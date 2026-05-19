Giá vàng "mắc kẹt" giữa đà suy yếu của đồng USD và mối lo thắt chặt tiền tệ

Giá vàng thế giới biến động mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (18/5) trước khi kết thúc phiên trong trạng thái tăng nhẹ, khi cùng lúc được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và phải đương đầu với áp lực giảm từ giá dầu tăng cao và mối lo chính sách tiền tệ thắt chặt.

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng, nối tiếp xu hướng mua thận trọng của tuần trước.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.567,4 USD/oz, tăng 26,2 USD/oz so với chốt tuần trước, tương đương tăng 0,57% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 77,8 USD/oz, tăng 1,71 USD/oz, tương đương tăng 2,24%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,1%, còn 4.558 USD/oz.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay giảm còn hơn 4.480 USD/oz, có lúc tăng tới hơn 4.585 USD/oz, tương đương biên độ dao động hơn 100 USD/oz. Giá vàng biến động mạnh do sự tác động đồng thời của những yếu tố trái chiều.

Đồng USD giảm giá đã hỗ trợ cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của bạc xanh so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt giảm 0,33% trong phiên đầu tuần, chốt phiên ở mức 98,95 điểm.

Trong khi đó, đà tăng của giá dầu tiếp tục làm gia tăng sức ép lạm phát toàn cầu, củng cố khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, đồng nghĩa một môi trường không có lợi cho giá vàng vì vàng là một tài sản không mang lãi suất.

Phản ánh mối lo lãi suất tăng, thị trường trái phiếu toàn cầu tiếp tục bán mạnh trong phiên đầu tuần, dẫn tới lợi suất trái phiếu tăng, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 2%, đóng cửa ở mức 112,1 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 3%, chốt phiên ở mức 108,66 USD/thùng. Đây là giá đóng cửa cao nhất 2 tuần của mỗi loại dầu.

Dầu thô duy trì xu hướng tăng giá dù Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày thứ Ba (19/5) theo đề nghị của các nước đồng minh của Mỹ ở Vùng Vịnh. Ông cho biết Qatar, Saudi Arabia và Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) nói với ông rằng công tác đàm phán nghiêm túc với Iran đang diễn ra và sẽ mang lại một thỏa thuận mà Mỹ chấp nhận được.

Tuy nhiên, ông chủ Nhà Trắng cũng nói thêm rằng ông đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ “chuẩn bị sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện, quy mô lớn nhằm vào Iran trong tức thì nếu các bên không đạt được một thỏa thuận mà Mỹ có thể chấp nhận được”.

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng gần 1 điểm cơ bản, đạt 4,601%. Trong phiên, có lúc lợi suất của kỳ hạn này cao nhất kể từ tháng 2/2025.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật kỳ hạn 30 năm cao kỷ lục kể từ khi Chính phủ Nhật phát hành trái phiếu kỳ hạn này lần đầu tiên vào năm 1999. Lợi suất trái phiếu chính phủ Đức cũng cao nhất kể từ năm 2011.

“Đồng USD giảm là một yếu tố thân thiện đối với thị trường vàng trong phiên này”, nhà phân tích Jim Wyckoff của sàn vàng American Gold Exchange nhận định với hãng tin Reuters. Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng lợi suất trái phiếu tăng sẽ hạn chế khả năng tăng của giá vàng “nếu không gây thêm áp lực giảm giá lên kim loại quý trong ngắn hạn”.

Kể từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2 tới nay, giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 55%, trong khi giá vàng giao ngay đã giảm gần 14%.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Một số ngân hàng đã bắt đầu giảm dự báo giá vàng trong ngắn hạn khi chứng kiến sự suy yếu của nhu cầu từ phía các nhà đầu tư. JPMorgan Chase là một trong những ngân hàng lớn đầu tiên cắt giảm dự báo giá vàng bình quân của năm 2026, cho rằng mức bình quân của giá vàng năm nay sẽ chỉ đạt 5.243 USD/oz, từ mức 5.708 USD/oz đưa ra trong lần dự báo trước.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,4 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.038,8 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng gần 3,5 tấn vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay, giá vàng và giá bạc tiếp tục đi lên.

Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng hơn 0,4% so với đóng cửa phiên Mỹ, giao dịch ở mức 4.586,2 USD/oz - theo Kitco. Giá bạc giao ngay tăng 1,25%, đạt 78,78 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 145,7 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 1,4 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.107 đồng (mua vào) và 26.387 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng qua.