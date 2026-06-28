Apple muốn duy trì nguồn chip từ doanh nghiệp Trung Quốc bị Mỹ giám sát

Lầu Năm Góc trước đây từng loại doanh nghiệp chip nhớ của Trung Quốc CXMT khỏi danh sách 1260H, nhưng trong bản cập nhật mới nhất đã xuất hiện doanh nghiệp này...

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Theo Financial Times, Apple đã làm việc với Bộ Thương mại Mỹ cùng nhiều cơ quan khác nhằm được chấp thuận tiếp tục sử dụng chip nhớ của ChangXin Memory Technologies (CXMT). Doanh nghiệp này hiện có tên trong danh sách 1260H của Lầu Năm Góc, bao gồm các công ty bị cho là có liên hệ với quân đội Trung Quốc.

Hiện tại, theo quy định, Apple chưa bị cấm mua chip từ CXMT. Tuy nhiên, việc nằm trong danh sách 1260H có khả năng khiến nhà sản xuất này bị đưa vào Danh sách Thực thể (Entity List) của Bộ Thương mại Mỹ - danh sách doanh nghiệp mà Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp kiểm soát thuơng mại nghiêm ngặt do lo ngại an ninh quốc gia.

Khi đó, mọi giao dịch với CXMT sẽ phải xin giấy phép đặc biệt, khiến chuỗi cung ứng của Apple đối mặt với nhiều rào cản hơn.

So với ba "ông lớn" đang thống trị khoảng 90% thị trường DRAM toàn cầu gồm Micron, Samsung và SK Hynix, CXMT có lợi thế là không chịu áp lực dồn nguồn lực sản xuất cho làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Nhờ đó, doanh nghiệp Trung Quốc có thể cung cấp chip nhớ với giá thấp hơn đáng kể mà vẫn đáp ứng yêu cầu về hiệu năng.

Trong tuần qua, Apple đã đồng loạt tăng giá các dòng Mac, iPad, thiết bị nhà thông minh và kính thực tế hỗn hợp Vision Pro nhằm bù đắp chi phí linh kiện tăng cao do cuộc khủng hoảng chip nhớ. Trước đó, Apple cũng cảnh báo tình trạng thiếu hụt bộ nhớ sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn trong suốt năm nay.

Không chỉ Apple, toàn bộ ngành công nghệ đang chịu tác động từ cuộc khủng hoảng nguồn cung chip nhớ. Giá linh kiện tăng mạnh buộc nhiều nhà sản xuất phải điều chỉnh giá bán sản phẩm, đồng thời cắt giảm sản lượng để cân đối chi phí và nguồn cung.

Việc Apple tăng giá thiết bị đã tạo áp lực lên nhóm cổ phiếu công nghệ toàn cầu trong tuần qua. Giới đầu tư lo ngại chi phí linh kiện leo thang sẽ làm suy giảm nhu cầu đối với các thiết bị điện tử, qua đó ảnh hưởng đến đà tăng trưởng của thị trường chip nhớ – lĩnh vực đang hưởng lợi mạnh từ làn sóng đầu tư vào AI.

Tổng giám đốc Tim Cook cho biết ông chưa từng chứng kiến một cuộc khủng hoảng nguồn cung linh kiện nào tương tự trong hơn bốn thập kỷ làm việc trong ngành công nghệ. Trong nhiều năm, Apple luôn duy trì biên lợi nhuận cao nhờ các tùy chọn nâng cấp bộ nhớ RAM và dung lượng lưu trữ. Tuy nhiên, trước đà tăng chưa từng có của giá chip nhớ, Apple nay không còn đủ khả năng tự hấp thụ chi phí để giữ nguyên giá bán.

Mặc dù việc xuất hiện trong danh sách 1260H chưa đồng nghĩa với các lệnh cấm vận hay hạn chế thương mại ngay lập tức, đây vẫn được xem là tín hiệu cảnh báo quan trọng. Các doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách thường đứng trước rủi ro bị Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu hoặc hạn chế thương mại nghiêm ngặt.

Theo Tom’s Hardware, khả năng đề xuất của Apple được chính quyền Mỹ chấp thuận không được nhiều chuyên gia đánh giá cao. Nhiều nghị sĩ và quan chức cấp cao tại Washington vẫn kiên quyết phản đối việc các doanh nghiệp Mỹ hợp tác với CXMT.

Trả lời Financial Times, ông John Moolenaar, Chủ tịch Ủy ban Đặc biệt về Trung Quốc của Hạ viện Mỹ, cho rằng Mỹ không nên phụ thuộc vào chuỗi cung ứng nước ngoài đối với DRAM, loại linh kiện được xem là nền tảng của mọi hệ thống điện toán hiện đại và ngày càng đóng vai trò chiến lược trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.