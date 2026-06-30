Từ Nam Sài Gòn đến cửa ngõ Đông Bắc Hà Nội: Hành trình tiếp nối một triết lý phát triển đô thị

Cuối tháng 5/2026, Hồng Hạc City chính thức giới thiệu Zone F1-2 thuộc phân khu Hồng Phát của đại đô thị. Cuối tuần qua, chủ đầu tư tiếp tục tổ chức sự kiện Exclusive Private Sales - mở bán riêng tư với số lượng sản phẩm giới hạn.

Đại diện chủ đầu tư cho biết, đây là một sự điều tiết có chủ đích, không phải sự khan hiếm ngẫu nhiên: Khi nguồn cung được giữ ở mức rất nhỏ và việc bán hàng diễn ra trong những buổi gặp gỡ quy mô giới hạn, mỗi khách hàng có điều kiện được tư vấn chuyên sâu trước một quyết định cần sự cân nhắc dài hạn, đồng thời thị trường ít bị xáo trộn bởi tâm lý đầu cơ ngắn hạn.

Hai sự kiện cách nhau chỉ một tháng, nhưng đằng sau đó là một hành trình dài hơn ba thập kỷ của hai nhà đồng phát triển đô thị: Phú Mỹ Hưng và Nomura Real Estate Vietnam. Lần đầu tiên, hành trình phát triển một mô hình đô thị từng góp phần thay đổi diện mạo vùng Nam Sài Gòn đang được tiếp nối trên một vùng đất mới - và cách Hồng Hạc City chọn bán hàng cũng là một phần của hành trình đó.

TỪ SỰ KIỆN ZONE F1-2 ĐẾN CÂU CHUYỆN VỀ MỘT VÙNG ĐẤT ĐANG ĐỔI THAY

Việc ra mắt Zone F1-2 lần này tiếp nối lộ trình phát triển của phân khu Hồng Phát - một trong ba phân khu chính của dự án bên cạnh Hồng Thịnh và Hồng Phúc. Điều đáng chú ý không nằm ở số lượng sản phẩm được giới thiệu, mà ở cách chủ đầu tư tiếp cận việc phát triển đô thị.

Song song với quá trình xây dựng nhà ở, nhiều hạng mục hạ tầng và tiện ích cũng đang được triển khai đồng thời. Công viên trung tâm rộng 17,8 ha đang dần hình thành. Hệ thống trường học, cơ sở y tế, các không gian sinh hoạt cộng đồng được đưa vào kế hoạch phát triển ngay từ những giai đoạn đầu.

Ngay tại khu vực trung tâm đô thị, một tổ hợp trải nghiệm rộng 6,2 ha cũng đang được xây dựng với hồ cảnh quan gần 2 ha, các không gian dã ngoại, cắm trại, tham quan và trải nghiệm dành cho cư dân tương lai.

Công viên điểm đến – Temporary Central Park – rộng 6,2 hecta với hồ cảnh quan rộng 2 hecta sẽ là điểm đến tham quan, vui chơi, cắm trại cho cư dân. Ảnh dự án.

Đây là một mô hình từng được áp dụng thành công tại TP.Hồ Chí Minh. Đại diện Phú Mỹ Hưng nhiều lần nhắc đến các khái niệm như “quy hoạch đồng bộ”, “phát triển bền vững”, “hạ tầng đi trước” và “lấy cư dân làm trung tâm”... Đó là những nguyên tắc đã gắn liền với hành trình phát triển của doanh nghiệp trong hơn ba thập kỷ qua.

SAU 33 NĂM, ĐIỀU PHÚ MỸ HƯNG MANG RA MIỀN BẮC KHÔNG CHỈ LÀ MỘT DỰ ÁN

“Điều gì làm nên giá trị của Phú Mỹ Hưng?”

Câu trả lời có lẽ không nằm ở những tòa nhà hay những con đường được xây dựng tại khu Nam TP.Hồ Chí Minh. Bởi, công trình vật chất rồi cũng sẽ cũ đi theo thời gian. Điều tạo nên sự khác biệt của Phú Mỹ Hưng là cách doanh nghiệp kiên trì theo đuổi một triết lý phát triển đô thị xuyên suốt trong hơn 33 năm.

Đó là việc tôn trọng quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt. Là phát triển hạ tầng đồng bộ cùng các công trình tiện ích. Là xây dựng môi trường sống trước khi nói đến giá trị bất động sản. Và trên hết là đặt lợi ích dài hạn của cộng đồng cư dân vào trung tâm của mọi quyết định phát triển.

Nhờ cách tiếp cận đó, từ một vùng đất còn nhiều khó khăn ở phía Nam của Thành phố, Phú Mỹ Hưng từng bước trở thành một trong những khu đô thị tiêu biểu của Việt Nam.

Quan trọng hơn, nơi đây không chỉ hình thành những khu nhà ở mà còn tạo dựng được một cộng đồng cư dân ổn định cùng hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại, văn hóa và dịch vụ hoàn chỉnh.

Phối cảnh một góc tiện ích tại Hồng Hạc City. Tại đây, Phú Mỹ Hưng kiến tạo một hệ sinh thái toàn diện từ giáo dục, y tế cho đến văn hóa để phục vụ cư dân. Ảnh dự án.

Điều này giải thích tại sao khi bước sang giai đoạn phát triển mới, điều Phú Mỹ Hưng muốn mang đến các địa phương khác không đơn thuần là kinh nghiệm xây dựng dự án, mà là triết lý phát triển đã được kiểm chứng bằng thời gian.

“Điều làm nên thành công cho Phú Mỹ Hưng hôm nay chính là sự kiên định nguyên tắc phát triển đô thị bền vững dựa vào các yếu tố: Tuân thủ nghiêm túc quy hoạch tổng thể được duyệt; thượng tôn pháp luật; phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ với công trình tiện ích; thiết kế và xây dựng mang tính bền vững; an ninh và dịch vụ hoàn chỉnh; lấy khách hàng làm trọng tâm; và kiến tạo một đô thị All-in-one. Cách làm này có thể đòi hỏi nhiều thời gian hơn; nhưng là cách chúng tôi xây dựng giá trị dài hạn cho khách hàng và cộng đồng cư dân. Với Hồng Hạc City, chúng tôi vẫn theo đuổi tinh thần đó”.

Ông Bùi Duy Toàn - Giám đốc khối Kinh doanh và tiếp thị Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, khẳng định như trên tại sự kiện ra mắt Zone F1-2. Và, Hồng Hạc City vì thế được xem như bước đi đầu tiên của hành trình tiếp nối ấy.

KHÁT VỌNG KIẾN TẠO MỘT ĐỊA DANH MỚI CỦA VÙNG THỦ ĐÔ

Sức hấp dẫn lớn hơn khi lựa chọn Bắc Ninh nằm ở dư địa phát triển của toàn bộ khu vực Đông Bắc Hà Nội - nơi đang hội tụ nhiều động lực tăng trưởng mới từ hạ tầng giao thông, các trung tâm công nghiệp công nghệ cao, cho đến những dòng dịch chuyển dân cư và lao động chất lượng cao.

Hồng Hạc City nằm ngay cửa ngõ phía Đông Bắc Hà Nội, thuận tiện kết nối đến thủ đô qua các tuyến cầu lớn. Ảnh dự án.

Không được định hướng như một khu nhà ở đơn thuần. Thay vào đó, dự án được phát triển theo mô hình đô thị sinh thái và đô thị tri thức, hướng đến việc hình thành một cộng đồng cư dân mới với đầy đủ các chức năng sống, học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và giải trí.

Đồng hành cùng Phú Mỹ Hưng trong hành trình này là Nomura Real Estate Vietnam - doanh nghiệp thuộc một trong những tập đoàn phát triển bất động sản lâu đời của Nhật Bản. Cả hai đều chia sẻ một quan điểm chung: không sao chép nguyên mẫu các mô hình thành công từ nơi này sang nơi khác.

Đại diện Nomura khẳng định rằng điều quan trọng nhất là phải hiểu được nhu cầu của cư dân địa phương, hiểu bối cảnh phát triển của khu vực và từ đó điều chỉnh các kinh nghiệm quốc tế để tạo ra giá trị phù hợp với cộng đồng.

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Đây cũng là điểm gặp gỡ giữa Nomura và Phú Mỹ Hưng: Một bên mang theo kinh nghiệm phát triển đô thị quốc tế; một bên mang theo kinh nghiệm kiến tạo cộng đồng cư dân tại Việt Nam. Và giữa hai doanh nghiệp ấy là Hồng Hạc City - nơi đang được kỳ vọng trở thành một địa danh mới của Vùng Thủ đô trong tương lai.

Một đô thị được triển khai theo các giai đoạn khoa học và hợp lý. Mỗi phân kỳ mới không chỉ là tung ra sản phẩm mới, mà còn là cơ hội để cập nhật những xu hướng công nghệ, thiết kế và tiện ích mới nhất của thời đại để người mua Hồng Hạc City không chỉ sở hữu giá trị hiện tại, mà còn sở hữu quyền được hưởng lợi từ những giá trị mới liên tục được bồi đắp sau này.

Hồng Hạc City được phát triển trên quỹ đất rộng 197,76 ha với quy hoạch đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, công viên cây xanh, bãi đỗ xe nhiều tầng và các công trình dịch vụ công cộng thiết yếu như y tế, giáo dục, thể thao, văn hóa. Mật độ xây dựng toàn khu đô thị chỉ 27,9%. Quy mô dân số đô thị khoảng hơn 27.000 người.

Đô thị được quy hoạch gồm ba phân khu nhà ở với tổng số hơn 2.800 căn biệt thự song lập, nhà phố thương mại, liền kề… Ba phân khu được đặt tên lần lượt Hồng Phát (F), Hồng Thịnh (G) và Hồng Phúc (H) với ý nghĩa hướng đến một khu đô thị văn minh, không ngừng phát triển, gia tăng giá trị thịnh vượng và hạnh phúc cho cư dân. Phân khu Hồng Phát được tập trung phát triển đầu tiên với Zone F1-1 đã mở bán vào tháng 6/2025, sẽ được bàn giao vào cuối năm 2026 và Zone F1-2 với tổng số 397 căn mới được mở bán đợt đầu tiên vào 27/6.