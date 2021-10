Vinachem sẽ bán hơn 15 triệu cổ phiếu DGC giá 152.100 đồng/cổ phiếu

Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã DGC-HOSE) công bố thông tin chuyển nhượng vốn của Tập đoàn hóa chất Việt Nam (Vinachem) tại DGC.

Theo đó, Vinachem sẽ chuyển nhượng toàn bộ 15.144.090 cổ phiếu DGC, tương đương 8,85% vốn, với giá khởi điểm 152.100 đồng/cổ phiếu. Phương thức chuyển nhượng sẽ thực hiện khớp lệnh trên sàn chứng khoán HOSE.

Thời gian thực hiện trong quý 4/2021 hoặc quý 1/2022.

Được biết, đợt thoái vốn này nằm trong kế hoạch tái cấu trúc Vinachem đã được Thủ tướng phê duyệt vào đầu năm 2018. Cũng theo kế hoạch này, Vinachem đã từng chào bán DGC vào tháng 12/2019 nhưng chỉ bán được 200 cổ phiếu do giá chào bán (37.700 đồng/cổ phiếu) cao gấp đôi thị giá (khoảng 18.000 đồng/cổ phiếu) tại thời điểm đó.

Theo nhận định từ VCSC, do giá cổ phiếu của DGC đã tăng gấp 4 lần so với giá chào bán của Vinachem vào tháng 12/2019, VCSC cho rằng giá chào bán lần này của Vinachem sẽ hợp lý hơn so với giá thị trường. Ngoài ra, số tiền thu được từ đợt thoái vốn tiềm năng này cũng giúp củng cố tài chính của Vinachem khi tập đoàn này đang sở hữu một số dự án khó khăn.

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ ròng/vốn chủ sở hữu của Vinachem đạt 120% vào quý 2/2021 và VCSC giả sử, Vinachem thoái vốn được ở giá 160.000 đồng/CP (gần bằng với thị giá hiện tại), Vinachem sẽ thu về 2,4 nghìn tỷ đồng, tương đương 11% tổng dư nợ của Vinachem vào cuối quý 2/2021.

Do vậy, VCSC hiện có khuyến nghị "mua" cho CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) với giá mục tiêu 170.100 đồng/CP, tương ứng tổng mức sinh lời dự phóng là 8,4%, bao gồm lợi suất cổ tức là 2,1%.

Còn trên thị trường, giá cổ phiếu DGC liên tục tăng trưởng, tuy nhiên đóng cửa phiên giao dịch ngày 18/10/2021, giá cổ phiếu DGC giảm nhẹ còn 156.500 đồng/cổ phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên 2021, DGC ghi nhận lãi sau thuế đạt hơn 333 tỷ, tăng 23,74% so với cùng kỳ là do sản lượng tiêu thụ các mặt hàng Phốt pho vàng, axit phosphoric trích ly, phân bón của Tập đoàn tăng và doanh thu quý 2/2021 tăng 29,35% so với cùng kỳ.

Luỹ kế lợi nhuận đạt hơn 625 tỷ đồng, tăng 33,18% là do doanh thu 6 tháng đầu năm tăng 28,79% do sản lượng sản xuất tăng, doanh thu các mặt hàng tăng, giá bán tăng, sản xuất và tiêu thụ không bị ngừng do đại dịch Covid-19.