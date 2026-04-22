Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi xanh tại GX Week 2026, mở rộng hợp tác quốc tế

An Chi

22/04/2026, 18:41

Chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu trong đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, gắn với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến đổi khí hậu...

Thứ trưởng Lê Công Thành tham gia thảo luận tại Phiên thảo luận Đối thoại chính sách cấp cao về chuyển đổi năng lượng. Ảnh: mae.gov.vn

Từ ngày 18-21/4/2026, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam do Thứ trưởng Lê Công Thành làm Trưởng đoàn đã tham dự Tuần lễ quốc tế Chuyển đổi xanh (Green Transformation Week – GX Week) tổ chức tại thành phố Yeosu, Hàn Quốc...

CHUYỂN ĐỔI XANH LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU TRONG ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG

Trong khuôn khổ sự kiện, Thứ trưởng Lê Công Thành đã có bài phát biểu tại Phiên thảo luận Đối thoại chính sách cấp cao về chuyển đổi năng lượng. Ông chia sẻ những định hướng và chính sách của Việt Nam nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, kinh tế tuần hoàn, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thứ trưởng Lê Công Thành nhấn mạnh chuyển đổi xanh là yêu cầu tất yếu trong đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam, gắn với mục tiêu đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế trước biến đổi khí hậu.

Việt Nam đang ưu tiên thúc đẩy chuyển đổi năng lượng theo hướng sạch và bền vững; coi tiết kiệm và hiệu quả năng lượng là “nguồn năng lượng đầu tiên”; đồng thời đẩy mạnh bảo vệ và phát triển rừng bền vững, phát triển kinh tế tuần hoàn và từng bước xây dựng thị trường carbon trong nước.

Bên cạnh đó, Việt Nam chú trọng thúc đẩy nông nghiệp phát thải thấp dựa vào hệ sinh thái, cũng như huy động hiệu quả các nguồn lực tài chính xanh, công nghệ và nguồn nhân lực cho quá trình chuyển đổi.

Thứ trưởng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, đồng thời nhấn mạnh vai trò thiết yếu của hợp tác quốc tế trong việc chia sẻ công nghệ, kinh nghiệm và nguồn lực, qua đó thúc đẩy tiến trình chuyển đổi xanh toàn cầu theo hướng công bằng, bao trùm và hiệu quả hơn.

Tại GX Week 2026, Đoàn công tác đã tích cực tham gia các phiên thảo luận chuyên đề về biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, chuyển đổi công nghiệp và tài chính bền vững; đồng thời trao đổi kinh nghiệm, cập nhật các xu hướng, mô hình và giải pháp công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực môi trường và phát triển bền vững.

MỞ RỘNG HỢP TÁC QUỐC TẾ, HUY ĐỘNG NGUỒN LỰC CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ XANH

Bên lề sự kiện, Thứ trưởng Lê Công Thành đã có chuyến thăm và làm việc tại Trung tâm Tuần hoàn tài nguyên Busan (BRC) thuộc thành phố Busan nhằm tìm hiểu về mô hình quản lý chất thải và phát triển kinh tế tuần hoàn tiêu biểu của thành phố. 

Tại đây, Đoàn công tác được giới thiệu tổng thể về cách thức vận hành của Trung tâm, trong đó nổi bật là hệ thống điều phối, thu thập và phân tích dữ liệu chất thải, kết nối các cơ sở tái chế, xử lý và các doanh nghiệp liên quan trong chuỗi tuần hoàn tài nguyên. Mô hình của BRC thể hiện rõ tư duy “rác là tài nguyên”, khi chất thải được phân loại, tái chế và chuyển hóa thành nguyên liệu hoặc năng lượng phục vụ phát triển đô thị.

Ngoài khía cạnh kỹ thuật, Đoàn cũng tìm hiểu về các chương trình giáo dục cộng đồng, truyền thông nâng cao nhận thức, các hoạt động trải nghiệm thực tế và nâng cao nhận thức về lối sống xanh, không rác thải dành cho thanh thiếu niên. Đây là điểm nhấn quan trọng giúp thay đổi hành vi xã hội, đưa kinh tế tuần hoàn trở thành một phần trong đời sống thường ngày của người dân Busan.

Thông qua tham dự GX Week, Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã góp phần nâng cao vị thế, hình ảnh của Việt Nam tại các diễn đàn quốc tế về chuyển đổi xanh; đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác, huy động nguồn lực quốc tế phục vụ mục tiêu phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và hướng tới nền kinh tế xanh, phát thải thấp.

Tiếp đó, Thứ trưởng Lê Công Thành đã có buổi làm việc với ông Kim Young Ki, Quyền Viện trưởng Viện Công nghệ và Công nghiệp Môi trường Hàn Quốc (KEITI).

Tại buổi làm việc, hai bên khẳng định mối quan hệ đối tác ngày càng chặt chẽ, thể hiện qua các cuộc trao đổi cấp cao liên tục. Thứ trưởng đánh giá cao vai trò của KEITI trong hỗ trợ kỹ thuật, tích cực hỗ trợ Việt Nam trong công tác hoàn thiện thể chế, chia sẻ kinh nghiệm chính sách và thúc đẩy triển khai các dự án môi trường cụ thể.

Các kết quả hợp tác nổi bật gồm hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện khung pháp lý, bao gồm Luật Tài nguyên nước, Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; hỗ trợ xây dựng, triển khai cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), đề xuất xây dựng Dự án Khu công nghiệp tái chế tài nguyên.

Hai bên thống nhất tiếp tục triển khai Biên bản ghi nhớ hợp tác năm 2023, đặc biệt trong các lĩnh vực kinh tế tuần hoàn, biến đổi khí hậu và quản lý chất thải.

Việt Nam đề nghị KEITI tiếp tục hỗ trợ chia sẻ kinh nghiệm để hoàn thiện Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; xây dựng các dự án trọng điểm như khu công nghiệp tái chế, phát triển nhiên liệu từ rác thải và các sáng kiến giảm phát thải do các doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại Việt Nam.

Trong lĩnh vực tài nguyên nước, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh nguồn nước, quản lý lưu vực và ứng dụng hệ thống dữ liệu số.

Bên cạnh đó, hai bên cũng đề xuất định hướng phát triển các dự án liên quan đến quản lý và xử lý chất thải đại dương và các nguồn chất thải điện tử và pin xe điện, là những vấn đề cấp thiết mà cả hai quốc gia đều đang quan tâm. Buổi làm việc kết thúc với cam kết tăng cường hợp tác thực chất, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững của cả hai quốc gia.

Nhân dịp này, Đoàn công tác cũng tham dự các hoạt động triển lãm, giới thiệu công nghệ và giải pháp xanh, qua đó tìm hiểu các mô hình đổi mới sáng tạo và thúc đẩy kết nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác quốc tế.

GX Week là diễn đàn hợp tác toàn cầu quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới phát triển bền vững. Sự kiện thu hút sự tham gia của lãnh đạo các chính phủ, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp và các bên liên quan từ nhiều quốc gia, cùng trao đổi về các giải pháp ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi mô hình tăng trưởng.

biến đổi khí hậu Bộ Nông nghiệp và Môi trường Chuyển đổi năng lượng chuyển đổi xanh GX Week 2026 Hàn Quốc hợp tác quốc tế hợp tác xanh Kinh tế tuần hoàn Kinh tế xanh mô hình tăng trưởng năng lượng sạch phát thải ròng Thứ trưởng Lê Công Thành

