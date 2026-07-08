Công văn nêu, sáng ngày 6/7/2026, tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã được tổ chức trang nghiêm, trọng thể với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.
Đến nay, các lực lượng chức năng đã cơ bản hoàn thành bước thăm dò, tìm kiếm được các rãnh mộ tập thể các anh hùng liệt sĩ và tổ chức rất thành công Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Trong những ngày đầu, đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ. Theo đó, đang tiến hành xác định danh tính liệt sĩ Huỳnh Văn Quên và tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, quy tập. Kết quả này đã góp phần khơi dậy mạnh mẽ và lan tỏa sâu rộng đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc, huy động được sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng tình, ủng hộ và chung tay góp sức của toàn xã hội.
Để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo quốc gia yêu cầu Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và các cơ quan liên quan quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại buổi Lễ.
Đó là "tuyệt đối không dừng lại khi hài cốt các liệt sĩ chưa được quy tập đầy đủ", phấn đấu đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đặt ra trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm.
Quá trình tìm kiếm, quy tập phải được thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất; bảo đảm khẩn trương, bài bản, khoa học, thận trọng, tỉ mỉ và an toàn tuyệt đối.
Ban Chỉ đạo quốc gia giao Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Quân khu 7, các cơ quan chuyên môn của Bộ Quốc phòng và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo quốc gia khẩn trương rà soát, đánh giá quá trình thực hiện đến nay, rút ra bài học kinh nghiệm.
Đồng thời, thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc nhằm thống nhất phương án tối ưu nhất để triển khai việc tìm kiếm, khai quật, quy tập rất cụ thể, chặt chẽ, bảo đảm hiệu quả, không để sót hài cốt liệt sĩ và an toàn tuyệt đối; kịp thời đề xuất, báo cáo Ban Chỉ đạo quốc gia đối với các vấn đề mới, khó phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thành lập 1 cơ quan đầu mối để hằng ngày chỉ đạo, điều hành thường xuyên, trực tiếp công tác tìm kiếm, quy tập và các nhóm nhiệm vụ liên quan tại thực địa; xây dựng kế hoạch tìm kiếm, quy tập chi tiết, khoa học, phân công rõ nhiệm vụ gắn với tiến độ cụ thể cho từng tổ, đội, cá nhân.
Thực hiện chế độ báo cáo nhanh hằng ngày và báo cáo định kỳ trước 17 giờ thứ Sáu hằng tuần về kết quả tìm kiếm, quy tập với Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia, Ban Chỉ đạo quốc gia. Trên cơ sở đó, có văn bản báo cáo, đề xuất, gửi Ban Chỉ đạo quốc gia trước ngày 15/7/2026.
Cùng với đó, phân công cụ thể các sở, ngành, đơn vị chức năng chủ động, tích cực phối hợp triển khai các nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập. Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân quan tâm, thăm hỏi, động viên và hỗ trợ thiết thực cho các lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ khai quật, quy tập tại thực địa.
Tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ sự quan tâm, đồng hành trong suốt Chiến dịch 500 ngày đêm, qua đó khơi dậy tinh thần cách mạng, tạo khí thế sôi nổi, huy động toàn dân tham gia công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với tấm lòng tri ân sâu sắc.
Thành phố Hồ Chí Minh cũng được giao phối hợp với Bộ Quốc phòng khẩn trương giải mã các hồ sơ, dữ liệu, tổng hợp, hệ thống hóa thông tin về các mộ tập thể liên quan đến các trận đánh, chiến dịch lớn trên địa bàn, nhất là trong các năm 1968, 1972...
Việc phân tích, kiểm tra, đối chứng tư liệu, khai thác thông tin từ các nhân chứng lịch sử để mở rộng phạm vi khoanh vùng cũng được tăng cường, kết hợp thăm dò và tìm kiếm; trước mắt là khu vực phía Bắc sân bay Tân Sơn Nhất và các địa điểm có khả năng có mộ liệt sĩ tập thể.
Đồng thời, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng huy động tối đa các nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại, nhất là trong việc giám định ADN nhằm đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Tiếp tục huy động sự vào cuộc, hỗ trợ của các tổ chức nghiên cứu khoa học, các chuyên gia và các nhóm nghiên cứu trong quá trình phân tích, đánh giá xác minh thông tin, dữ liệu, triển khai thăm dò, tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
Ban Chỉ đạo yêu cầu Bộ Tư lệnh Quân khu 7 chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh tập trung các lực lượng có kinh nghiệm để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng.
Căn cứ khối lượng công việc, tiếp tục tăng cường lực lượng chuyên nghiệp, có kinh nghiệm tham gia khai quật, quy tập hài cốt liệt sĩ để bảo đảm tiến độ, hiệu quả cao nhất.
Trong trường hợp cần thiết, chủ động, kịp thời báo cáo, đề xuất Bộ Quốc phòng xem xét, bổ sung ngay lực lượng, phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng phù hợp với đặc thù khai quật, tìm kiếm tại địa hình đô thị.
Bộ Ngoại giao chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các cựu chiến binh đã từng tham chiến tại Việt Nam tiếp tục đồng hành, cung cấp thông tin, phục vụ cho công tác tìm kiếm, quy tập.
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