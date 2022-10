Việt Nam và Phần Lan hợp tác quản trị rừng bền vững

Ngày 10/10/2022, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan đã hội đàm với Ngài Antti Kurvinen - Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan nhằm trao đổi những vấn đề hai bên cùng quan tâm, trong đó có việc phát triển rừng bền vững.

Nhân dịp này, hai bên đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác nông nghiệp Việt Nam – Phần Lan.

VIỆT NAM MUỐN TIẾP THU KINH NGHIỆM VỀ QUẢN TRỊ RỪNG

Bộ trưởng Lê Minh Hoan bày tỏ: “Cảm xúc đầu tiên của tôi là rất hạnh phúc, khi được tiếp đón những người đến từ quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Tôi đã được tháp tùng Chủ tịch quốc hội Vương Đình Huệ đến thăm Phần Lan vào tháng 9/2021. Trong chuyến đi đó, tôi được đến thăm một khu rừng ở Phần Lan, được dạo quanh khu rừng đó và cảm nhận được rằng rừng cũng góp phần cho Phần Lan hạnh phúc”.

"Đề nghị Phần Lan hỗ trợ tiếp hợp phần 3; đồng thời hỗ trợ Việt Nam thực hiện liên quan phát triển rừng đa dụng. Mong muốn Phần Lan hỗ trợ nguồn lực cho Việt Nam phát triển hệ thống quản lý thông tin ngành lâm nghiệp, tăng cường năng lực trong quản trị rừng, trong đó có thực thi công ước CITES". Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, khoảng 2/3 diện tích rừng và hơn 80% lượng gỗ sản xuất của Phần Lan đến từ chủ rừng và các hộ gia đình. Phần Lan là quốc gia có độ che phủ rừng lớn nhất châu Âu, với hơn 70% diện tích bề mặt được rừng bao phủ. Việc sở hữu rừng theo hộ gia đình là một giải pháp được quốc gia Bắc Âu đẩy mạnh và thành công, đồng thời mang lại sự thay đổi lớn cho nền kinh tế quốc dân.

“Phần Lan đã vươn tới sự thịnh vượng nhờ kinh nghiệm trong việc sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên tái tạo một cách bền vững. Chúng tôi hy vọng sẽ học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm hay, cũng như chuyển giao một phần các công nghệ chế biến gỗ, ngành tăng trưởng mạnh tại Việt Nam vài năm trở lại đây", Bộ trưởng Lê Minh Hoan nói.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cảm ơn Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan đã hỗ trợ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện dự án liên quan đến dữ liệu thông tin rừng quốc gia. Việt Nam đánh giá cao dự án này ở giai đoạn 1và 2 đã tạo cơ sở để ngành lâm nghiệp Việt Nam quản lý hệ thống thông tin rừng hiệu quả.

THÚC ĐẨY THƯƠNG MẠI NÔNG SẢN

Theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, từ năm 2017, quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Phần Lan chuyển từ hợp tác phát triển sang quan hệ đối tác bình đẳng, các lĩnh vực hợp tác thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân ngày càng được mở rộng. Với lợi thế từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), thương mại giữa hai nước đã có sự tăng trưởng tích cực bất chấp những khó khăn, thách thức của đại dịch Covid-19.

Kim ngạch thương mại hai nước năm 2021 đạt gần 512 triệu USD, tăng trưởng 54% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, xuất khẩu của Việt Nam sang Phần Lan năm 2021 đạt 266,5 triệu USD, tăng 97% so với năm 2020. Nhập khẩu từ Phần Lan của Việt Nam đạt 245,1 triệu USD, tăng 24,7% so với năm trước.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng thông tin, xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam năm 2021 đạt 48,6 tỷ USD. Đồng thời, Việt Nam là thị trường đầy tiềm năng với gần 100 triệu dân, có mức tăng trưởng kinh tế ổn định 6-7%/năm. Việt Nam cũng là cửa ngõ cho thị trường Đông Nam Á với 650 triệu dân, với nền kinh tế phát triển rất năng động.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan hội đàm với Ngài Antti Kurvinen - Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan.

Việt Nam đang triển khai thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 dựa trên 3 trụ cột: Nông nghiệp sinh thái - Nông thôn hiện đại - Nông dân văn minh và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam tại COP-26 về việc tiến tới trung hòa phát thải vào năm 2050 và giảm 30% phát thải vào năm 2030.

Việt Nam đang nỗ lực để xử lý vấn đề chống khai thác IUU nên đề nghị Phần Lan có tiếng nói ủng hộ để Ủy ban Châu Âu nhanh chóng xem xét việc tháo gỡ “Thẻ vàng” đối với ngành khai thác hải sản của Việt Nam, vì sinh kế của ngư dân Việt Nam và lợi ích của người tiêu dùng châu Âu.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan cho biết Việt Nam đang chuyển đổi mô hình phát triển giá trị nông nghiệp đơn ngành sang đa ngành. Vì vậy, đề nghị Phần Lan hỗ trợ phân ngành chăn nuôi, trồng trọt, phát triển lâm nghiệp đa dụng; hỗ trợ chuyển đổi từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển nông thôn bền vững, nông nghiệp tuần hoàn, cung cấp nước sạch nông thôn.

"Các lĩnh vực, tiềm năng hợp tác giữa Việt Nam và Phần Lan là rất lớn. Hai nước cũng cần xem xét các cơ hội hợp tác trong tương lai như trong lĩnh vực giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên Việt Nam sang Phần Lan học tập và lao động sang làm việc…" Ông Antti Kurvinen, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan,

Ông Antti Kurvinen, Bộ trưởng Nông nghiệp và Lâm nghiệp Phần Lan cho biết chuyến công tác này, ông cùng với đại diện của 14 công ty Phần Lan thăm Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12/10/2022. Chuyến thăm này còn có sự đồng hành của Bộ Ngoại giao và Kinh doanh Phần Lan tổ chức. Các thành viên của đoàn đại diện cho các công ty và các tác nhân khác hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp thực phẩm, chuyên môn nước và công nghiệp lâm nghiệp.

“Trong các cuộc họp cấp cao được tổ chức trong chuyến đi, chúng tôi hy vọng nhận thức về chất lượng thực phẩm của Phần Lan được nâng cao và các mối quan hệ kinh doanh được mở ra bằng cách trình bày các bí quyết cấp cao của Phần Lan trong ngành nước và ngành lâm nghiệp. Chuyến thăm là cơ hội duy nhất để giới thiệu bộ ba sản phẩm xuất sắc của Phần Lan tại thị trường gần một trăm triệu người tiêu dùng Việt Nam”, Bộ trưởng Antti Kurvinen chia sẻ.

Theo đó, Bộ trưởng Kurvinen sẽ gặp gỡ đại diện của các công ty Phần Lan, cũng như các bộ trưởng Việt Nam và các đại diện khác của các cơ quan nhà nước. Tại Hà Nội, Bộ trưởng sẽ chủ trì một hội thảo về lĩnh vực nước và tại Thành phố Hồ Chí Minh là một diễn đàn lâm nghiệp giữa Phần Lan và Việt Nam, cả hai sẽ có cơ hội tạo quan hệ đối tác với các nhà khai thác Việt Nam. Mục đích của chuyến thăm hiện tại là để chứng minh tầm quan trọng của hợp tác thương mại và mở ra các mối quan hệ kinh doanh giữa các công ty Phần Lan có dịch vụ uy tín và các đối tác Việt Nam.

Bộ trưởng Antti Kurvinen đánh giá cao Việt Nam đã linh hoạt đối phó với dịch bệnh Covid-19 cũng như có nhiều chính sách để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Hiệp định thương mại tự do được ký kết giữa EU và Việt Nam vào năm 2019 tạo ra cơ hội tiếp cận thị trường và hoạt động mới cho các công ty Phần Lan.

“Mặc dù 2 nước đều có thế mạnh về nông lâm thủy sản nhưng quy mô thương mại về nông nghiệp vẫn còn khiêm tốn. Chúng tôi kỳ vọng hai nước sẽ tăng cường hợp tác trong lĩnh vực lâm nghiệp, nhất là hỗ trợ Việt Nam thực hiện những cam kết tại COP 26 về chống biến đổi khí hậu”, Ngài Antti Kurvinen nhấn mạnh.