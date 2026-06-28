Apple muốn duy trì nguồn chip từ doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ giám sát

Theo Financial Times, Apple đã làm việc với Bộ Thương mại Mỹ cùng nhiều cơ quan khác nhằm được chấp thuận tiếp tục sử dụng chip nhớ của ChangXin Memory Technologies (CXMT). Doanh nghiệp này hiện có tên trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc, bao gồm các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.
Hiện tại, theo quy định, Apple chưa bị cấm mua chip từ CXMT. Tuy nhiên, việc nằm trong danh sách 1260H có khả năng khiến nhà sản xuất này bị đưa vào Danh sách Thực thể (Entity List) của Bộ Thương mại Mỹ - danh sách doanh nghiệp mà Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát thuơng mại nghiêm ngặt do lo ngại an ninh quốc gia.
Khi đó, mọi giao dịch với CXMT sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, khiến chuỗi cung ứng của Apple đối mặt với nhiều rào cản hơn.
So với ba "ông lớn" đang thống trị khoảng 90% thị trường DRAM toàn cầu gồm Micron, Samsung và SK Hynix, CXMT có lợi thế là không chịu áp lực dồn nguồn lực sản xuất cho làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, doanh nghiệp Trung Quốc có thể cung cấp chip nhớ với giá thấp hơn đáng kể mà vẫn đáp ứng yêu cầu về hiệu năng.
Trong tuần qua, Apple đã đồng loạt tăng giá các dòng Mac, iPad, thiết bị nhà thông minh và kính thực tế hỗn hợp Vision Pro nhằm bù đắp chi phí linh kiện tăng cao do cuộc khủng hoảng chip nhớ. Trước đó, Apple cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn trong suốt năm nay.
Không chỉ Apple, toàn bộ ngành công nghệ đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ. Giá linh kiện tăng mạnh buộc nhiều nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán sản phẩm, đồng thời cắt giảm sản lượng để cân đối chi phí và nguồn cung.
Việc Apple tăng giá thiết bị đã tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu trong tuần qua. Giới đầu tư lo ngại chi phí linh kiện leo thang sẽ làm suy giảm nhu cầu đối với các thiết bị điện tử, qua đó ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của thị trường chip nhớ – lĩnh vực đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng đầu tư vào AI.
Tổng giám đốc Tim Cook cho biết ông chưa từng chứng kiến một cuộc khủng hoảng nguồn cung linh kiện nào tương tự trong hơn bốn thập kỷ làm việc trong ngành công nghệ. Trong nhiều năm, Apple luôn duy trì biên lợi nhuận cao nhờ các tùy chọn nâng cấp bộ nhớ RAM và dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, trước đà tăng chưa từng có của giá chip nhớ, Apple nay không còn đủ khả năng tự hấp thụ chi phí để giữ nguyên giá bán.
Mặc dù việc xuất hiện trong danh sách 1260H chưa đồng nghĩa với các lệnh cấm vận hay hạn chế thương mại ngay lập tức, đây vẫn được xem là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Các doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách thường đứng trước rủi ro bị Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hoặc hạn chế thương mại nghiêm ngặt.
Theo Tom’s Hardware, khả năng đề xuất của Apple được chính quyền Mỹ chấp thuận không được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Nhiều nghị sĩ và quan chức cấp cao tại Washington vẫn kiên quyết phản đối việc các doanh nghiệp Mỹ hợp tác với CXMT.
Trả lời Financial Times, ông John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, cho rằng Mỹ không nên phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài đối với DRAM, loại linh kiện được xem là nền tảng của mọi hệ thống điện toán hiện đại và ngày càng đóng vai trò chiến lược trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.
Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) thực hiện quản lý hoạt động tài trợ, đặt hàng, hỗ trợ dựa trên kết quả đầu ra, chấp nhận rủi ro khoa học, rủi ro công nghệ trong phạm vi có kiểm soát...
AI không thay thế con người mà trở thành công cụ trao quyền cho con người. Trong kỷ nguyên trí tuệ số, sứ mệnh cốt lõi của ngành xuất bản vẫn là tạo ra tri thức đáng tin cậy, đồng thời đổi mới giáo dục để thích ứng với những thay đổi do AI mang lại…
Ngày 26/6/2026 - Công ty TNHH KUKA Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đào tạo thuộc Ban Quản lý Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP Training) chính thức khánh thành Trung tâm Công nghệ Tự động hóa 2.0 - KUKA Automation 2.0 Technology Center, đánh dấu bước tiến mới trong việc thúc đẩy ứng dụng tự động hóa thông minh và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đánh giá Tạp chí Kinh tế Việt Nam trong 35 năm đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một trong những cơ quan báo chí kinh tế hàng đầu, uy tín của đất nước...
Yếu tố quyết định giá trị của một nền tảng AI dành cho báo chí không nằm ở khả năng xử lý dữ liệu đơn thuần mà ở độ tin cậy của nguồn dữ liệu và khả năng bảo mật thông tin...
35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.
Hạ tầng năng lượng thông minh đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa vận hành hệ thống năng lượng, tăng cường khả năng tích hợp các nguồn năng lượng tái tạo, hiện thực hóa các mục tiêu phát triển xanh của Việt Nam. Nhận diện các cơ hội và thách thức, đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng năng lượng thông minh đang là yêu cầu cấp thiết.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...