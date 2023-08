VEAM: Lợi nhuận sau thuế quý 2 đạt 6071 tỷ đồng, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm ngoái

Theo Báo cáo tài chính công ty mẹ, tại 30/6/2023 VEA có 58 tỷ đồng. Tiền và các khoản tương đương tiền, 14.142 tỷ đồng.

Đầu tư tài chính ngắn hạn, tăng 19,5% so với đầu năm. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn này là các khoản tiền gửi có kỳ hạn ở các ngân hàng bao gồm: 2052,5 tỷ gửi ở ngân hàng Seabank, 2135 tỷ gửi Agribank, 1695 tỷ gửi ngân hàng Vietinbank, 6666 gửi BIDV, 1386,4 tỷ gửi Vietcombank, 30 tỷ gửi ACB chi nhánh Bỉm Sơn…

Cũng tại 30/6/2023 VEA có các khoản phải thu ngắn hạn là 7.244 tỷ đồng, gấp đôi so với đầu năm. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi là 397,4 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm. Tài sản dài hạn 3.696 tỷ đồng, xấp xỉ đầu năm.

Quý 2/2023 VEA đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 81 tỷ đồng, bằng nửa quý 2/2022, doanh thu hoạt động tài chính 6.170 tỷ đồng, tăng 33,7% so với quý 2 năm ngoái, chi phí bán hàng 5,5 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ, chi phí quản lý doanh nghiệp 35,6 tỷ, tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Kết quả lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh quý 2/2023 đạt 6.121 tỷ đồng, tăng 33,3% so với quý 2/2022, lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 đạt 6.071 tỷ, tăng 33,2% so với quý 2 năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, VEA đạt lợi nhuận sau thuế 6.226 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Năm 2022, VEAM đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 533 tỷ đồng và doanh thu tài chính 5.918 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5.623,9 tỷ đồng. Đại hội thường niên 2023 của VEA đã thông qua tỷ lệ cổ tức năm 2022 là 3.734 đồng/cổ phần.

VEAM có vốn điều lệ 13.288 tỷ đồng, phần vốn nhà nước chiếm 88,47% do Bộ Công Thương quản lý. VEAM hoạt động trên 3 mảng kinh doanh chính: Cơ khí chế tạo máy động lực, máy nông nghiệp; sản xuất, chế tạo lắp ráp ô tô, xe máy; và công nghiệp phụ trợ.

Trong đó quan trọng nhất là mảng sản xuất, chế tạo lắp ráp ô tô. VEAM là đối tác Việt Nam tham gia góp vốn và thành lập các liên doanh Toyota Việt Nam (hiện VEAM nắm 20%), Honda Việt Nam (hiện VEAM nắm 30%), Ford Việt Nam (25%, thông qua công ty con là VEAM DISOCO), Mekong Auto, Kumba và VEAM Korea..

Phần lớn doanh thu tài chính của công ty là cổ tức được chia từ các liên doanh ô tô xe máy đã nêu.

VEAM là doanh nghiệp lớn nhất về qui mô và có truyền thống lâu dài về sản xuất máy nông nghiệp tại Việt Nam.

Với bề dày kinh nghiệm trong sản xuất, các sản phẩm của VEAM như: máy cày, động cơ đốt trong (xăng và diesel), máy xay xát lúa và hộp số nuôi tôm rất được thị trường nội địa ưa thích và đã bước đầu xuất khẩu ra thị trường nước ngoài.