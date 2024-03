Vi phạm tại dự án xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang

Thanh tra Sở Xây dựng An Giang vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 21/KLTT- ĐTT về việc thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư xây dựng đối với dự án Nhà hát tỉnh An Giang.

LOẠT VI PHẠM TRONG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Theo kết luận, tổng mức đầu tư dự án nhà hát tỉnh An Giang hơn 215 tỷ đồng. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương. Chủ đầu tư dự án này là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang và Ban quản lý đô thị An Giang. Đơn vị điều hành dự án là Ban quản lý đô thị An Giang.

Nhà thầu thi công là Liên danh Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc (Gói thầu số 12); Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam (Gói thầu 19); Liên danh Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hòa Lan - Công Ty TNHH Thương mại dịch vụ PCCC Nhà Bè (Gói thầu 21); Công ty TNHH Tư vấn và đầu tư xây dựng CGT (Gói thầu 22); Công ty TNHH MTV Sản xuất thương mại dịch vụ Thủy Ngân (Gói thầu 23); Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Nguyễn Huy (Gói thầu 24); Công ty cổ phần Xây dựng Bách Khoa (Gói thầu 19A).

Đơn vị lập hồ sơ mời thầu: Công ty Cổ phần tư vần và Dịch vụ xây dựng TSC (lập HSMT gói thầu số 09, 11, 12); Công ty TNHH Tư vấn thiết kế TBT (lập hồ sơ mời thầu các gói thầu còn lại của dự án).

Qua thanh tra, đoàn Thanh tra phát hiện nhiều vi phạm, như: Hồ sơ yêu cầu Dịch vụ Tư vấn (lập ngày 06/8/2018): không ghi số, không đóng dấu xác nhận giữa Ban quản lý đô thị An Giang và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang là chưa đúng quy định. Hồ sơ đấu thầu còn thiếu quyết định thành lập Tổ chuyên gia và các chứng chỉ đào tạo đấu thầu của từng thành viên trong Tổ chuyên gia (ngày 03/8/2018) là chưa đúng theo quy định.

Đơn đề xuất chỉ định thầu: Nhà thầu không ghi cụ thể ngày tháng năm ký đơn đề xuất chỉ định thầu, không ghi cụ thể thời gian hồ sơ đề xuất có hiệu lực là không đúng quy định.

Hồ sơ đề xuất của nhà thầu không cung cấp chứng chỉ hành nghề định giá xây dựng hạng II của nhân sự chủ trì dự toán là không đúng quy định.

Chủ đầu tư (bên mời thầu) không thực hiện việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Chủ đầu tư cũng chậm thực hiện lập thủ tục thanh toán cho nhà thầu khi đã nghiệm thu khối lượng là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư số 08/2016/TT-BTC.

Hồ sơ lưu trữ còn thiếu Nhật ký khảo sát, Biên bản khởi công, Biên bản nghiệm thu hiện trường…

Chủ đầu tư chưa phê duyệt Báo cáo kết quả khảo sát địa hình do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Hưng Lợi lập ngày 30/9/2018 là chưa thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 46/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu được duyệt về Báo cáo tài chính trong 03 năm gần đây 2017 – 2018 – 2019, đã dẫn đến “Kết quả lựa chọn nhà thầu bị sai lệch”, vi phạm quy định Luật Đấu thầu năm 2013.

Kết luận thanh tra cũng chỉ ra Ban quản lý đô thị An Giang chịu trách nhiệm theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư và các đơn vị liên quan cũng chịu trách nhiệm liên đới.

Bên cạnh đó, thanh tra cũng chỉ ra nhiều vi phạm về xác định khối lượng công việc. Trong đó, giá trị khối lượng thừa thiếu khi thương thảo hợp đồng ban đầu không được chủ đầu tư xem xét và vẫn cho tổ chức ký kết hợp đồng và triển khai thi công xây dựng… Việc làm này của chủ đầu tư là chưa đúng theo quy định tại Luật Đấu thầu năm 2013.

Theo Thanh tra, tiến độ thực hiện hợp đồng thi công xây dựng đã trễ hạn. Liên danh Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc chưa chấp hành quyết định xử phạt với thời gian trễ hạn 196 ngày, giá trị trễ hạn hợp đồng hơn 26,7 tỷ đồng, giá trị phạt trễ hạn hơn 2,6 tỷ đồng. Hiện tại, nhà thầu thi công là Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam đã không còn thi công tại dự án Nhà hát tỉnh An Giang. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại thì Ban quản lý đô thị An Giang và các đơn vị có liên quan đã thực hiện xong việc khắc phục và nộp trả vào ngân sách Nhà nước với tổng số tiền là hơn 23,6 tỷ đồng.

CHUYỂN HỒ SƠ ĐẾN CƠ QUAN ĐIỀU TRA

Từ các vi phạm trên, đoàn Thanh tra kiến nghị UBND tỉnh An Giang có văn bản chỉ đạo: Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tổ chức, cá nhân của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch An Giang và Ban quản lý đô thị An Giang để xảy ra các sai phạm trong công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà hát tỉnh An Giang.

Các sở, ngành có liên quan xem xét, xử lý các vi phạm trong lĩnh hoạt động đấu thầu đối với cá nhân, tổ chức tham gia hoạt động đấu thầu tại dự án Nhà hát tỉnh An Giang theo quy định pháp luật.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang: tổ chức khắc phục đối với các thiếu sót, vi phạm về thực hiện quản lý đầu tư xây dựng tại dự án Nhà hát tỉnh An Giang.

Đối với Ban quản lý đô thị An Giang: tiến hành kiểm tra, rà soát để khắc phục vi phạm trong công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng tại dự án Nhà hát tỉnh An Giang…

Đối với công tác lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng theo quy định của pháp luật xây dựng và đấu thầu: khắc phục hoàn chỉnh đối với các sai phạm trong quá trình tổ chức đấu thầu và đồng thời tổ chức kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục, hồ sơ pháp lý của các gói thầu của dự án Nhà hát tỉnh An Giang (có vi phạm) để bổ sung hoàn chỉnh những nội dung còn thiếu sót của kết luận thanh tra…

Qua thanh tra, đã phát hiện các vụ việc có dấu hiệu cấu thành tội phạm theo quy định của pháp luật, như: hồ sơ dự thầu của Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam không đáp ứng yêu cầu của Hồ sơ mời thầu được chủ đầu tư phê duyệt.

Liên danh Công ty TNHH Xây dựng phát triển Miền Nam - Công ty TNHH Phương Ngọc đã cung cấp Chứng thư Thư Bảo lãnh thực hiện hợp đồng và Thư Bảo lãnh tiền tạm ứng của Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển – Chi nhánh An Giang. Tuy nhiên, theo xác nhận của Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển – Chi nhánh An Giang, ngân hàng cho biết đã không phát hành 02 loại chứng thư trên và không có trách nhiệm thanh toán nghĩa vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng và cũng không có trách nhiệm nghĩa vụ bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước số tiền hơn 20,4 tỷ đồng.

Qua đó, đoàn Thanh tra chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý đối với các trường hợp sai phạm theo quy định.