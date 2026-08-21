Trung Quốc mở rộng phạm vi sử dụng quỹ 1,6 nghìn tỷ USD để kích cầu nhà ở

Nguồn tiền khổng lồ trong quỹ tiết kiệm nhà ở của Trung Quốc sẽ được mở rộng sang chi trả tiền thuê, sửa chữa và cải tạo nhà...

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Trung Quốc đang tìm cách huy động 10.900 tỷ nhân dân tệ, tương đương 1.600 tỷ USD, từ quỹ tiết kiệm nhà ở - chương trình mà người lao động và doanh nghiệp cùng đóng góp hàng tháng - để thúc đẩy các khoản chi như mua, thuê và sửa chữa nhà. Đây là động thái hỗ trợ đầu tiên của Bắc Kinh sau khi nền kinh tế giảm tốc mạnh hơn trong tháng 7.

Theo quy định sửa đổi có hiệu lực từ tháng tới, người dân được rút tiền tiết kiệm trong quỹ để chi cho những khoản lớn như sửa chữa, cải tạo nhà. Trước đây, chương trình do nhà nước quản lý này chủ yếu nhằm hỗ trợ người dân mua nhà. Các cơ quan quản lý cũng sẽ nới lỏng điều kiện rút tiền để thanh toán tiền thuê nhà.

Một thay đổi đáng chú ý khác là lần đầu tiên các trung tâm quản lý quỹ tiết kiệm nhà ở được phép dùng nguồn tiền trong quỹ để mua trái phiếu của các ngân hàng chính sách. Động thái này nhằm mở rộng kênh đầu tư và tăng nguồn thu cho quỹ.

Những thay đổi trên được đưa ra sau khi hàng loạt số liệu tháng 7 cho thấy kinh tế Trung Quốc tiếp tục suy yếu. Tiêu dùng tăng chậm hơn dự kiến, trong khi giá nhà tiếp tục giảm. Nhiều nhà kinh tế ước tính tốc độ tăng trưởng đã tụt xa hơn so với mục tiêu cả năm của chính phủ. Trước tình hình đó, Thủ tướng Lý Cường kêu gọi tăng cường các biện pháp hỗ trợ nền kinh tế.

Quỹ tiết kiệm nhà ở Trung Quốc hiện có sự tham gia của gần 180 triệu người lao động cùng các doanh nghiệp trên toàn quốc. Theo số liệu chính thức mới nhất, tổng số tiền trong quỹ đạt 10.900 tỷ nhân dân tệ vào cuối năm 2024, cao hơn dư nợ các khoản vay mua nhà do chính quỹ này cấp.

Quy định sửa đổi cũng trao cho Chính phủ Trung Quốc quyền trực tiếp quyết định lãi suất cho vay mua nhà từ quỹ. Trước đây, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) chịu trách nhiệm đề xuất giảm lãi suất, sau đó trình Chính phủ phê duyệt.

Các nhà phân tích của China Index Holdings cho rằng thay đổi này sẽ tạo điều kiện để lãi suất của quỹ được điều chỉnh linh hoạt hơn, qua đó mang lại tác động tích cực ở mức vừa phải cho thị trường nhà ở.

Theo hãng tin Bloomberg, lãi suất vay mua nhà từ quỹ hiện thấp hơn 0,9 điểm phần trăm so với lãi suất tham chiếu của các khoản vay thế chấp mua nhà tại hệ thống ngân hàng. Nếu lãi suất tiếp tục được hạ, người mua nhà sẽ giảm được gánh nặng trả nợ. Người dân cũng có thể rút tiền tiết kiệm trong quỹ để thanh toán các khoản vay mua nhà tại ngân hàng.

Từ năm ngoái, quỹ tiết kiệm nhà ở ngày càng trở thành kênh vay vốn quan trọng đối với người mua nhà, trong bối cảnh áp lực lợi nhuận khiến các ngân hàng thận trọng hơn trong việc cấp tín dụng. Theo China Index Holdings, hơn 80 chính quyền địa phương đã nâng hạn mức vay từ quỹ này trong năm nay.

Thị trường trái phiếu Trung Quốc cũng phản ứng tích cực trước quyết định cho phép quỹ đầu tư vào trái phiếu ngân hàng chính sách. Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/8), lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Ngân hàng Phát triển Trung Quốc ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hai tháng.

Thị trường bất động sản Trung Quốc vẫn đối mặt nhiều trở ngại do nhu cầu mua nhà còn yếu. Giá nhà mới tiếp tục giảm nhẹ trong tháng 7.

Theo tính toán của Reuters dựa trên số liệu của Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, giá nhà mới tại Trung Quốc trong tháng 7 giảm 0,1% so với tháng trước, bằng mức giảm ghi nhận trong tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, giá giảm 3,2%, nhẹ hơn mức giảm 3,3% của tháng trước.

Thị trường bất động sản suy thoái kéo dài đang gây thêm sức ép lên nền kinh tế Trung Quốc. Doanh số bán nhà thấp và giá bất động sản đi xuống khiến các hộ gia đình thận trọng hơn trong chi tiêu, đồng thời làm suy yếu hoạt động đầu tư. Những tác động này phần nào làm giảm động lực tăng trưởng từ sản xuất và xuất khẩu.

Đà phục hồi tại các đô thị lớn đã chững lại trong tháng 7. Giá nhà mới tại nhóm thành phố cấp một, gồm những đô thị lớn nhất Trung Quốc, không thay đổi so với tháng trước, sau khi tăng 0,1% trong tháng 6. Giá tại các thành phố cấp hai giảm 0,1%, còn nhóm cấp ba giảm 0,3%.

Trên thị trường nhà cũ, giá tại các thành phố cấp một tăng 0,2% so với tháng trước, thấp hơn mức 0,3% của tháng 6. Trong khi đó, giá nhà tại những thành phố nhỏ hơn tiếp tục giảm.

Tại một cuộc họp vào cuối tháng 7, các nhà lãnh đạo Trung Quốc cam kết đẩy nhanh chi ngân sách và triển khai thêm chính sách để hỗ trợ nền kinh tế, nhưng chưa công bố gói kích thích lớn. Dù thừa nhận cần ổn định thị trường nhà ở, cuộc họp cũng không đưa ra tín hiệu về các biện pháp hỗ trợ mạnh hơn cho lĩnh vực này.

Phần lớn biện pháp kích thích nhu cầu nhà ở trong năm nay do chính quyền địa phương triển khai, trong đó có các đô thị lớn. Vào đầu tháng 8, Bắc Kinh tiếp tục nới hạn chế mua nhà, cho phép thêm nhiều hộ gia đình mua bất động sản tại khu vực trung tâm. Thành phố cũng nâng hạn mức vay mua nhà từ quỹ tiết kiệm nhà ở.