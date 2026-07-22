Việt Nam trở thành trọng tâm trong chiến lược nông nghiệp toàn cầu của Argentina

Với việc được xếp cùng nhóm các nền kinh tế lớn châu Á như: Nhật Bản, Ấn Độ và Singapore, Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế là thị trường tiêu thụ nông sản ổn định mà đang trở thành mắt xích chiến lược không thể thiếu trong chuỗi giá trị nông nghiệp của Argentina...

Ngô là một trong những mặt hàng Việt Nam nhập khẩu lớn từ Argentina. Ảnh: TTXVN.

Thương vụ Việt Nam tại Argentina cho biết tại hội thảo "El negocio de alimentar" thuộc khuôn khổ Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế Palermo 2026 (Expo Rural 2026), ông Pablo Quirno, Thứ trưởng Tài chính phụ trách quan hệ kinh tế quốc tế Argentina, khẳng định Chính phủ Argentina sẽ tiếp tục mở rộng thị trường xuất khẩu, đưa hàng hóa Argentina đến các thị trường trọng điểm và tháo gỡ các rào cản thương mại nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Đáng chú ý, Việt Nam được ông Pablo Quirno nhắc đến cùng Singapore, Nhật Bản và Ấn Độ là những thị trường ưu tiên trong định hướng mở rộng xuất khẩu nông sản của Argentina trong thời gian tới.

Argentina đang hướng tới mục tiêu trở thành "một tác nhân không thể thay thế trong địa chính trị lương thực toàn cầu", trong đó việc mở rộng hiện diện tại các thị trường châu Á được xem là một trong những trụ cột của chiến lược xuất khẩu quốc gia.

Thương vụ Việt Nam tại Argentina nhận định, việc một quốc gia Đông Nam Á được đặt ngang hàng với các nền kinh tế lớn của châu lục thể hiện sự chuyển dịch chiến lược rõ nét của Argentina sang các khu vực có tốc độ tăng trưởng năng động và nhu cầu nhập khẩu nông sản lớn, ổn định. Việc này đồng thời phản ánh vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trong hệ thống cung ứng nông sản toàn cầu, đặc biệt ở các ngành công nghiệp phụ trợ như thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm và nuôi trồng thủy sản.

Sự ưu tiên này không phải là một tuyên bố mang tính xã giao, mà được xây dựng trên nền tảng thương mại tăng trưởng vượt bậc và có tính hỗ trợ tương hỗ cao giữa hai nền kinh tế.

Theo số liệu từ Viện Thống kê và Điều tra Quốc gia Argentina (INDEC), nông nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò trụ cột tuyệt đối của quốc gia Nam Mỹ này. Trong 5 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu của Argentina đạt 40,36 tỷ USD, tăng 24,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nông sản chế biến chiếm 30,9% và nông sản thô chiếm 26,6%, tương đương gần 58% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nông nghiệp không chỉ là nguồn thu ngoại tệ chủ lực mà còn là bệ phóng để Argentina vươn tầm ảnh hưởng về an ninh lương thực thế giới.

Trong bức tranh chung đó, Việt Nam nổi lên như một đối tác thương mại hàng đầu tại Đông Nam Á của Argentina, với kim ngạch song phương 5 tháng đầu năm 2026 đạt khoảng 1,95 tỷ USD. Trong đó, Việt Nam nhập khẩu từ Argentina 1,56 tỷ USD, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, nhóm nguyên liệu phục vụ sản xuất đạt 1,147 tỷ USD, tăng tới 102,1%, chiếm 73,6% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ Argentina. Ngô tiếp tục là mặt hàng nhập khẩu lớn nhất, bên cạnh đậu tương, dầu thực vật, bông, nguyên liệu thủy sản và nhiều nguyên liệu đầu vào khác phục vụ ngành thức ăn chăn nuôi, chế biến thực phẩm và sản xuất nông nghiệp.

Cấu trúc thương mại này làm nổi bật một thực tế: Việt Nam không chỉ đơn thuần là điểm đến tiêu thụ cuối cùng, mà đã phát triển thành một trung tâm chế biến và chuyển tiếp giá trị. Nguồn nguyên liệu thô và bán thành phẩm từ Argentina nhập khẩu vào Việt Nam được đưa vào dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi, chế biến thủy sản và thực phẩm, không chỉ phục vụ thị trường nội địa 100 triệu dân mà còn tiếp tục xuất khẩu sang các thị trường thứ ba. Qua đó, Việt Nam giúp khép kín và gia tăng giá trị cho chính chuỗi cung ứng nông sản của Argentina.

Việc Argentina đưa Việt Nam vào nhóm ưu tiên chiến lược mở ra dư địa hợp tác vô cùng to lớn cho cộng đồng doanh nghiệp hai nước.

Không dừng lại ở các giao dịch mua bán nguyên liệu nông nghiệp thuần túy, doanh nghiệp Việt Nam đứng trước cơ hội mở rộng hợp tác toàn diện các công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn. Bằng cách ứng dụng công nghệ và nguồn nguyên liệu từ Argentina vào chế biến sâu, kết hợp với việc hoàn thiện hạ tầng vận tải, kho bãi để giảm chi phí thương mại liên lục địa, Việt Nam sẽ trở thành cầu nối chính đưa nông sản Argentina thâm nhập sâu hơn vào thị trường chung ASEAN.

Sự chủ động từ phía Chính phủ Argentina trong việc mở cửa thị trường và tháo gỡ rào cản thương mại sẽ là đòn bẩy quan trọng. Đây chính là nền tảng vững chắc để quan hệ đối tác kinh tế - nông nghiệp giữa Việt Nam và Argentina bước sang giai đoạn phát triển mới: ổn định, bền vững và mang lại giá trị gia tăng cao cho cả hai bên.