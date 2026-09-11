Việt Nam - Pháp thúc đẩy các dự án chiến lược về hàng không vũ trụ, hạ tầng và năng lượng sạch

Việt Nam và Pháp thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm trong những lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu chiến lược, gồm hàng không - vũ trụ, hạ tầng giao thông, năng lượng sạch, khoáng sản thiết yếu, khoa học - công nghệ và chuyển đổi số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Ngày 10/9, tại Phủ Thủ tướng Pháp, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển thực chất của quan hệ song phương, đặc biệt kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện.

TẬP TRUNG CÁC DỰ ÁN TRỌNG ĐIỂM, MANG TÍNH BIỂU TƯỢNG

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu; mong muốn hai bên phát huy tối đa lợi thế bổ trợ để đưa khuôn khổ quan hệ mới đi vào chiều sâu, gắn với các mục tiêu phát triển của Việt Nam đến năm 2030 và 2045.

Thủ tướng Sébastien Lecornu đánh giá chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa quan trọng, tiếp tục đà phát triển và tạo động lực mới cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp.

Bày tỏ ấn tượng trước năng lực tự cường và vị thế quốc tế ngày càng cao của Việt Nam, Thủ tướng Pháp khẳng định Việt Nam là đối tác quan trọng trong chiến lược của Pháp tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương; Pháp là cửa ngõ của Việt Nam trong Liên minh châu Âu (EU), còn Việt Nam là cửa ngõ của Pháp với ASEAN.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Về định hướng hợp tác thời gian tới, hai nhà lãnh đạo nhất trí tăng cường trao đổi đoàn các cấp, sớm thiết lập các cơ chế hợp tác mới tương xứng với tầm mức quan hệ và triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động Việt Nam - Pháp giai đoạn 2026 - 2028.

Hai bên thống nhất tiếp tục củng cố hợp tác quốc phòng - an ninh, phối hợp trong hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và phòng, chống tội phạm xuyên biên giới có tổ chức.

Trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai, tận dụng hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thúc đẩy kim ngạch thương mại hai chiều tăng trưởng theo hướng cân bằng, mở cửa hơn nữa thị trường cho các sản phẩm thế mạnh của mỗi bên.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng hợp tác kinh tế, thương mại Việt Nam - Pháp vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Nếu hai bên cùng quyết tâm, hoàn toàn có thể tạo thêm đột phá, đưa hợp tác kinh tế, thương mại tương xứng với khuôn khổ Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Sébastien Lecornu cho biết nhân chuyến thăm lần này, nhiều văn kiện, thỏa thuận và dự án đã, đang được đàm phán và dự kiến ký kết. Chính phủ cùng các bộ, ngành của Pháp mong muốn có những trao đổi cụ thể với các đối tác Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai nhà lãnh đạo thống nhất tập trung nguồn lực thúc đẩy các dự án trọng điểm, mang tính biểu tượng trong những lĩnh vực Pháp có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu chiến lược như hàng không - vũ trụ, hạ tầng giao thông chiến lược, năng lượng sạch và khoáng sản thiết yếu.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục làm sâu sắc hợp tác truyền thống về văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế, kết nối địa phương; đồng thời phát huy hơn nữa trụ cột mới về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Phía Pháp đánh giá cao sự phát triển của ngành công nghiệp Việt Nam, hiện chiếm 37% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), đồng thời mong muốn tham gia các dự án tại Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng chiến lược, khoáng sản; hỗ trợ Việt Nam phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

PHÁP ỦNG HỘ VIỆT NAM TRONG VẤN ĐỀ “THẺ VÀNG” IUU

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hoan nghênh thiện chí của phía Pháp trong hợp tác tài chính, đường sắt và khoa học - công nghệ.

Về hàng không - vũ trụ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao sáng kiến của Tổng thống Pháp tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ và mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự; cho biết hai nước thời gian qua đã có hợp tác tốt về khai thác, vận hành vệ tinh và cần tiếp tục thúc đẩy hơn nữa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Trao đổi về hợp tác với EU, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Pháp có tiếng nói ủng hộ Ủy ban châu Âu gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với xuất khẩu hải sản của Việt Nam.

Thủ tướng Sébastien Lecornu khẳng định sẽ có tiếng nói ủng hộ Việt Nam trong việc gỡ “thẻ vàng” IUU và danh sách không hợp tác về thuế.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai nhà lãnh đạo chia sẻ tầm nhìn chung về đề cao chủ nghĩa đa phương, giải quyết xung đột bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm giới thiệu thành viên đoàn cấp cao Việt Nam với Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu. Ảnh: Thống Nhất – TTXVN

Hai bên nhất trí tôn trọng, giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Việt Nam và Pháp nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại Liên hợp quốc, UNESCO, Cộng đồng Pháp ngữ (OIF) cũng như trong khuôn khổ ASEAN - EU.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ Pháp tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Pháp ổn định cuộc sống, hội nhập tốt, phát huy vai trò cầu nối vững chắc cho tình hữu nghị giữa hai dân tộc.