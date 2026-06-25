Vietnam Airlines bước vào giai đoạn phát triển mới với chiến lược đầu tư toàn diện

Sau năm 2025 ghi nhận kết quả kinh doanh cao nhất lịch sử, Vietnam Airlines đang đẩy mạnh đầu tư đội bay, mở rộng mạng bay quốc tế, phát triển logistics hàng không và hệ sinh thái dịch vụ nhằm đón đầu nhu cầu tăng trưởng mới của thị trường.

Vietnam Airlines đang từng bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn 2026 - 2035.

Ngành hàng không Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới khi nhu cầu đi lại tiếp tục gia tăng, du lịch quốc tế phục hồi mạnh và hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm dần thành hình. Trong bối cảnh đó, các hãng hàng không không chỉ tập trung mở rộng quy mô khai thác mà còn phải chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn cạnh tranh mới.

Với Vietnam Airlines, năm 2025 được xem là một cột mốc đáng chú ý. Hãng ghi nhận doanh thu hợp nhất 123.858 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 7.607 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập. Kết quả này đến trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu vẫn đối mặt nhiều thách thức từ biến động địa chính trị, áp lực giá nhiên liệu và tình trạng thiếu hụt nguồn cung tàu bay. Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào tăng trưởng ngắn hạn, Vietnam Airlines đang từng bước chuẩn bị cho chiến lược phát triển dài hạn trong giai đoạn 2026-2035.

ĐẦU TƯ ĐỘI BAY ĐỂ ĐÓN ĐẦU NHU CẦU TĂNG TRƯỞNG

Một trong những bước đi đáng chú ý nhất của Vietnam Airlines hiện nay là kế hoạch mở rộng đội tàu bay. Sau khi bị gián đoạn bởi đại dịch Covid-19, dự án đầu tư 50 tàu bay thân hẹp đã được tái khởi động và trở thành một trong những trọng tâm trong chiến lược phát triển của hãng.

Theo kế hoạch được cổ đông thông qua, Vietnam Airlines sẽ đầu tư 50 tàu bay thân hẹp thế hệ mới cùng 10 động cơ dự phòng với tổng mức đầu tư hơn 92.000 tỷ đồng. Đây được xem là dự án đầu tư đội tàu bay lớn nhất trong lịch sử doanh nghiệp kể từ khi thành lập Tổng công ty năm 1995.

Các tàu bay dự kiến được bàn giao trong giai đoạn 2030-2032, phục vụ chủ yếu cho các đường bay nội địa và mạng bay khu vực tại Đông Nam Á, Đông Bắc Á - những thị trường được dự báo tiếp tục tăng trưởng mạnh trong nhiều năm tới.

Với Vietnam Airlines, năm 2025 được xem là một cột mốc đáng chú ý. Hãng ghi nhận doanh thu hợp nhất 123.858 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 7.607 tỷ đồng, mức cao nhất kể từ khi thành lập.

Song song với kế hoạch đầu tư, Vietnam Airlines cũng triển khai phương án thuê thêm 20 tàu bay thân hẹp trong giai đoạn 2027-2028 nhằm đáp ứng nhu cầu khai thác trước khi các tàu bay mới được bàn giao. Hãng đồng thời tiếp tục nghiên cứu dự án đầu tư tàu bay thân rộng để phục vụ chiến lược mở rộng mạng bay quốc tế đường dài trong tương lai.

Việc đầu tư đội tàu bay diễn ra trong bối cảnh thị trường hàng không toàn cầu vẫn đối mặt tình trạng khan hiếm nguồn cung khi các nhà sản xuất lớn liên tục chậm tiến độ giao hàng. Điều này buộc nhiều hãng hàng không phải kết hợp linh hoạt giữa mua mới và thuê tàu bay để duy trì năng lực khai thác.

Bên cạnh việc tăng quy mô đội bay, Vietnam Airlines cũng tiếp tục mở rộng mạng lưới quốc tế. Trong năm 2025, hãng đã khôi phục và mở mới 14 đường bay quốc tế, nâng tổng số lên 113 đường bay tới 22 điểm nội địa và 39 điểm đến quốc tế tại 22 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đà mở rộng tiếp tục được duy trì trong năm 2026 khi hãng khai trương các đường bay mới tới Amsterdam (Hà Lan), Phuket (Thái Lan) và Colombo (Sri Lanka), đồng thời tăng tần suất trên nhiều đường bay quốc tế như Singapore, Manila, Melbourne, Sydney hay Moscow.

XÂY DỰNG HỆ SINH THÁI HÀNG KHÔNG TOÀN DIỆN

Nếu đầu tư đội tàu bay là điều kiện cần để mở rộng quy mô khai thác, việc xây dựng hệ sinh thái hàng không đồng bộ được xem là bước chuẩn bị cho mục tiêu tăng trưởng dài hạn.

Một trong những dự án được Vietnam Airlines đặt nhiều kỳ vọng là Cảng hàng không quốc tế Long Thành. Với quy mô lớn nhất cả nước khi hoàn thành, sân bay này được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng mới của ngành hàng không Việt Nam trong nhiều thập niên tới.

Đối với Vietnam Airlines, Long Thành không chỉ là một sân bay mới mà còn được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển quốc tế (hub) của hãng trong tương lai. Theo kế hoạch, các công trình dịch vụ hàng không do Vietnam Airlines và các đơn vị thành viên đầu tư tại Long Thành sẽ hoàn thành trong năm 2026 để đồng bộ với tiến độ khai thác giai đoạn 1 của sân bay.

Trong số này có trung tâm bảo dưỡng tàu bay do Công ty Kỹ thuật máy bay VAECO đầu tư và cơ sở cung cấp suất ăn hàng không của VACS. Đây được xem là những mắt xích quan trọng trong việc hình thành hệ sinh thái dịch vụ hàng không hoàn chỉnh tại sân bay mới.

Bên cạnh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa cũng đang được Vietnam Airlines xác định là một trong những trụ cột tăng trưởng mới. Trong nhiều năm qua, hoạt động vận tải hàng hóa của hãng chủ yếu dựa trên tải hàng tại khoang bụng của các chuyến bay chở khách. Tuy nhiên, xu hướng phát triển của thương mại điện tử và chuỗi cung ứng khu vực đang tạo ra nhu cầu lớn hơn đối với vận tải hàng hóa chuyên dụng.

Ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, hãng cũng dành nhiều nguồn lực cho nâng cấp trải nghiệm khách hàng.

Theo kế hoạch, Vietnam Airlines sẽ đưa tàu bay hàng hóa chuyên dụng đầu tiên vào khai thác từ quý 3/2026. Trong giai đoạn đầu, hãng dự kiến tập trung vào các thị trường có nhu cầu vận tải lớn như Hong Kong, Hàn Quốc, Singapore và Ấn Độ.

Nhóm khách hàng mục tiêu bao gồm hàng điện tử, thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, hàng công nghệ cao và các mặt hàng có giá trị lớn, đòi hỏi thời gian vận chuyển ngắn.

Song song với đó, Vietnam Airlines cũng đang nghiên cứu đầu tư hệ thống kho hàng, trung tâm logistics tại Long Thành và Gia Bình, đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước nhằm mở rộng mạng lưới vận tải hàng hóa quốc tế.

Ngoài việc mở rộng quy mô hoạt động, hãng cũng dành nhiều nguồn lực cho nâng cấp trải nghiệm hành khách. Trong năm 2025, Vietnam Airlines triển khai hàng loạt dịch vụ mới như Internet trên máy bay, làm thủ tục bằng sinh trắc học thông qua VNeID, đồng bộ dịch vụ tại Nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất và đưa vào hoạt động mô hình Check-in Lounge dành cho khách hàng cao cấp.

Hãng cũng mở thêm các phòng khách Bông Sen tại Phú Quốc, Nha Trang và Đà Nẵng, đồng thời giới thiệu mùi hương thương hiệu "Nhã" như một phần trong chiến lược xây dựng trải nghiệm đồng nhất trên toàn hành trình.

Những bước đi này nằm trong mục tiêu nâng chuẩn chất lượng dịch vụ, hướng tới tiêu chuẩn hãng hàng không 5 sao trước năm 2030 - mục tiêu được Vietnam Airlines nhiều lần nhắc tới trong chiến lược phát triển dài hạn.

Năm 2026 được xem là năm đầu tiên Vietnam Airlines triển khai giai đoạn phát triển mới kéo dài đến năm 2035. Trong bối cảnh giá nhiên liệu, địa chính trị và thị trường vận tải hàng không toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều biến động, việc đầu tư đội tàu bay, phát triển logistics hàng không, mở rộng mạng bay quốc tế và xây dựng hệ sinh thái khai thác tại Long Thành cho thấy hãng đang chuẩn bị cho một chu kỳ tăng trưởng mới của ngành hàng không Việt Nam.

Thay vì chỉ tập trung vào mở rộng quy mô vận chuyển hành khách, chiến lược hiện nay của Vietnam Airlines cho thấy xu hướng đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua đầu tư hạ tầng, dịch vụ và logistics. Đây được xem là những yếu tố có thể quyết định vị thế của các hãng hàng không trong giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường.