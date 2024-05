Vàng tụt giá trong lúc đợi số liệu lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh do nhà đầu tư chốt lời trong lúc đợi các báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ dự kiến công bố trong tuần này, để tìm manh mối về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) trong năm nay. Giá vàng miếng trong nước sáng nay (14/5) giảm có nơi giảm tới cả triệu đồng mỗi lượng trong khi giá vàng nhẫn đi ngang.

Đóng cửa phiên giao dịch tại New York, giá vàng giao ngay giảm 23 USD/oz, tương đương giảm gần 1%, còn 2.337,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Lúc hơn 9h sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 5,2 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, giao dịch ở mức 2.341,9 USD/oz. Mức giá này tương đương khoảng 71,9 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 86 triệu đồng/lượng (mua vào) và 88 triệu đồng/lượng (bán ra), giảm 1 triệu đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với cuối giờ chiều hôm qua. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ sáng qua, giá vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này hiện đang cao hơn nửa triệu đồng mỗi lượng.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 86 triệu đồng/lượng và 89 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng miếng SJC bán lẻ đang cao hơn 16-17 triệu đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng nhẫn tròn trơn có giá bán ra phổ biến khoảng 76,4 triệu đồng/lượng và gần như không thay đổi so với cuối giờ chiều qua.

Tại Hà Nội, nhẫn tròn 999,9 hiệu Phú Quý của Phú Quý có giá 75 triệu đồng/lượng (mua vào) và 76,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn Rồng Thăng Long ở mức 74,88 triệu đồng/lượng và 76,38 triệu đồng/lượng.

Công ty SJC báo giá vàng nhẫn tròn trơn SJC tại thị trường Tp.HCM ở mức 74,6 triệu đồng/lượng cho chiều mua vào và 76,3-76,4 triệu đồng/lượng cho chiều bán ra tuỳ trọng lượng sản phẩm.

So với giá quốc tế quy đổi, giá vàng nhẫn đang cao hơn 4,5 triệu đồng/lượng.

Theo thông báo vào ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước sáng nay tổ chức đấu thầu bán vàng miếng ra thị trường, với tổng lượng chào thầu là 16.800 lượng vàng và giá tham chiếu là 88 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, nhiều nhà đầu tư chốt lời trong phiên đầu tuần sau khi giá vàng đạt mức cao nhất 3 tuần vào hôm thứ Sáu tuần trước.

Ngoài ra, tâm lý thận trọng gia tăng trước khi hai báo cáo lạm phát quan trọng dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố trong tuần này, gồm chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) vào ngày thứ Ba và chỉ số giá tiêu dùng (PPI) vào ngày thứ Tư. Về CPI, các nhà kinh tế được hãng tin Dow Jones khảo sát dự báo mức tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. PPI được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước.

“Vàng để mất một phần thành quả tăng giá của tuần trước vì nhà đầu tư hiện thực hoá lợi nhuận trước khi dữ liệu CPI và PPI được công bố trong tuần này”, nhà giao dịch kim loại quý đốc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

“Các nhà đầu cơ vàng giá lên đang có mối lo ngại hợp lý rằng Fed cần phải có được những dữ liệu lạm phát yếu hơn để có thể bắt đầu hạ lãi suất, chứ không chỉ số liệu việc làm yếu hơn”, ông Wong phát biểu.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Tuần trước, giá vàng tăng hơn 1% sau khi số liệu việc làm suy yếu của Mỹ củng cố khả năng Fed bắt đầu hạ lãi suất trong năm nay.

Trong một cuộc khảo sát của Reuters, đại đa số các nhà kinh tế được hỏi dự báo Fed giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên diễn ra vào tháng 9. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 66% Fed bắt đầu giảm lãi suất vào tháng 9.

Đồng USD không có nhiều biến động trước khi các báo cáo lạm phát của Mỹ được công bố, với chỉ số Dollar Index hiện dao động quanh ngưỡng khoảng 105,3 điểm, bằng với mức đóng cửa của tuần trước.

Vietcombank sáng nay báo giá USD ở mức 25.152 đồng (mua vào) và 25.482 đồng (bán ra), tăng 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.