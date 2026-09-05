Việt Nam - Myanmar củng cố tin cậy chính trị, mở rộng hợp tác kinh tế

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhất trí củng cố tin cậy chính trị, phát huy hợp tác quốc phòng - an ninh, đồng thời mở rộng hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi số, kết nối và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing trước hội đàm - Ảnh: TTXVN

Sáng 5/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly chủ trì Lễ đón chính thức Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân Kyu Kyu Hla, thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026.

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam tại Lễ đón. Ảnh: Nhân Dân/ Đăng Khoa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar đang có những bước phát triển mới; góp phần củng cố tin cậy chính trị, tạo động lực đưa hợp tác hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng những kết quả Chính phủ Myanmar đạt được sau 5 tháng điều hành đất nước; đánh giá cao những nỗ lực thúc đẩy ổn định, hòa giải, đối thoại, phát triển kinh tế, bảo đảm an ninh, an toàn và nâng cao đời sống người dân.

Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm chính thức Việt Nam trên cương vị Tổng thống Myanmar; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn học tập kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm﻿ với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Nhân Dân

Tổng thống Myanmar nhấn mạnh nước này coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống, mong muốn tăng cường hợp tác và phát huy hiệu quả hơn nữa khuôn khổ Đối tác hợp tác toàn diện với Việt Nam.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Myanmar được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước xây dựng, vun đắp, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện năm 2017.

Hai bên nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp trên các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, đồng thời đẩy mạnh giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên thúc đẩy, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, tạo cơ sở đưa quan hệ hai nước phát triển sâu sắc, thực chất hơn trong giai đoạn mới.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục phát huy hợp tác quốc phòng, an ninh trở thành một trụ cột trong quan hệ hai nước; mở rộng hợp tác đào tạo, giao lưu sĩ quan trẻ, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hai bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, mua bán người, tội phạm công nghệ cao và lừa đảo trực tuyến; đồng thời tái khẳng định cam kết không cho bất cứ cá nhân, tổ chức nào sử dụng lãnh thổ nước này chống lại nước kia.

MỞ RỘNG HỢP TÁC KINH TẾ, CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ KẾT NỐI

Về kinh tế, thương mại và đầu tư, hai bên thống nhất đây là lĩnh vực còn nhiều dư địa phát triển.

Tổng thống Min Aung Hlaing khẳng định Myanmar sẽ quan tâm tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh lâu dài và ổn định tại Myanmar.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu cấp cao Việt Nam tại hội đàm với Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. Ảnh: Nhân Dân.

Hai bên nhất trí khuyến khích mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực chất như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến thực phẩm, viễn thông và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, năng lượng và hạ tầng giao thông; đồng thời thúc đẩy kết nối hàng không và hợp tác du lịch.

Tổng thống Myanmar cho biết nước này quan tâm phát triển chính phủ số, kinh tế số, xây dựng và nâng cấp hạ tầng viễn thông; mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tích cực tham gia, mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Myanmar trong những lĩnh vực Việt Nam có thế mạnh và Myanmar có nhu cầu.

Tổng thống Min Aung Hlaing đánh giá cao hợp tác hai bên trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân; đề nghị tăng cường kết nối văn hóa, thúc đẩy giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, thông qua các chương trình trao đổi học sinh, sinh viên và giảng viên, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm phát triển đất nước, bảo đảm an ninh kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, ổn định kinh tế vĩ mô, hoạch định chính sách, quản lý kinh tế - xã hội, lấy người dân làm trung tâm, phát huy nội lực gắn với chủ động hội nhập quốc tế và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Tổng thống Min Aung Hlaing và các đại biểu cấp cao Myanmar tại hội đàm. Ảnh: Nhân Dân.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường phối hợp tại các cơ chế hợp tác khu vực, quốc tế, trong đó có ASEAN và các cơ chế tiểu vùng sông Mê Công.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông; giải quyết các bất đồng, tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS).

Hai nước cũng thống nhất tăng cường trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về kết nối hạ tầng giao thông vận tải trong tiểu vùng sông Mê Công, gồm Việt Nam, Lào và Myanmar; hợp tác quản lý, sử dụng bền vững tài nguyên nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí chỉ đạo các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ để Myanmar đảm nhận thành công vai trò Chủ tịch tại Hội nghị Cấp cao ACMECS sắp tới tổ chức tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Min Aung Hlaing nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành hai nước tích cực triển khai những nhận thức chung đạt được trong chuyến thăm, đưa quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng sâu rộng, thực chất và hiệu quả.

Tổng thống Min Aung Hlaing trân trọng mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm Myanmar năm 2027, nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác hợp tác toàn diện Việt Nam - Myanmar. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cảm ơn và đề nghị thu xếp phù hợp qua đường ngoại giao.