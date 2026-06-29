Việt Nam đề xuất khởi xướng liên minh thương mại nông nghiệp xanh
CChu Khôi
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Việt Nam đang chuẩn bị trình Hội nghị COP31 sáng kiến thành lập Liên minh Thương mại Nông, Lâm nghiệp thông minh và có trách nhiệm với khí hậu (CSR-AFTA), nhằm xây dựng chuỗi giá trị nông, lâm sản xanh, thúc đẩy thương mại bền vững và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu...
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết Hội nghị Biến đổi Khí hậu Liên Hợp Quốc lần thứ 31 (COP31) dự kiến diễn ra vào tháng 11/2026 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Là một trong những quốc
gia xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới nhưng cũng chịu nhiều tác động từ biến
đổi khí hậu, Việt Nam xác định việc phát triển thương mại nông nghiệp phải đi
đôi với bảo vệ môi trường, bảo tồn hệ sinh thái và nâng cao sinh kế cho người
dân.
Trên tinh thần đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang xây dựng sáng kiến
Liên minh Thương mại Nông, Lâm nghiệp thông minh và có trách nhiệm với khí hậu
(CSR-AFTA) để trình bày tại Hội nghị COP31.
THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN XANH
Sáng kiến được xây dựng trên cơ sở bám sát các cam kết và
mục tiêu phát triển bền vững của cộng đồng quốc tế, phù hợp với định hướng của
Công ước Khung của Liên hợp quốc về Biến đổi Khí hậu (UNFCCC), Công ước Đa dạng
Sinh học (CBD), Công ước Liên hợp quốc về Chống Sa mạc hóa (UNCCD), Chương
trình Nghị sự 2030 vì các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) cùng các khuyến
nghị được đưa ra tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên hợp quốc về Hệ thống lương
thực thực phẩm.
Chúng tôi bày tỏ thông điệp rõ ràng: Thương mại
bền vững không nên được nhìn nhận như một rào cản phát triển, mà phải trở thành
động lực thúc đẩy các hành động khí hậu, tăng trưởng xanh, chuyển đổi hệ thống
lương thực thực phẩm, bảo tồn thiên nhiên và nâng cao sinh kế cho người dân".
Ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Nông nghiệp và Môi trường,
Theo ông Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế
của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, CSR-AFTA không phải là một cơ chế đàm phán
hay tạo thêm nghĩa vụ pháp lý cho các quốc gia, mà được thiết kế như một nền tảng
hợp tác tự nguyện, cởi mở và bao trùm. Sáng kiến hướng tới kết nối các chính phủ,
tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, các định chế tài chính, viện nghiên cứu, hiệp
hội ngành hàng và cộng đồng nông dân nhằm thúc đẩy thương mại nông, lâm sản
theo hướng minh bạch, thông minh với khí hậu và phát triển bền vững.
Thông qua sáng kiến này, Việt Nam mong muốn
cùng các đối tác xây dựng một khuôn khổ hợp tác mang lại lợi ích cho tất cả các
bên, thúc đẩy chia sẻ tri thức, huy động nguồn lực, tăng cường đầu tư, đổi mới
sáng tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực cho các quốc gia, đặc biệt là các nước
đang phát triển.
BA TRỤ CỘT CHO THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP XANH
Theo đề xuất, CSR-AFTA đặt ra ba mục tiêu trọng tâm.
Thứ
nhất: Thúc đẩy thương mại nông, lâm sản bền vững trên cơ sở các tiêu chuẩn thống
nhất.
Thứ hai: Bảo vệ sinh kế của nông dân thông qua việc khuyến khích các mô
hình sản xuất sinh thái, tuần hoàn và tái sinh gắn với bảo tồn rừng, đa dạng
sinh học.
Thứ ba: Huy động các nguồn lực tài chính xanh nhằm phát triển chuỗi
giá trị nông nghiệp bền vững.
Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, sáng kiến được xây dựng
trên ba trụ cột chiến lược.
Trụ cột đầu tiên: Tập trung thúc đẩy thương mại
thông minh và có trách nhiệm với khí hậu thông qua việc xây dựng bộ tiêu chí
xanh cho chuỗi cung ứng, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn
hóa nhãn sinh thái, giảm các rào cản kỹ thuật và tạo cơ chế ưu đãi thương mại đối
với những sản phẩm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường.
Trụ cột thứ hai: Hướng đến phát triển nền nông, lâm nghiệp
bền vững bằng các mô hình không gây mất rừng, mở rộng nông - lâm kết hợp, canh
tác đa canh bảo tồn và triển khai Chương trình Lương thực - Rừng (Food Forest
Program). Qua đó, người dân được hỗ trợ tiếp cận công nghệ canh tác tái sinh,
các nguồn tài chính khí hậu và cơ chế chi trả dịch vụ hệ sinh thái nhằm nâng
cao thu nhập, cải thiện sinh kế.
Trụ cột thứ ba: Tập trung phát triển các cơ chế tài chính
xanh và công bằng, bao gồm thúc đẩy thị trường tín chỉ carbon, tín chỉ đa dạng
sinh học trong lĩnh vực nông nghiệp; phát triển bảo hiểm khí hậu cho nông hộ nhỏ;
phát hành trái phiếu xanh ngành nông, lâm nghiệp và huy động nguồn vốn từ các
quỹ khí hậu quốc tế cũng như khu vực tư nhân.
Theo dự thảo, Việt Nam sẽ đóng vai trò điều phối, cùng
các đối tác xây dựng bộ tiêu chí xuất xứ nông, lâm sản xanh, thúc đẩy trao đổi
tín chỉ carbon và chia sẻ kinh nghiệm phát triển các vùng nguyên liệu bền vững.
Sáng kiến được Việt Nam khởi xướng cùng Thổ Nhĩ Kỳ và Australia – hai quốc gia
đồng chủ trì COP31 - với sự tham gia dự kiến của nhiều tổ chức quốc tế và doanh
nghiệp như FAO, WTO, UNDP, WWF, IUCN, CIAT, Coca-Cola và PepsiCo.
Các bên dự kiến
sẽ tổ chức Đối thoại cấp cao CSR-AFTA hằng năm bên lề các kỳ COP nhằm đánh giá
kết quả và thúc đẩy hợp tác.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng kêu gọi các tổ chức quốc
tế, định chế tài chính khí hậu, các nhà tài trợ phát triển và các tập đoàn tiêu
dùng toàn cầu tham gia sáng kiến nhằm hình thành chuỗi giá trị nông, lâm nghiệp
thông minh và có trách nhiệm với khí hậu.
Theo lộ trình, trong năm 2026, Việt
Nam sẽ hoàn thiện nội dung sáng kiến, lấy ý kiến các bộ, ngành và đối tác quốc
tế, đồng thời vận động các quốc gia tham gia đồng sáng lập trước khi chính thức
công bố CSR-AFTA tại Hội nghị COP31 vào tháng 11/2026.
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