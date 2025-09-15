Vi phạm hàng loạt quy định, VPI bị phạt tiền

VPI bị phạt tổng cộng 380 triệu đồng, trong đó mức phạt nặng nhất là 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 243/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú ((mã VPI-HOSE) bị phạt tổng cộng 380 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này theo quy định tại điểm c khoản 6 Điều 15 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 13 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: ngày 10/11/2022, Công ty ký Hợp đồng vay vốn số 1011/2022/HDVV-NHP và Phụ lục số 01 ngày 08/11/2023 về việc cho 01 cá nhân là cổ đông của Công ty vay tối đa 400 tỷ đồng, thời hạn vay đến ngày 31/12/2024 (Công ty đã tất toán khoản cho vay này ngày 25/7/2024). Công ty đã ký các hợp đồng cung cấp khoản vay cho 02 tổ chức là người có liên quan của cổ đông Công ty theo Hợp đồng vay vốn số 20012022/HĐVV/VPI-HP ngày 20/01/2022 (vay tối đa 300 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, tất toán ngày 22/3/2024) và số 07122022/HĐVV/VPI-HP ngày 07/12/2022 (vay tối đa 200 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng, tất toán ngày 01/11/2024); theo Hợp đồng vay vốn số 2512/2023/HĐVV/VPI-LH ngày 25/12/2023 (vay tối đa 150 tỷ đồng, thời hạn 01 năm) và Phụ lục 01 gia hạn khoản vay đến 25/12/2025 (tất toán ngày 23/5/2025).

Tiếp theo là mức phạt 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP).

Cụ thể: Công ty không công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế công bố thông tin; không công bố trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và trang thông tin điện tử của Công ty đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2704/NQ-HĐQT ngày 27/4/2023 thông qua chủ trương chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện của Công ty tại tỉnh Quảng Ninh, Nghị quyết HĐQT số 2811/NQ-HĐQT ngày 28/11/2023 thông qua điều chỉnh và bổ sung phương án chào bán và hồ sơ đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng.

Công ty bị phạt tiếp 85 triệu đồng đối với hành vi thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 8 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP.

Cụ thể: theo Bản công bố thông tin về kết quả chào bán, ngày hoàn tất đợt chào bán trái phiếu mã VPIH2427002 là 30/12/2024. Công ty đã thực hiện đăng ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 19/02/2025, quá 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đợt chào bán vào ngày 30/12/2024.

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP (Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023, năm 2023, 6 tháng đầu năm 2024 và năm 2024 của Công ty không trình bày đầy đủ nội dung theo mẫu quy định tại Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC, cụ thể:

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các giao dịch với người có liên quan của công ty (Doanh thu từ cho vay với Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home; Góp vốn hợp tác đầu tư với Công ty cổ phần Văn Phú Bắc Ái; Doanh thu cung cấp dịch vụ với công ty TNHH một thành viên (MTV) Đầu tư Hùng Sơn; Lãi cho vay, chi phí lãi đi vay với Công ty TNHH Văn Phú Resort Lộc Bình) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty);

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan của công ty (Giao dịch góp vốn hợp tác đầu tư với công ty con là Công ty cổ phần Văn Phú - Bắc Ái) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại Mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty);

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan (Doanh thu cung cấp dịch vụ với Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Tân Trí; Thu hồi gốc vay, lãi cho vay Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty);

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024 không liệt kê danh sách các công ty con tại mục VII.1 (Danh sách về người có liên quan của công ty); không liệt kê các nội dung về giao dịch người liên quan (Doanh thu cung cấp dịch vụ với Công ty TNHH MTV Đầu tư Văn Phú - Giảng Võ; Thu hồi gốc vay, lãi cho vay Công ty cổ phần Đầu tư Grand Home; Mua dịch vụ, Góp vốn Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý khách sạn Văn Phú) và số lượng, tổng giá trị giao dịch tại mục VII.2 (Giao dịch với người có liên quan của công ty). Báo cáo thường niên năm 2024 không có nội dung về 01 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu (đã hoàn thành trong năm 2024).

Về kết quả kinh doanh, VPI ghi nhận lợi nhuận sau thuế bán niên 2025 trên báo tài chính riêng giảm 43% từ hơn 208 tỷ cuống gần 119 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính hợp nhất tăng 50% từ gần 96 tỷ lên gần 144 tỷ đồng.

Theo giải trình từ phía công ty, lợi nhuận trên báo cáo tài chính riêng giảm 43% là do trong 6 tháng đầu năm 2024, công ty tiếp tục ghi nhận doanh thu cho thuê các căn hộ dịch vụ tại dự án Oakwood Residence Hanoi, bắt đầu ghi nhận doanh thu từ dự án Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà kết hợp thương mại hỗn hợp tại Phân khu số 2, khu đô thị phía Nam thành phố Bắc Giang tại phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang (“Dự án Terra Bắc Giang") và ghi nhận doanh thu từ một số dịch vụ khác. Lợi nhuận chủ yếu đến từ hoạt động chuyển nhượng khoản đầu tư.

Cũng trong 6 tháng đầu năm 2025, công ty thực hiện các hoạt động tương tự như cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, công ty tập trung vào hoạt động tập trung vào việc đầu tư phát triển các dự án bất động sản, lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng các khoản đầu tư giảm mạnh so với năm trước do đó lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng 6 tháng đầu năm 2025 của công ty giảm mạnh 43% so với cùng kỳ năm 2024.

Còn lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 tăng 50% so với cùng kỳ năm 2024 do trong 6 tháng đầu năm 2025, cơ cấu doanh thu tương tự như cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên doanh thu đến từ chuyển nhượng bất động sản tại dự án Terra Bắc Giang tăng mạnh cùng với việc công ty thực hiện được vốn hóa chi phí lãi vay vào giá trị đầu tư các dự án, do đó lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2025 của công ty tăng mạnh 50% so với cùng kỳ năm 2024.