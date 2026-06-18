Việt Nam đang góp phần định hình ngành game toàn cầu

Nền tảng hàng đầu thế giới về phát triển và vận hành game - Unity, cho rằng các nhà phát triển game Việt Nam không chỉ sở hữu tài năng và khát vọng lớn mà còn đang chứng minh năng lực cạnh tranh trên quy mô toàn cầu, khi ngày càng nhiều sản phẩm do người Việt phát triển thành công tại các thị trường quốc tế…

Ngày 17/6, Unity tổ chức sự kiện U/Day Hanoi 2026. Đây là lần đầu tiên Unity tổ chức sự kiện chính thức dành cho cộng đồng phát triển game tại Việt Nam, chia sẻ về các giải pháp trong hai lĩnh vực Xây dựng (Create) và Phát triển (Grow) của Unity.

Phát biểu tại sự kiện, ông Minseok Song, Trưởng bộ phận Giải trí khu vực Hàn Quốc và Đông Nam Á của Unity, nhận định ngành game Việt Nam đang ngày càng khẳng định vị thế trên bản đồ game toàn cầu.

Chỉ riêng trong năm 2025, các studio trong nước đã phát hành hơn 27.000 tựa game mới, đạt 4,9 tỷ lượt tải và đưa Việt Nam vươn lên vị trí thứ hai thế giới về lượt tải game di động.

Đây hiện cũng là một trong những lĩnh vực xuất khẩu nội dung số thành công nhất của Việt Nam, phản ánh tiềm năng và năng lực của cộng đồng nhà phát triển trong nước.

Tuy nhiên, khi bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, ngành game Việt Nam cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch về trọng tâm phát triển. Thay vì chỉ theo đuổi quy mô và số lượng người dùng, nhiều studio đã chú trọng hơn đến chất lượng sản phẩm, trải nghiệm người chơi, chiến lược kiếm tiền hiệu quả và tăng trưởng bền vững.

Xu hướng này được phản ánh qua báo cáo Vietnam Mobile Gaming Year-in-Review 2025 của Gamota, khi doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) tăng khoảng 83% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, 73% studio game Việt đã chuyển từ mô hình phụ thuộc vào quảng cáo trong ứng dụng sang IAP hoặc kết hợp giữa IAP và quảng cáo để tối ưu doanh thu.

“Thị trường Việt Nam đang sở hữu một bức tranh phát triển hết sức ấn tượng. Tôi hoàn toàn tin tưởng vào những thành công mà các nhà phát triển Việt Nam sẽ đạt được trong tương lai. Các bạn có tài năng, khát vọng và tầm nhìn để góp phần định hình ngành công nghiệp game”, ông Minseok Song nhấn mạnh.

Bà Ashley Nevon, Phó Chủ tịch phụ trách Quan hệ đối tác toàn cầu của Unity, cho biết qua nhiều năm làm việc với thị trường Việt Nam, bà ngày càng nhận thấy cộng đồng phát triển game trong nước sở hữu nguồn nhân lực chất lượng cao cùng tiềm năng tăng trưởng rất lớn.

“Qua phân tích dữ liệu, chúng tôi nhận thấy khoảng 95% lượt tải các trò chơi do nhà phát triển Việt Nam tạo ra đến từ thị trường quốc tế. Đây là minh chứng rõ ràng cho khả năng cạnh tranh toàn cầu của ngành game Việt Nam”, bà nói.

Cơ hội dành cho các studio Việt Nam còn rất rộng mở khi ngành game toàn cầu tiếp tục tăng trưởng mạnh. Quy mô thị trường hiện được ước tính đạt khoảng 210 tỷ USD, vượt tổng doanh thu cộng lại của video trực tuyến, âm nhạc trực tuyến và phòng vé điện ảnh trên toàn thế giới.

Trong đó, game di động chiếm khoảng 60% tổng mức chi tiêu khoảng 130 tỷ USD mỗi năm của người dùng dành cho các ứng dụng. Với những studio Việt Nam đang hướng tới thị trường quốc tế, việc lựa chọn nền tảng phát triển phù hợp không chỉ là quyết định về công nghệ mà còn là yếu tố mang tính chiến lược đối với hoạt động kinh doanh và khả năng mở rộng trên quy mô toàn cầu.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Danielle Cohen, Giám đốc Cấp cao phụ trách Chiến lược và Doanh thu của Supersonic thuộc Unity, cho rằng thành công trong ngành game không đến từ may mắn mà là kết quả của một công thức được xây dựng có chủ đích và liên tục tối ưu.

Bà dẫn chứng một số tựa game trong danh mục của Supersonic dù đã ra mắt hơn 5 năm vẫn duy trì vị trí cao trên các bảng xếp hạng "Nhiều người cho rằng các trò chơi thành công là nhờ may mắn. Nhưng thực tế, những tựa game thành công được tạo nên từ một công thức rõ ràng", bà nói.

Theo bà Danielle Cohen, công thức đó dựa trên bốn trụ cột. Thứ nhất, trò chơi phải rõ ràng, dễ hiểu với người chơi. Thứ hai, xác định rõ nhu cầu thị trường từ giai đoạn đầu nhằm tránh lãnh phí nguồn lực cho sản phẩm không phù hợp với người dùng mục tiêu. Thứ ba, thiết kế sản phẩm xoay quanh khả năng giữ chân người chơi. Cuối cùng, xây dựng chiến lược kiếm tiền có thể mở rộng, kết hợp giữa doanh thu từ mua hàng trong ứng dụng (IAP) và quảng cáo.

Tại sự kiện, đại diện Unity công bố cũng thông tin dự kiến sẽ tổ chức một cuộc thi dành riêng cho các nhà phát triển trong hệ sinh thái game Việt Nam vào tháng tới với các giải thưởng từ 30.000 USD đến 200.000 USD.