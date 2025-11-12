Unilever Việt Nam: 30 năm “vì Việt Nam là nhà”

Thông qua sự kiện “Lễ kỷ niệm 30 năm Unilever tại Việt Nam: 30 năm phụng sự, vì Việt Nam là nhà”, Unilever tri ân những tập thể và cá nhân đã chung tay cùng doanh nghiệp tạo nên những thay đổi có ý nghĩa và bền vững cho Việt Nam…

Từ cột mốc năm 1995, sự chuyển mình của Việt Nam trở thành quốc gia hội nhập sâu rộng với kinh tế toàn cầu đã tạo nền tảng quan trọng cho hoạt động của Unilever. Đồng hành trong tiến trình đó, Unilever mang đến các nhãn hàng, công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm toàn cầu để phục vụ người tiêu dùng Việt và xuất khẩu ra nhiều nước trên thế giới.

Unilever Việt Nam từng bước mở rộng năng lực vận hành với khoảng hơn 1.300 nhân viên và 10.000 lao động gián tiếp , hơn 140 nhà phân phối cùng mạng lưới gần 300,000 nhà bán lẻ. Hệ thống sản xuất - cung ứng được số hóa mạnh mẽ với 35% quy trình chuỗi cung ứng áp dụng AI và 96% tự động hóa tại nhà máy. Những nỗ lực này giúp Unilever duy trì hiệu quả sản xuất, tối ưu phân phối và bảo đảm phục vụ hàng triệu người tiêu dùng trên phạm vi toàn quốc.

Trong 30 năm qua, Unilever đã phối hợp triển khai cùng các cơ quan quản lý, các đối tác hỗ trợ khoảng 30 triệu người cải thiện điều kiện vệ sinh, nâng cao sức khỏe, và nâng cấp 1.410 công trình vệ sinh học đường trên toàn quốc. Về môi trường thiên nhiên, Unilever đóng góp vào mục tiêu phục hồi hệ sinh thái với hơn 1 triệu cây xanh được trồng trong giai đoạn 2021 - 2025.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia của Unilever Việt Nam, tại buổi lễ.

Ở trụ cột khí hậu, Unilever Việt Nam đạt phát thải ròng bằng 0 trong hoạt động nội bộ (Phạm vi 1 và 2) từ năm 2021, sớm 9 năm so với cam kết toàn cầu của tập đoàn. Trong lĩnh vực sinh kế, doanh nghiệp đã phối hợp các đối tác hỗ trợ 90.000 phụ nữ tập huấn kỹ năng khởi sự kinh doanh, mang đến 50.000 lượt vay vi mô từ Quỹ Khởi đầu mới và cấp vốn không hoàn lại cho 167 đề án khởi nghiệp của phụ nữ.

Với trụ cột kinh tế tuần hoàn, Unilever đạt tỷ lệ 66% bao bì có thể tái chế, đạt hơn 40% bao bì từ nhựa tái sinh và duy trì 4 năm liên tiếp thu gom, tái chế nhiều hơn lượng nhựa đưa ra thị trường...

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Bích Vân, Tổng Giám đốc Quốc gia của Unilever Việt Nam, nhấn mạnh rằng những bước tiến lớn nhất luôn đến từ niềm tin và tinh thần đồng hành giữa doanh nghiệp và xã hội.

“Từng bước đi của chúng tôi, từ việc phối hợp xây dựng các chương trình cùng cộng đồng địa phương, triển khai các sáng kiến bền vững cùng Chính phủ và các tổ chức, cho đến sát cánh cùng các nhà phân phối, nhà bán lẻ để đưa sản phẩm đến hàng triệu gia đình Việt trên khắp cả nước - đều tiến đến mục tiêu chung: cùng kiến tạo một Việt Nam khỏe mạnh hơn, xanh hơn, và tươi sáng hơn”.

Unilever Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều bằng khen tại sự kiện.

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Unilever đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược và công bố chương trình với các đối tác, đánh dấu bước tiến mới trong việc củng cố và mở rộng các sáng kiến hợp tác vì mục tiêu phát triển bền vững.

Bao gồm: Bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Vì một Việt Nam khỏe mạnh và bền vững - Giai đoạn 2025-2030" giữa Unilever Việt Nam và Cục Phòng bệnh - Bộ Y Tế. Bản ghi nhớ hợp tác chương trình "Khám bệnh vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn" - Giai đoạn 2025-2028 giữa Unilever Việt Nam, Nhãn hàng Lifebuoy và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Thỏa thuận hợp tác chương trình "Trường học khỏe mạnh, an toàn và bền vững" - Giai đoạn 2025-2028 giữa Unilever Việt Nam và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Công bố chương trình hợp tác "Phát triển trường học Xanh-Sạch-Khỏe" - Giai đoạn 2024-2029 giữa Unilever Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo…

Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Unilever đã ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược.

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS. Nguyễn Thị Liên Hương, Thứ trưởng Bộ Y tế, nhận định: “Tôi tin tưởng rằng, với tầm nhìn dài hạn, năng lực triển khai hiệu quả và tinh thần trách nhiệm xã hội cao, Unilever Việt Nam sẽ tiếp tục giữ vai trò tiên phong trong các hoạt động vì sức khỏe cộng đồng, và luôn là người bạn đồng hành tin cậy của ngành y tế Việt Nam trên hành trình chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân”.