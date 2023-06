Vàng thế giới giảm giá, trong nước tụt mốc 67 triệu đồng/lượng

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế giảm, sau khi đã giảm mạnh vào phiên ngày thứ Sáu tuần vừa rồi. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (5/6) nhiều nơi giao dịch dưới mốc 67 triệu đồng/lượng.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,35 triệu đồng/lượng (mua vào) và 66,95 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá tương ứng là 55,45 triệu đồng/lượng và 56,35 triệu đồng/lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,4 triệu đồng/lượng và 67 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giữa giá vàng miếng trong nước và thế giới đang giãn rộng do giá vàng trong nước giảm cầm chừng so với giá quốc tế. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ sáng nay cao hơn 11,5 triệu đồng/lượng, tăng gần 1 triệu đồng/lượng so với chênh lệch vào hôm thứ Sáu.

Trong phiên ngày thứ Sáu tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã giảm hơn 1,5% do tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng sau báo cáo việc làm tháng 5 khả quan của nước này. Trong khi đó, giá vàng miếng trong nước vẫn duy trì vùng giá 67 triệu đồng/lượng như trước đó.

Lúc hơn 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm thêm 2,7 USD/oz so với đóng cửa cuối tuần trước tại New York, còn 1.945,8 USD/oz. Mức giá này tương đương 55,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Giới phân tích nhận định dù thị trường đang đặt cược chủ yếu vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dừng tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6, giá vàng vẫn đang ở thế bất lợi vì nhà đầu tư cho rằng Fed vẫn có thể tăng thêm lãi suất sau đó.

Báo cáo việc làm tháng 5 từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy tiền lương đã tăng chậm lại và tỷ lệ thất nghiệp đã tăng lên - dấu hiệu cho thấy sự suy yếu. Nhưng mặt khác, số lượng việc làm mới lại lớn hơn dự báo, đồng nghĩa lạm phát sẽ cao dai dẳng và đòi hỏi Fed phải giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn.

Ngoài ra, việc Chính phủ Mỹ thoát khỏi nguy cơ vỡ nợ sau khi lưỡng viện Quốc hội nước này vào tuần trước phê chuẩn việc nâng trần nợ quốc gia cũng khiến nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro suy giảm.

“Vấn đề trần nợ đã được giải quyết. Và những con số việc làm cho chúng ta thấy rằng mọi thứ đang tốt hơn một chút, điều này có thể được coi là lạm phát tiếp tục dai dẳng và khiến Fed còn phải cứng rắn trong chính sách tiền tệ”, ông Sean Lusk, đồng giám đốc của Walsh Trading, nói với Kitco News.

Trong 1 tháng, giá vàng thế giới đã giảm hơn 5%. Đơn vị: USD/oz.

Tuần này sẽ không có số liệu kinh tế quan trọng nào của Mỹ được công bố, nên giá vàng được cho là sẽ không có nhiều biến động. Thị trường sẽ theo dõi chặt chẽ báo cáo lạm phát tháng 5 của Mỹ, dự kiến sẽ được công bố vào ngày 13/6 - ngay trước khi Fed ra quyết định lãi suất vào ngày 14/6.

Ông Michael Boutros, chiến lược gia kỹ thuật cao cấp của Forex.com nói với Kitco News: “Triển vọng của Fed là lãi suất sẽ duy trì ở mức cao hơn trong thời gian dài hơn, ngay cả khi Fed bỏ qua việc tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 6, thì Fed vẫn có thể tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm nữa trong một cuộc họp nào đó sau đó”, ông nói.

Bởi vậy, các nhà phân tích cho rằng giá vàng có nguy cơ giảm sâu hơn trước khi xu hướng tăng có thể tiếp tục. Ông Boutros nói: “Cấu trúc kỹ thuật cho thấy xu hướng tăng giá thêm một chút trong thời gian tới. Tuy nhiên, tôi vẫn kỳ vọng một mức đáy mới. Trong ngắn hạn, có nguy cơ giá vàng sẽ chỉnh sâu hơn, về khu vực 1.926-1.881 USD/oz”.

Đồng USD trên thị trường quốc đang trong xu hướng tăng, đạt ngưỡng cao nhất trong hơn 2 tháng. Sáng nay, chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,1%, dao động trên ngưỡng 104,1 điểm.

Vietcombank báo giá USD ở mức 23.330 đồng (mua vào) và 23.670 đồng (bán ra), tăng 20 đồng ở mỗi đầu giá so với hôm thứ Sáu.