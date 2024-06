Việt Nam sẽ vào Top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu năm 2024

Theo báo cáo về đầu tư tại khu vực Châu Á - Thái Bình Dương trong quý 1/2024 của Savills Việt Nam, triển vọng phát triển của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2024 là rất tích cực và được thúc đẩy bởi đầu tư nước ngoài mạnh mẽ, đặc biệt là trong các ngành công nghiệp công nghệ cao.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra rằng Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) đã dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam trong năm nay sẽ đạt từ 5,5-6,5%. Mức tăng trưởng này sẽ giúp cho Việt Nam sẽ là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới trong năm nay và sánh ngang với các quốc gia như Ma Cao, Ấn Độ và Philippines.

Tính đến hết quý 1 năm nay, GDP của Việt Nam ước tính tăng 5,66% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng trưởng của các quý đầu tiên giai đoạn 2020-2023. Bên cạnh đó, số liệu được công bố bởi Tổng cục Thống kê (GSO) cho thấy tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký đến ngày 20/5 đạt hơn 11,07 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ. Trong đó, có 1.227 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 7,94 tỷ USD, tăng 27,5% về số dự án và tăng 50,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ.

Ông Troy Griffiths, Phó Giám đốc Điều hành tại Savills Việt Nam nhận định rằng triển vọng kinh tế của Việt Nam trong năm 2024 là rất khả quan, với dự báo tăng trưởng GDP từ 5,5% đến 6,5% sẽ giúp cho Việt Nam vào top 20 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu.

“Dòng vốn FDI phản ánh sự tăng trưởng mạnh mẽ, với vốn FDI đăng ký mới tăng 58% so với cùng kỳ năm trước, cho thấy niềm tin vững chắc của nhà đầu tư và lĩnh vực công nghiệp sôi động”, ông Troy Griffiths cho hay.

Ngành bán dẫn tại Việt Nam sẽ thu hút đầu tư đáng kể trong năm nay. Trong đó, Việt Nam sẽ được hưởng lợi từ Đạo luật CHIPS và Khoa học (Hoa Kỳ), gồm khoản tài trợ 500 triệu USD để nâng cao đào tạo về chất bán dẫn, an ninh mạng và môi trường kinh doanh trên toàn cầu.

Các hoạt động đầu tư bất động sản tại Việt Nam cũng diễn ra tương đối sôi động ở các phân khúc như khu công nghiệp, văn phòng, nghỉ dưỡng...

Đối với lĩnh vực bất động sản nghỉ dưỡng, Savills Việt Nam dự báo rằng lượng khách du lịch từ khu vực châu Á - Thái Bình Dương sẽ quay trở lại mức năm 2019 vào năm 2025. Đặc biệt, Việt Nam ngày càng trở nên phổ biến như một địa điểm lý tưởng đối với các du khách đến từ Ấn Độ.

Điều này không chỉ phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch mà còn mở ra những cơ hội phát triển mới cho thị trường bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam, khi ngày càng nhiều nhà đầu tư nhận thấy tiềm năng và giá trị của việc đầu tư vào những khu vực hấp dẫn và đầy tiềm năng này.

Ngoài ra, nhu cầu mạnh mẽ từ các doanh nghiệp sản xuất và công nghệ thông tin (CNTT) của nước ngoài sẽ tiếp tục hỗ trợ hiệu quả hoạt động của các văn phòng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sự gia tăng đầu tư từ các công ty quốc tế trong những ngành này sẽ góp phần làm tăng nhu cầu thuê văn phòng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự mở rộng và phát triển bền vững của thị trường bất động sản văn phòng tại hai thành phố lớn nhất Việt Nam.