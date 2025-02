Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước không phải bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng

Ngày 13/2, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục niêm yết tỷ giá trung tâm tăng thêm 22 đồng so với 12/2, lên mức 24.572 VND/USD, đánh dấu chuỗi tăng thứ 9 liên tiếp. Theo quy định về biên độ +/-5%, sự điều chỉnh này đã đưa tỷ giá trần là 25.801 VND/USD và tỷ giá sàn 23.343 VND/USD.

Cùng ngày, tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước cũng điều chỉnh tăng nhẹ 21 đồng đối với chiều mua và tăng 23 đồng ở chiều bán so với phiên hôm qua (12/2), giao dịch ở mức 23.394 - 25.750 VND/USD.

Cập nhật lúc 11h30 ngày 13/2, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại hạ nhiệt sau 6 phiên tăng nóng.

Cụ thể, kết thúc phiên sáng 13/2, giá USD mua vào được Vietcombank niêm yết ở mức 25.280 VND/USD, giá bán ra ở mức 25.670 VND/USD, giảm 70 đồng ở cả 2 chiều mua và bán so với chốt phiên hôm qua (12/2). Chênh lệch giá – mua USD tại Vietcombank là 390 đồng.

Tuy nhiên, so với đầu năm 2025 (vào ngày 2/1), giá mua – bán USD niêm yết tại Vietcombank vẫn tăng lần lượt 51 đồng và 111 đồng, tương đương với mức tăng 0,2% và 0,43%.

Kết thúc phiên sáng 13/2, VietinBank cũng điều chỉnh giá USD xuống mức 25.275 - 25.635 VND/USD (mua vào – bán ra). Giá USD mua vào và bán tại VietinBank đều sụt giảm 142 đồng so với chốt phiên 11/2. Chênh lệch giá – mua USD tại Vietinbank là 360 đồng. So với đầu năm (2/1/2025), giá mua USD tại VietinBank tăng 150 đồng và giá bán ra tăng 76 đồng.

Chốt phiên sáng 13/2 so với hôm qua (12/2), tỷ giá USD tại Agribank quay đầu giảm 110 đồng đối với chiều mua và giảm 120 đồng đối với chiều bán, xuống còn 25.290 - 25.640 VND/USD (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá mua-bán USD tại BIDV cũng giảm 100 đồng/USD so với phiên 12/2, kéo tỷ giá USD xuống mức 25.280 – 25.640 VND/USD. Chênh lệch giá – mua USD tại Agribank và BIDV lần lượt là 350 đồng và 360 đồng.

Như vậy, so với đầu năm (2/1/2025), trong khi giá mua USD tại Agribank không thay đổi thì giá bán ra vẫn ghi nhận mức tăng 81 đồng. Ở chiều ngược lại, giá USD tại BIDV giảm 50 đồng ở cả 2 chiều mua và bán.

Kết thúc phiên sáng 13/2, các ngân hàng khác như Techcombank, Eximbank, ACB cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá USD mua vào từ 100 đồng - 110 cũng như giảm giá USD bán ra từ 87 đồng – 120 đồng so với phiên hôm qua (12/2). Tỷ giá USD tại các ngân hàng này hiện dao động từ 25.240 - 25.690 VND/USD.

Như vậy, chênh lệch mua bán tại các ngân hàng thương mại đang dao động từ 380 – 430 đồng, trong đó ngân hàng có giá bán USD cao nhất trong sáng nay (13/2) là Eximbank với 25.690 VND/USD.

Ngày 13/2, trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá giao dịch quanh mức 25.455 VND/USD, giảm 145 đồng so với chốt phiên 12/2, tương đương với mức giảm 0,37%. So với đầu năm (2/1/2025), tỷ giá liên ngân hàng giảm 0,12%.

Bước sang năm 2025 thị trường ngoại tệ và tỷ giá tiếp tục chịu áp lực chủ yếu do diễn biến kinh tế - chính trị quốc tế khó lường, đồng USD quốc tế biến động nhanh, tăng mạnh và cân đối cung cầu ngoại tệ kém thuận lợi. Tuy nhiên, với những biện pháp điều hành, can thiệp ngoại tệ của Ngân hàng Nhà nước, thị trường ngoại tệ duy trì ổn định, tâm lý thị trường được bình ổn. Đến ngày 04/02/2025, tỷ giá giao dịch trên thị trường quanh mức 25.223 VND/USD, giảm 0,99% so với cuối năm 2024. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Nhà nước không phải bán can thiệp ngoại tệ cho các tổ chức tín dụng.

(Báo cáo Ngân hàng Nhà nước gửi tới Hội nghị thường trực Chính phủ với các ngân hàng thương mại ngày 9/2/2025)