiến sĩ nhất thế giới, nhưng chất lượng đào tạo tiến sĩ vẫn là vấn đề đáng quan ngại, đặc biệt là năng lực đổi mới sáng tạo của đội ngũ này". 

Đáng chú ý, ngoài việc tiếp tục duy trì hợp tác với các nước phương Tây, Bắc Kinh sẽ tăng cường hợp tác giáo dục với các quốc gia láng giềng, các đối tác trong Sáng kiến Vành đai và Con đường cũng như các nước đang phát triển. Thông qua đó, Trung Quốc hướng tới xuất khẩu các mô hình, tiêu chuẩn và kinh nghiệm của mình trong các lĩnh vực như đào tạo nghề, giáo dục kỹ thuật và AI.

Những biến động về nhân khẩu học cũng buộc hệ thống giáo dục Trung Quốc phải điều chỉnh. Trong bối cảnh tỷ lệ sinh liên tục giảm tại quốc gia hơn 1,4 tỷ dân, nhiều trường mẫu giáo và trường tiểu học phải đóng cửa do thiếu học sinh, trong khi các khu ký túc xá đại học vẫn luôn trong tình trạng quá tải vì nhu cầu đào tạo bậc đại học tiếp tục tăng.

Theo số liệu thống kê, số trẻ em được sinh ra tại Trung Quốc đã giảm hơn một phần ba kể từ năm 2020, xuống dưới 8 triệu trẻ trong năm ngoái. Chỉ riêng năm 2024, hơn 21.000 trường mẫu giáo đã phải đóng cửa. Ngược lại, quy mô sinh viên đại học của nước này được dự báo sẽ tiếp tục tăng và chỉ đạt đỉnh vào khoảng năm 2032.

Do đó, theo kế hoạch, các trường tiểu học và trung học sẽ từng bước chuyển sang mô hình lớp học có sĩ số nhỏ hơn, trong khi các trường đại học thuộc nhóm hàng đầu sẽ được mở rộng chỉ tiêu tuyển sinh thêm hơn 100.000 sinh viên.

Song song với việc mở rộng quy mô đào tạo, Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy sáng kiến "Đại học hạng nhất kép" (Double First-Class). Mục tiêu của chương trình là đưa hơn 100 trường đại học cùng các ngành đào tạo thế mạnh trở thành những trung tâm học thuật có sức ảnh hưởng hàng đầu trên thế giới.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

AI VnEconomy công nghệ VnEconomy Giáo dục VnEconomy kinh tế số VnEconomy Trung Quốc VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Đề xuất phụ cấp nghề đến 70% cho người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Đề xuất phụ cấp nghề đến 70% cho người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất mức phụ cấp 70% đối với những người thực hiện nghiên cứu cơ bản về vật lý hạt nhân; nghiên cứu, ứng dụng công nghệ bức xạ, công nghệ lò phản ứng hạt nhân... công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng nghiên cứu, đào tạo trong lĩnh vực này...

Hai bộ luật công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/7

Hai bộ luật công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/7

Luật Chuyển đổi số 2025 và Luật Công nghệ cao 2025 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, sẽ bổ sung nhiều cơ chế mới để phát triển công nghệ cao, công nghệ chiến lược và nâng cao năng lực tự chủ công nghệ…

VnEconomy Xem thêm
Sản phẩm - Thị trường Tài sản số Dịch vụ số Start-up Quản trị số

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

AI Điểm tin

VnE TV
Hệ sinh thái rừng nhiệt đới trên núi đá vôi tại Phong Nha- Kẻ Bàng là nền tảng quan trọng để phát triển du lịch sinh thái và kinh tế xanh

VnEconomy Phong Nha- Kẻ Bàng: Biến lợi thế thiên nhiên thành động lực phát triển kinh tế xanh

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng "0" vào năm 2050, việc Phong Nha- Kẻ Bàng trở thành Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới có ý nghĩa quan trọng vượt phạm vi bảo tồn thiên nhiên. Danh hiệu này tạo thêm nền tảng để Quảng Trị phát triển mô hình kinh tế dựa trên vốn tự nhiên, trong đó các giá trị về môi trường, kinh tế và xã hội được kết hợp hài hòa...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy