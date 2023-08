Vàng chững giá sáng đầu tuần, có thể biến động mạnh trong tuần này vì dữ liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới bắt đầu tuần giao dịch mới trong xu thế giảm nhẹ, sau khi giảm đáng kể trong tuần trước dưới sức ép từ lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ và tỷ giá đồng USD cùng tăng. Giới phân tích dự báo rằng trong tuần này, giá vàng sẽ chịu sự chi phối mạnh mẽ từ báo cáo về tình hình lạm phát ở nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Lúc gần 10h trưa, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở 1.942,1 USD/oz, giảm 1,5 USD/oz so với đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại thị trường Mỹ - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Tuần trước, giá vàng thế giới giảm gần 1%, trong bối cảnh lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lại vượt ngưỡng chủ chốt 4% và chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng 0,2%. Trong tuần, giá vàng đã có ba phiên giảm liên tiếp trước khi hồi phục một phần trong phiên ngày thứ Sáu.

Các số liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần vừa rồi không thể đảm bảo chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã kết thúc chu kỳ thắt chặt chính sách tiền tệ. Khả năng Fed tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay và sẽ giữ lãi suất ở mức cao trong thời dài lâu hơn là nhân tố đẩy lợi suất trái phiếu và tỷ giá đồng bạc xanh tăng, qua đó gây áp lực mất giá lên vàng vì kim loại quý này là tài sản vừa không mang lãi suất, vừa được định giá bằng đồng USD.

Báo cáo do Bộ Lao động Mỹ công bố hôm thứ Sáu cho thấy khu vực phi nông nghiệp trong nền kinh tế nước này có 187.000 việc làm mới được tạo ra trong tháng 7, một con số ít hơn so với con số dự báo 200.000 công việc mới mà các giới chuyên gia kinh tế đưa ra trước đó. Nhưng mặt khác, tiền lương bình quân theo giờ đã tăng 0,4% so với tháng 6.

Số lượng việc làm mới giảm xuống đồng nghĩa thị trường lao động đang bớt thắt chặt, tạo điều kiện cho Fed đạt mục tiêu đưa lạm phát về 2%. Tuy nhiên, tiền lương duy trì xu hướng tăng đồng nghĩa với áp lực lạm phát sẽ còn dai dẳng trong thời gian tới. Đây là lý do vì sao giá vàng phục hồi trong phiên ngày thứ Sáu nhưng mức tăng dè dặt.

Ngày thứ Năm tuần này, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7. Theo các nhà phân tích, giá vàng chỉ có thể tăng khi báo cáo cho thấy lạm phát trong nền kinh tế Mỹ tiếp tục giảm nhanh. Trái lại, nếu lạm phát giảm chậm hoặc tăng, giá vàng sẽ đương đầu với sức ép giảm mới, vì điều đó củng cố khả năng Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Trao đổi với trang Kitco News, ông Daniel Pavilonis, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của RJO Futures, nhận định: “Tôi lạc quan thận trọng về khả năng tăng giá vàng vào tuần tới, nhưng nếu CPI yếu mà vàng vẫn không thể phục hồi, thì tôi nghĩ cơ hội tăng giá cho vàng trước mắt đã khép lại. Nếu vàng không thể phục hồi trong môi trường đó, thì tôi nghĩ thị trường cần điều chỉnh lại và tích luỹ ở mức giá thấp hơn”.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích không tin rằng lạm phát ở Mỹ tiếp tục giảm nhanh. Ông Christopher Vecchio, người đứng đầu bộ phận thị trường tương lai và ngoại hối tại Tastylive.com, nói ông không tin rằng lạm phát sẽ đạt mục tiêu 2% của Fed trong thời gian trước mắt. Nếu vậy, Fed có thể còn phải tăng lãi suất thêm một lần nữa trong năm nay và giá vàng sẽ gặp trở ngại.

Nhấn mạnh rằng nền kinh tế Mỹ đang phải đối mặt với sự gia tăng mới của giá lương thực và năng lượng, ông Vecchio kỳ vọng dữ liệu lạm phát sắp tới sẽ ủng hộ quan điểm của Fed rằng lãi suất sẽ phải duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài. “Chúng ta cũng có thể thấy thị trường bắt đầu định giá về việc tăng lãi suất vào tháng 11. Điều đó sẽ tạo ra một môi trường khó khăn cho vàng”, vị chuyên gia nói.

Trong 1 tháng qua, giá vàng thế giới tăng khoảng 1,6%. Đơn vị: USD/oz.

Ông Vecchio cho biết ông giữ quan điểm trung lập về vàng: tuy không cho là vàng sẽ bứt phá nhưng cũng không muốn đặt cược vào sự mất giá vàng vì có vẻ như lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm có thể sẽ không vượt xa được mốc 4%.

“Tôi không nhận thấy bất kỳ hướng đi rõ rệt nào của vàng trong suốt mấy tuần qua. Mỗi khi chúng ta vượt qua mức 1.950 USD/oz, đà tăng không kéo dài lâu; mỗi khi chúng ta giảm xuống dưới mức này, đợt bán tháo sẽ không kéo dài. Các chỉ số kỹ thuật của thị trường vàng hiện tại đang không có gì rõ ràng cả”, ông nói.

Trong khi đó, theo quan điểm của ông Edward Moya, nhà phân tích cấp cao về thị trường Bắc Mỹ tại OANDA, vẫn có những lý do chính đáng để tin vào sự tăng giá vàng trong trung và dài hạn vì Fed sắp kết thúc chu kỳ thắt chặt. Ông nói: “Sẽ là một hành trình nhiều gian nan để giảm lạm phát xuống 2%, nhưng Fed có thể đạt được mục tiêu đó vì nền kinh tế đang chậm lại. Chúng ta đang bắt đầu thấy sự kết thúc của chính sách thắt chặt tiền tệ, vì Fed đang tiến gần hơn đến mục tiêu lạm phát của họ, và điều đó sẽ hỗ trợ giá vàng”.

Trong nước lúc gần 10h trưa, Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,7 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,28 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn trơn vàng 999,9 hiệu Rồng Thăng Long của doanh nghiệp này có giá tương ứng là 56,38 triệu đồng/lượng và 57,23 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM cùng thời điểm trên, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,7 triệu đồng/lượng và 67,3 triệu đồng/lượng.

Ngân hàng Vietcombank báo giá USD ở mức 23.540 đồng và 23.880 đồng, tương ứng giá mua và bán.