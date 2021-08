VinaCapital chi hơn 430 tỷ nâng sở hữu tại Tập đoàn KIDO lên 10,48%

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido (mã KDC-HOSE) vừa báo cáo thay đổi về sở hữu của nhóm nhà đầu tư nước ngoài có liên quan là cổ đông lớn của Tập đoàn Kido.

Theo đó, CTCP Quản lý quỹ VinaCapital cho biết Vina QSR Limited vừa thực hiện mua vào hơn 7,22 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 3,16% tại KDC. Ngày thực hiện giao dịch là ngày 23/8.

Qua đó, tỷ lệ sở hữu của VinaCapital tại KIDO được nâng lên từ 16.740.176 cổ phiếu, chiếm 7,32% lên 23.966.686 cổ phiếu, chiếm 10,48% - trong đó, có 3 cổ đông mới là Allright Assets Limited nắm 5.068.000 cp, chiếm 2,22%, Liva Holdings Limited nắm 11.672.170, chiếm 5,1% và Vina QSR Limited nắm 7.226.510 cp, chiếm 3,16%.

Trên thị trường sau khi đạt mốc cao nhất là 62.400 đồng/cổ phiếu (chốt phiên ngày 30/7) thì giá cổ phiếu này điều chỉnh nhẹ với vùng giá gần 60.000 đồng/cổ phiếu, tạm tính với mức giá này thì VinaCapital đã chi khoảng 430 tỷ đồng để nâng sở hữu tại KIDO lên trên 10%.

Được biết, KDC đã có văn bản giải trình về việc lợi nhuận sau thuế hợp nhất đã soát xét tăng so với cùng kỳ. Cụ thể: doanh thu thuần đã soát xét đạt gần 4.888 tỷ đồng, tăng 33,3% so với cùng kỳ - trong đó doanh thu trên báo cáo riêng đạt hơn 4.441 tỷ đồng - tăng 294,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hợp nhất tăng 83,7# đạt 336,7 tỷ và lợi nhuận sau thuế hợp nhất tăng 172,1% đạt hơn 362 tỷ đồng.

KDC cho buêts, doanh thu đạt hơn 4.888 tỷ đồng tăng 33,3% so với cùng kỳ năm trước là do Tập đoàn tiếp tục chiến lược tăng cường các hoạt động bán hàng nhằm đáp ứng như cầu hàng hoá trên thị trường cùng với đó là KDC đã kiểm soát tốt chi phí giúp lợi nhuận trước và sau thuế tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, KDC cho biết lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng sau soát xét đạt 254 tỷ đồng, tăng 7,2% so với chưa soát xét là do tại thời điểm lập báo cáo công ty chưa có đầy đủ cơ sở để tính thuế TNDN hiện hành và hoãn lại.

Được biết, ngày 15/9 tới KDC sẽ chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cp được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/8.