Từ 1/10/2025 đến 30/6/2026, thi hành án dân sự toàn quốc đạt hơn 134.689 tỷ đồng

Bên cạnh việc rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cần đẩy nhanh việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, thống nhất dữ liệu quản lý để kiểm soát, đánh giá kết quả thi hành án dựa trên hệ thống điều hành IOC...

Thứ trưởng Mai Lương Khôi phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: MOJ.

Ngày 8/7, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác thi hành án dân sự 09 tháng năm 2026 (từ 01/10/2025 đến 30/6/2026).

Theo báo cáo, trong kỳ, toàn Hệ thống thi hành án dân sự đã triển khai toàn diện, quyết liệt và bám sát các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tư pháp với nhiều kết quả nổi bật như tham mưu ban hành Luật Thi hành án dân sự năm 2025, trình Chính phủ ban hành 3 Nghị định và Bộ Tư pháp ban hành các Thông tư hướng dẫn thi hành kịp thời.

Công tác thu hồi tài sản trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế được tập trung thực hiện quyết liệt, đặc biệt là phối hợp liên ngành tháo gỡ vướng mắc cho các đại án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương theo dõi như vụ Vạn Thịnh Phát, Hứa Thị Phấn, Phan Văn Anh Vũ.

Đồng thời hoàn thành và đưa vào vận hành Nền tảng số thi hành án dân sự cùng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC), tạo bước ngoặt lớn trong cải cách hành chính và nâng cao tính minh bạch trong hoạt động...

Theo báo cáo, số tiền thi hành xong đạt hơn 134.689 tỷ đồng, tăng 24,57% so với cùng kỳ năm 2025; đã thi hành xong 412.084 việc, đạt tỷ lệ 60,35%.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị trong việc chuẩn bị báo cáo, thẳng thắn chỉ ra những kết quả đạt được cũng như các tồn tại, hạn chế cần khắc phục.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp lưu ý chủ trương hiện nay là không bổ sung thêm biên chế, các địa phương không tiếp tục đề xuất tăng biên chế mà phải chủ động thích ứng với điều kiện nguồn nhân lực giảm nhưng khối lượng công việc ngày càng lớn.

Để giải quyết bài toán nhân lực, Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trong đó, giao cơ quan chuyên môn nghiên cứu rút ngắn thời gian học việc, tập sự; phối hợp với Học viện Tư pháp rà soát, đổi mới chương trình đào tạo theo hướng áp dụng tín chỉ, tăng cường đào tạo trực tuyến kết hợp thực hành nhằm sớm bổ sung nguồn nhân lực cho hệ thống.

Các địa phương, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng cần đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng lao động theo các quy định mới để hỗ trợ công tác chuyên môn.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ theo hướng sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực hiện có. Không thể duy trì cách làm để chấp hành viên thực hiện toàn bộ quy trình từ đầu đến cuối một cách dàn trải, mà cần phân công, phối hợp hợp lý giữa chấp hành viên, thẩm tra viên và thư ký nhằm nâng cao hiệu quả xử lý công việc.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp yêu cầu đẩy nhanh việc hoàn thiện nền tảng công nghệ, thống nhất dữ liệu quản lý để kiểm soát, đánh giá kết quả thi hành án dựa trên hệ thống điều hành IOC.

Về triển khai thông báo thi hành án thông qua ứng dụng VNeID, Thứ trưởng đề nghị mở rộng việc áp dụng đối với toàn bộ hồ sơ đủ điều kiện nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực, chi phí bưu chính và hạn chế phát sinh khiếu nại.

Cùng với đó, cần tiếp tục nghiên cứu tự động hóa một số quy trình nghiệp vụ như hoàn án phí, kết chuyển án phí trên nền tảng số ngay sau khi có bản án; nghiên cứu chuyên môn hóa việc xử lý vật chứng, tách riêng các khâu tiêu hủy vật chứng, tịch thu sung công cho bộ phận chuyên trách thay vì giao phân tán cho từng chấp hành viên.