Vàng trượt giá sáng đầu tuần, áp lực giảm đang lớn

Giá vàng thế giới khởi động tuần giao dịch mới trong xu thế biến động nhẹ, trong khi giá vàng miếng trong nước sáng nay (22/8) đi xuống. Trong lúc thị trường chờ hội nghị của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tuần này, giới phân tích nói rằng áp lực giảm giá đối với vàng vẫn đang lớn.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 66,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm tương ứng 50.000 đồng/lượng và 30.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá 51,83 triệu đồng/lượng và 52,58 triệu đồng/lượng, tăng 30.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,1 triệu đồng/lượng và 67,1 triệu đồng/lượng, giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai đầu giá so với cuối tuần.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ hiện đang cao hơn 17,5 triệu đồng/lượng.

“Trong ngắn hạn, không có mức sàn vững chắc nào cho giá vàng cho tới mốc 1.600 USD/oz". Chuyên gia Everett Millman của Gainesville Coins

Giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á sáng nay giằng co nhẹ quanh mốc giá chốt phiên ngày thứ Sáu tuần trước tại New York. Lúc gần 10h, giá vàng đứng ở mức 1.748,3 USD/oz, giảm 0,3 USD/oz so với giá đóng cửa ở Mỹ - theo dữ liệu từ trang Kitco News. Mức giá này tương đương khoảng 49,6 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Tuần trước, vàng đã giảm giá liền 5 phiên do áp lực từ đồng USD tăng giá và kỳ vọng của nhà đầu tư rằng Fed sẽ tiếp tục tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát. Vào ngày thứ Sáu tuần này, Chủ tịch Fed Jerome Powell sẽ có bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Fed ở Jackson Hole, Wyoming. Đây là bài phát biểu được thị trường chờ đợi để tìm những tín hiệu về định hướng chính sách tiền tệ sắp tới.

“Nhiều khả năng Fed sẽ giữ nguyên lập trường tiếp tục tăng lãi suất trong thời gian tới. Đó là lý do khiến giá vàng liên tục giảm trong tuần vừa rồi. Nếu có bất kỳ sự thay đổi nào trong lập trường của Fed ở Jackson Hole, điều đó sẽ ảnh hưởng mạnh đến thị trường vàng. Tuy nhiên, chúng tôi kỳ vọng không có sự thay đổi nào, dù các quan chức Fed có thể nói đến sự suy giảm của thị trường bất động sản hay doanh thu bán lẻ”, nhà môi giới hàng hoá cơ bản Bob Haberkorn của RJO Futures nói với trang Kitco News.

Thị trường hiện đang tranh cãi về việc Fed sẽ tăng lãi suất bao nhiêu trong cuộc họp tháng 9, mức tăng 0,5 điểm phần trăm hay 0,75 điểm phần trăm sẽ được áp dụng. Công cụ FedWatch Tool của sàn CME cho thấy khả năng 56,5% Fed sẽ nâng lãi suất với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm và khả năng 43,5% Fed sẽ nâng lãi suất với bước nhảy 0,75 điểm phần trăm.

Chiến lược gia James Knightley của ING nói rằng sẽ là khôn ngoan nếu đợt thêm một đợt dữ liệu lạm phát và việc làm mới trước khi đưa ra các dự báo chính xác hơn về giá vàng. Ông nhận định Fed sẽ nâng lãi suất 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9.

Với quan điểm bi quan về giá vàng, Giám đốc John Weyer của Walsh Trading cho rằng bất kỳ sự hồi phục nào của giá vàng cũng khó duy trì lâu. Ông dự báo nếu giảm dưới 1.770 USD/oz, giá vàng sẽ tụt về 1.715 USD/oz.

Ông Haberkorn cũng cảnh báo vàng sẽ tiếp tục giảm giá trong tuần này trước thềm hội nghị Fed và đồng USD có thể tăng giá mạnh. “Giá vàng khó hồi phục trong môi trường này. Giá vàng được hỗ trợ ở khoảng 1.720 USD/oz, và sẽ giảm tiếp về 1.700 USD/oz. Dưới mốc đó nhà đầu tư sẽ mua”, ông nói.

Diễn biến giá vàng thế giới từ đầu năm đến nay. Đơn vị: USD/oz.

Còn theo chuyên gia Everett Millman của Gainesville Coins, ngưỡng kháng cự mạnh của giá vàng hiện là 1.800 USD/oz, và giá vàng có khả năng lao dốc về 1.600 USD/oz. “Trong ngắn hạn, không có mức sàn vững chắc nào cho giá vàng cho tới mốc 1.600 USD/oz. Tôi không cho là giá vàng sẽ kết thúc năm 2022 ở mức thấp đó, nhưng trong ngắn hạn giá vàng có khả năng giảm dưới 1.700 USD/oz”.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD sáng nay dao động quanh mức 108,1 điểm, giảm nhẹ so với mức đóng cửa tuần trước.

Vietcombank báo giá USD ở mức 23.265 đồng (mua vào) và 23.545 đồng (bán ra), không thay đổi so với chốt tuần trước.