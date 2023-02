TVC báo lỗ 380 tỷ, lãnh đạo không mua cổ phiếu như đăng ký do "thay đổi định hướng cá nhân"

Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT CTCP Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt (mã TVC-HNX) vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu TVC.

Theo đó, ông Bùi Minh Tuấn - Uỷ viên HĐQT đã không mua được cổ phiếu TVC trên tổng số 2 triệu cổ phiếu TVC đã đăng ký mua từ ngày 19/12/2022 đến ngày 17/1/2023. Lý do được ông Tuấn đưa ra là thay đổi định hướng cá nhân.

Trước đó, bà Phạm Thanh Hoa, em ông Phạm Thanh Tùng - cựu Chủ tịch HĐQT TVC đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu TVC từ ngày 27/1 đến ngày 24/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện bà Hoa chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu TVC nào. Nếu giao dịch thành công, bà Hoa sẽ sở hữu 1,69% vốn điều lệ Trí Việt.

Mới đây, TVC công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022. Theo đó, doanh thu thuần trong quý của TVC chỉ đạt 26,6 tỷ đồng, giảm 79% so với cùng kỳ. Doanh thu giảm nhưng chi phí giá vốn của TVC lại tăng 40% lên 26,7 tỷ đồng khiến TVC lỗ gộp 123 triệu đồng.

Doanh thu tài chính của TVC chỉ vỏn vẹn hơn 4 tỷ đồng, giảm tới 95% so với quý 4 năm trước trong khi chi phí tài chính tăng lên 114 tỷ đồng, cao gấp 2,2 lần cùng kỳ. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của TVC lỗ 123 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 119 tỷ đồng.

TVC cho biết, quý 4/2022 doanh thu bán hàng giảm 79% so với cùng kỳ tương ứng giảm 102,1 tỷ đồng do giá trị giao dịch trên thị trường chứng khoán giảm mạnh so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác giảm 98,01 tỷ đồng, tương ứng giảm 96% so diễn biến giá cổ phiếu không thuận lợi. Trong khi đó chi phí tăng 56,8 tỷ đồng tương ứng tăng 78% so với cùng kỳ chủ yếu là do tăng chi phí trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán khi giá các cổ phiếu trong danh mục đầu tư giảm sâu do đó, lợi nhuận quý 4/2022 giảm 203% tương ứng giảm 242,1 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Luỹ kế năm 2022, doanh thu thuần của TVC đạt 154 tỷ đồng, giảm 64% so với cùng kỳ năm trước và lỗ sau thuế gần 380 tỷ đồng, trong khi năm 2021 lãi gần 547 tỷ đồng.

Tính đến ngày 31/12/2022, TVC đang đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng vào các mã cổ phiếu HPG (897 tỷ), FPT (289 tỷ), MWG (67 tỷ), TDH (11 tỷ), MBB (5 tỷ), .... Đặc biệt, công ty phải trích lập dự phòng hơn 375 tỷ đồng và trong đó, dự phòng 266 tỷ đồng cho khoản đầu tư vào HPG, tương ứng với mức lỗ gần 30%.



Được biết, TVC đã chốt ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 02/02/2023, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 01/02/2023. Thời gian họp dự kiến ngày 15/3 tới nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị; các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty, quy định của pháp luật (nếu có). Thời gian và địa điểm công ty sẽ thông báo sau.

Trước đó, ngày 9/12/2022, ông Phạm Thanh Tùng đã bị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-VKSTC-V5. Theo đó, phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối về tội thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại CTCP Louis Holdings, CTCP Louis Capital, CTCP Louis Land, CTCP Chứng khoán Trí Việt số 20/QĐ-CSKT-P10 ngày 20/4/2022.

Chốt phiên ngày 1/2/2022, giá cổ phiếu này giảm 7,27% xuống còn 5.100 đồng/cổ phiếu với 1.053.410 đơn vị được giao dịch.