Thứ Ba, 19/05/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng "mắc kẹt" giữa đà suy yếu của đồng USD và mối lo thắt chặt tiền tệ

Điệp Vũ

19/05/2026, 07:24

Cùng lúc, giá vàng được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và phải đương đầu với áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (18/5) trước khi kết thúc phiên trong trạng thái tăng nhẹ, khi cùng lúc được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và phải đương đầu với áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng, nối tiếp xu hướng mua thận trọng của tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.567,4 USD/oz, tăng 26,2 USD/oz so với chốt tuần trước, tương đương tăng 0,57% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 77,8 USD/oz, tăng 1,71 USD/oz, tương đương tăng 2,24%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,1%, còn 4.558 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn hơn 4.480 USD/oz, có lúc tăng tới hơn 4.585 USD/oz, tương đương biên độ dao động hơn 100 USD/oz. Giá vàng biến động mạnh do sự tác động đồng thời của những yếu tố trái chiều.

Đồng USD giảm giá đã hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,33% trong phiên đầu tuần, chốt phiên ở mức 98,95 điểm.

Trong khi đó, đà tăng của giá dầu tiếp tục làm gia tăng sức ép lạm phát toàn cầu, củng cố khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, đồng nghĩa một môi trường không có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

Phản ánh mối lo lãi suất tăng, thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục bán mạnh trong phiên đầu tuần, dẫn tới lợi suất trái phiếu tăng, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 112,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3%, chốt phiên ở mức 108,66 USD/thùng. Đây là giá đóng cửa cao nhất 2 tuần của mỗi loại dầu.

Dầu thô duy trì xu hướng tăng giá dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày thứ Ba (19/5) theo đề nghị của các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh. Ông cho biết Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nói với ông rằng công tác đàm phán nghiêm túc với Iran đang diễn ra và sẽ mang lại một thỏa thuận mà Mỹ chấp nhận được.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ “chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran trong tức thì nếu các bên không đạt được một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận được”.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, đạt 4,601%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm cao kỷ lục kể từ khi Chính phủ Nhật phát hành trái phiếu kỳ hạn này lần đầu tiên vào năm 1999. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cũng cao nhất kể từ năm 2011.

“Đồng USD giảm là một yếu tố thân thiện đối với thị trường vàng trong phiên này”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng lợi suất trái phiếu tăng sẽ hạn chế khả năng tăng của giá vàng “nếu không gây thêm áp lực giảm giá lên kim loại quý trong ngắn hạn”.

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 55%, trong khi giá vàng giao ngay đã giảm gần 14%.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một số ngân hàng đã bắt đầu giảm dự báo giá vàng trong ngắn hạn khi chứng kiến sự suy yếu của nhu cầu từ phía các nhà đầu tư. JPMorgan Chase là một trong những ngân hàng lớn đầu tiên cắt giảm dự báo giá vàng bình quân của năm 2026, cho rằng mức bình quân của giá vàng năm nay sẽ chỉ đạt 5.243 USD/oz, từ mức 5.708 USD/oz đưa ra trong lần dự báo trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,4 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.038,8 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng gần 3,5 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc tiếp tục đi lên.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,4% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.586,2 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay tăng 1,25%, đạt 78,78 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 145,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.387 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

07:22, 18/05/2026

Nỗi lo lãi suất tăng đè nặng lên giá vàng

Đồng rupee lao dốc, Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu vàng

10:26, 14/05/2026

Đồng rupee lao dốc, Ấn Độ muốn hạn chế nhập khẩu vàng

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

10:26, 08/05/2026

Thị trường giá lên của vàng và bạc đang trở lại?

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng SPDR Gold Trust thế giới vàng

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Sự thay đổi của 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới sau 10 năm

Trong thập kỷ qua, trật tự kinh tế toàn cầu đã thay đổi đáng kể. Vị trí của nhiều nền kinh tế lớn có sự thay đổi lớn dưới tác động của các cú sốc lạm phát, căng thẳng địa chính trị, gián đoạn do đại dịch Covid-19 và sự phát triển bùng nổ của các ngành gắn với trí tuệ nhân tạo (AI)...

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Lương bình quân ở các nước châu Âu

Thụy Sỹ là quốc gia châu Âu duy nhất có mức lương bình quân vượt ngưỡng 100.000 euro...

Indonesia đẩy mạnh phát triển điện rác

Indonesia đẩy mạnh phát triển điện rác

Các cơ sở điện rác được nhận định sẽ đóng vai trò như một nguồn năng lượng thay thế cho Indonesia, đồng thời có thể giảm lượng rác thải chôn lấp ở nước này tới 90%...

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn nguy hiểm hơn?

Theo tờ báo Financial Times, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh giữa Mỹ và Iran gây ra đã buộc gần 80 quốc gia trên thế giới áp dụng các biện pháp khẩn cấp để bảo vệ nền kinh tế. Giờ đây, cuộc khủng hoảng này đang bước sang giai đoạn mới, nguy hiểm hơn...

Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?

Vì sao đường cong giá dầu tương lai không thể dự báo chắc chắn giá dầu?

Các nhà giao dịch và chuyên gia phân tích dầu mỏ cảnh báo rằng thị trường hợp đồng tương lai không phải “quả cầu pha lê” có thể nhìn trước giá dầu...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

Video

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và kinh tế trong nước: Hợp lực tạo sức bật tăng trưởng bền vững trong giai đoạn mới

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Video

25 năm Chương trình Rồng Vàng đồng hành cùng doanh nghiệp FDI

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Video

Thay đổi tư duy, cách tiếp cận khu vực FDI

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Liên kết đa ngành mở rộng không gian tăng trưởng cho công nghiệp văn hóa

Doanh nghiệp

2

Khởi công cao tốc Vinh – Thanh Thủy gần 24.000 tỷ đồng

Hạ tầng

3

Bộ Xây dựng đề xuất ưu tiên mở rộng các tuyến cao tốc 2 làn xe

Đầu tư

4

Moody’s Ratings: Động lực cải cách và triển vọng tích cực thúc đẩy kinh tế Việt Nam

Đầu tư

5

VN-Index tăng nhẹ, áp lực rung lắc kiểm tra đỉnh cũ

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy